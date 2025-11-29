НОВОСТИПолитика

В России начали официально блокировать мессенджер WhatsApp*

В Роскомнадзоре отметили, что несколько ограничений уже наложены

29 ноября 2025, 11:40, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В связи с нарушениями российского законодательства мессенджер WhatsApp* подвергается поэтапным ограничениям со стороны Роскомнадзора, передает ТАСС.

Причиной таких мер является использование платформы для осуществления террористической деятельности в России, для вербовки людей в террористические организации, а также для совершения мошеннических действий и других преступлений, направленных против российских граждан. Несмотря на неоднократные предупреждения и требования, WhatsApp* продолжает игнорировать российские законы, что вынуждает Роскомнадзор к дальнейшему введению ограничений.

Первые шаги по ограничению функционала звонков в приложении были предприняты еще в августе. Если ситуация не изменится, полная блокировка мессенджера на территории России неизбежна. В настоящий момент пользователям предоставлена возможность постепенного перехода на альтернативные платформы для обмена сообщениями.

Стоит отметить, что в последнее время участились жалобы россиян на сбои в работе WhatsApp*. Пользователи из различных регионов сообщают о трудностях с доступом к приложению и его веб-версии, а также о значительных задержках при отправке сообщений и видеофайлов.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ 

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

11:44:17 29-11-2025

Ну не знаю, у нас пока ещё работает.
В группах сообщения плохо уходят...

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пользователь

12:50:05 29-11-2025

Лучше бы Роскомнадзор заблокировал школьные чаты в ватсапе...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:45:06 29-11-2025

Пользователь (12:50:05 29-11-2025) Лучше бы Роскомнадзор заблокировал школьные чаты в ватсапе....

Я так понимаю, что заблокировать школьные чаты в МАХе не получается, т.к. школьников там нет.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:53:34 29-11-2025

Поскорей бы. Надоел этот интернет.

  -31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

13:18:13 29-11-2025

Создать что-то своё? Не, не пробовали. Погнуть и сломать чужое - это да, это мы можем...
😁

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:04 29-11-2025

Кхм... (13:18:13 29-11-2025) Создать что-то своё? Не, не пробовали. Погнуть и сломать чуж... Не переживайте.
Весной приезжали в Москву китайцы... Как раз те которые у себя создали сувенирный китайский интернет...
Не думаю что они приезжали на красной площади сфоткаться...
Совпадение?! Не думаю...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:30 29-11-2025

молодой кириенко прибирает ресурсы ватсапа,гос денежки на создания маха ушли на другое?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:53:40 29-11-2025

Гореть будут в аду на том свете эти запрещалкины. И их сторонники!

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Садвал

18:54:36 29-11-2025

хватит запрещать, достали

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Житель города

19:54:28 29-11-2025

ХВАТИТ! Верните свободу общения! Гнать надо палкой всех чиновников, которые делают всё во вред народу. Разгон те уже всех дармоедов из РКН.

  10 Нравится
Ответить
