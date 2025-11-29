В России начали официально блокировать мессенджер WhatsApp*
В Роскомнадзоре отметили, что несколько ограничений уже наложены
29 ноября 2025, 11:40, ИА Амител
В связи с нарушениями российского законодательства мессенджер WhatsApp* подвергается поэтапным ограничениям со стороны Роскомнадзора, передает ТАСС.
Причиной таких мер является использование платформы для осуществления террористической деятельности в России, для вербовки людей в террористические организации, а также для совершения мошеннических действий и других преступлений, направленных против российских граждан. Несмотря на неоднократные предупреждения и требования, WhatsApp* продолжает игнорировать российские законы, что вынуждает Роскомнадзор к дальнейшему введению ограничений.
Первые шаги по ограничению функционала звонков в приложении были предприняты еще в августе. Если ситуация не изменится, полная блокировка мессенджера на территории России неизбежна. В настоящий момент пользователям предоставлена возможность постепенного перехода на альтернативные платформы для обмена сообщениями.
Стоит отметить, что в последнее время участились жалобы россиян на сбои в работе WhatsApp*. Пользователи из различных регионов сообщают о трудностях с доступом к приложению и его веб-версии, а также о значительных задержках при отправке сообщений и видеофайлов.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ
11:44:17 29-11-2025
Ну не знаю, у нас пока ещё работает.
В группах сообщения плохо уходят...
12:50:05 29-11-2025
Лучше бы Роскомнадзор заблокировал школьные чаты в ватсапе...
15:45:06 29-11-2025
Пользователь (12:50:05 29-11-2025) Лучше бы Роскомнадзор заблокировал школьные чаты в ватсапе....
Я так понимаю, что заблокировать школьные чаты в МАХе не получается, т.к. школьников там нет.
12:53:34 29-11-2025
Поскорей бы. Надоел этот интернет.
13:18:13 29-11-2025
Создать что-то своё? Не, не пробовали. Погнуть и сломать чужое - это да, это мы можем...
😁
15:57:04 29-11-2025
Кхм... (13:18:13 29-11-2025) Создать что-то своё? Не, не пробовали. Погнуть и сломать чуж... Не переживайте.
Весной приезжали в Москву китайцы... Как раз те которые у себя создали сувенирный китайский интернет...
Не думаю что они приезжали на красной площади сфоткаться...
Совпадение?! Не думаю...
14:06:30 29-11-2025
молодой кириенко прибирает ресурсы ватсапа,гос денежки на создания маха ушли на другое?
17:53:40 29-11-2025
Гореть будут в аду на том свете эти запрещалкины. И их сторонники!
18:54:36 29-11-2025
хватит запрещать, достали
19:54:28 29-11-2025
ХВАТИТ! Верните свободу общения! Гнать надо палкой всех чиновников, которые делают всё во вред народу. Разгон те уже всех дармоедов из РКН.