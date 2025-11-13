В России чаты многоквартирных домов переведут в мессенджер Max до конца 2025 года
13 ноября 2025, 10:30, ИА Амител
До конца 2025 года все многоквартирные дома в России должны создать чат в национальном мессенджере Max. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.
Глава ведомства заявил, что в Max необходимо перевести все чаты, которые находились в Telegram и Whatsapp.
«Серьезная задача перед нами поставлена и правительством, и президентом в сфере использования цифрового мессенджера Max в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года и перевести на него все то, что находилось в Telegram и Whatsapp, и официально закрепить статус официального домового чата», – добавил Файзуллин.
С его слов, это коснется почти миллиона многоквартирных домов страны.
Напомним, управляющие компании получили рекомендации о переводе домовых чатов в Max еще в августе. Например, соответствующие письма пришли в Омскую область. Тогда рекомендации были связаны с обеспечением безопасности.
Max – это мессенджер, который в 2025 году выпустила компания VK. Предполагается, что Max должен стать универсальным мобильным приложением, которое позволяет, кроме обмена сообщениями и голосовой связи, получать электронные госуслуги, удостоверять личность через цифровой ID, совершать платежи и использовать усиленную электронную подпись.
10:34:18 13-11-2025
А чем телега не устраивает?
Это аналогично если бы заставлять всех носить трусы только одного производителя, и следить за исполнением.
10:36:49 13-11-2025
Гость (10:34:18 13-11-2025) А чем телега не устраивает?Это аналогично если бы застав... плодотворная идея, особенно по части организации службы контроля.
11:09:21 13-11-2025
Гость (10:34:18 13-11-2025) А чем телега не устраивает?Это аналогично если бы застав... Про проверку в штанах мне очень понравилась аналогия, прям в яблочко. Именно эти эмоции и вызывает данные "нововведения"
10:36:41 13-11-2025
"Напомним, управляющие компании получили рекомендации о переводе домовых чатов в Max еще в августе."------ Хорошо, что у нас ТСЖ...
10:40:57 13-11-2025
А что, все остальные проблемы в ЖКХ уже решены?? Осталось только мах внедрить?? Пусть идут тогда мусор сортируют сотрудники министерств ЖКХ.. Это просто трындец какой-то, в одной колонке новости об отключении холодной воды и запуске мах в жкх .. слов нет.
10:48:01 13-11-2025
- "До конца 2025 года все многоквартирные дома в России должны создать чат в национальном мессенджере Max. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина."--------------- Зачем мне господин Майор?
- "Я не люблю открытого цинизма,
В восторженность не верю, и еще,
Когда чужой мои читает письма,
Заглядывая мне через плечо."
10:55:45 13-11-2025
Зачем мне господин Майор?
- "Я не люблю открытого цинизма,
В восторженность не верю, и еще,
Когда чужой мои читает письма,
Заглядывая мне через плечо." Вы о себе очень много возомнили, чтобы за вами майор наблюдал. Ваш уровень это максимум сержант. Да и он откажется и передаст рядовому.
11:12:00 13-11-2025
Гость (10:55:45 13-11-2025) Вы о себе очень много возомнили, чтобы за вами майор наблюда... Там ИИ будет отслеживать не парьтесь.
11:18:02 13-11-2025
Гость (11:12:00 13-11-2025) не парьтесь.... Даже не собирался.
11:42:12 13-11-2025
Гость (11:12:00 13-11-2025) Там ИИ будет отслеживать не парьтесь.... ИИ тоже будет отечественным надеюсь: "Первый российский антропоморфный робот Aidol с искусственным интеллектом упал во время презентации, кадры показали «Известия»"
12:46:19 13-11-2025
Гость (10:55:45 13-11-2025) Вы о себе очень много возомнили, чтобы за вами майор наблюда... Минусякайте меня больше. Проверим, сколько деревяшек в интернет выходит.
13:52:28 13-11-2025
Гость (12:46:19 13-11-2025) Минусякайте меня больше. Проверим, сколько деревяшек в интер... Написать глупость. Удивиться, что минусуют. Обидеться. Написать вторую глупость
14:44:00 13-11-2025
Гость (13:52:28 13-11-2025) Написать глупость. Удивиться, что минусуют. Обидеться. Напис... Привет деревшка. Я на вас не обижаюсь. Так что не льсти себе.
17:23:53 13-11-2025
Гость (14:44:00 13-11-2025) Привет деревшка. Я на вас не обижаюсь. Так что не льсти себе... написать третью глупость
13:16:37 13-11-2025
Гость (10:48:01 13-11-2025) - "До конца 2025 года все многоквартирные дома в России долж... Кому пишем? Да, пусть лучше их читает какой-нибудь кэп из-за синя моря!
10:49:51 13-11-2025
Какая практическая польза от домовых чатов? Перес раться всем соседям?
