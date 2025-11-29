В России начали официально блокировать мессенджер WhatsApp*

В Роскомнадзоре отметили, что несколько ограничений уже наложены

29 ноября 2025, 11:40, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В связи с нарушениями российского законодательства мессенджер WhatsApp* подвергается поэтапным ограничениям со стороны Роскомнадзора, передает ТАСС.

Причиной таких мер является использование платформы для осуществления террористической деятельности в России, для вербовки людей в террористические организации, а также для совершения мошеннических действий и других преступлений, направленных против российских граждан. Несмотря на неоднократные предупреждения и требования, WhatsApp* продолжает игнорировать российские законы, что вынуждает Роскомнадзор к дальнейшему введению ограничений.

Первые шаги по ограничению функционала звонков в приложении были предприняты еще в августе. Если ситуация не изменится, полная блокировка мессенджера на территории России неизбежна. В настоящий момент пользователям предоставлена возможность постепенного перехода на альтернативные платформы для обмена сообщениями.

Стоит отметить, что в последнее время участились жалобы россиян на сбои в работе WhatsApp*. Пользователи из различных регионов сообщают о трудностях с доступом к приложению и его веб-версии, а также о значительных задержках при отправке сообщений и видеофайлов.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