12:36:52 13-11-2025
Гость (10:49:51 13-11-2025) Какая практическая польза от домовых чатов? Перес раться все... Вот тоже не знаю, зачем он нужен хоть в телеге, хоть где еще, чтобы на эти постоянеые пик-пик реагировпть? 😁
12:41:01 13-11-2025
Гость (12:36:52 13-11-2025) Вот тоже не знаю, зачем он нужен хоть в телеге, хоть где еще... То есть вы до сих пор не научились отключать в чатах звук и уведомления?))) Еще поди и все картинки у вас в телефон подгружаются на автомате?
12:45:17 13-11-2025
Гость (12:41:01 13-11-2025) То есть вы до сих пор не научились отключать в чатах звук и ... У него и собратьев, в школьном аттестате написано "прослушал". Но гражданских прав, к сожалению, их не лишили... Вот и сидят сейчас в интернете...
13:54:34 13-11-2025
Гость (12:41:01 13-11-2025) То есть вы до сих пор не научились отключать в чатах звук и ... ---- ну так зачем он нужен тогда, если там еще и звук отключить?) чтобы вечером на досуге читать всю эту муть, накопившуюся за день? 😆
11:00:19 13-11-2025
А кто должен-то?.. Рандомные граждане, УК или как это вообще будет организовано?) Если жильцы сами чат создали, то УК и эти рекомендации им не указ, где хотят, там и общаются. А в чат УК, созданный где-то там, она жильцов как собрались загонять? Оплату за услуги брать больше с тех, кого нет в чате, ибо иначе я как-то себе не очень это все представляю?
14:27:28 13-11-2025
Гость (11:00:19 13-11-2025) Оплату за услуги брать больше с тех, кого нет в чате, и... прекратите подкидывать им идеи!!
11:07:34 13-11-2025
Ну конечно, это же задача государственного масштаба заставить всех перейти наи Max! Что заставило на таком уровне заниматься микроменеджментом (определять в каком мессенджер группу по уборке подъезда создавать)? Загадка, да и только.
11:14:00 13-11-2025
в нашем доме нет управляйки, поэтому самоорганизуемся, создали чат общедомовой, очень удобно. Отключили свет, воду - информация в чате, повышение тарифов - тоже обсуждаем в чате. Удобно.
11:27:10 13-11-2025
чат, переводись, ать-два!
11:50:16 13-11-2025
А на основании какого федерального закона? И как этим чатом воспользуется бабка с Нокией 1100 к крышкой на резинке от волос?
11:58:23 13-11-2025
Гость (11:50:16 13-11-2025) А на основании какого федерального закона? И как этим чатом ... Не правда. Бабкам внуки отдают современные смартфоны, покруче твоего т.к.попользуются 3 года и покупают себе новый а этот бабкам/делам отдают
12:04:38 13-11-2025
Гость (11:58:23 13-11-2025) Не правда. Бабкам внуки отдают современные смартфоны, пок... Я пользуюсь смартфонами максимум год... И откуда тебе знать, что у меня не какой-нибудь ASUS Rog?
13:46:27 13-11-2025
Гость (11:58:23 13-11-2025) Не правда. Бабкам внуки отдают современные смартфоны, пок... Некоторые старики принципиально не хотят смартфоны. Отец до сих пор плюется и больше кнопкой пользуется. Мама отказалась. И много таких....
15:39:17 13-11-2025
Гость (13:46:27 13-11-2025) Некоторые старики принципиально не хотят смартфоны. Отец до ... Точно, у меня теще 92 года, она в принципе не понимает что и как нужно делать в смартфоне, возраст уже. Валяется у нее смарт, но пользуется обычным сотовым-раскладушкой, ей удобно.
11:52:50 13-11-2025
А вообще, жкхшникам необходимо, чтобы мы с соседями грызлись между собой и их не трогал, и лучшее решение- домовой чат и пара быковатых алкашей в нём...
11:55:17 13-11-2025
Гость (11:52:50 13-11-2025) А вообще, жкхшникам необходимо, чтобы мы с соседями грызлись... Соседа своего быковатого сюда позовите. Вас одного маловато будет.
12:02:07 13-11-2025
Значит остальные мессенжеры скоро прихлопнут. Как инстаграм.
12:03:45 13-11-2025
я не понял интим фото то как теперь слать -принимать?! Палевно что ли?!
12:43:16 13-11-2025
Гость (12:03:45 13-11-2025) я не понял интим фото то как теперь слать -принимать?! Палев... В зеркало фотайся.
12:06:41 13-11-2025
Пусть сделают MAX удобным.
Народ сам оценит и перейдет.
Пока же, по моему мнению, вацац наиболее удобный.
Телега менее удобная, пестрая чрезмерно.
MAX еще менее удобный, ну или сильно непривычный.
Улучшат юзабилити, народ примет.
12:09:37 13-11-2025
И, кстати, уже же есть официальные часы на базе VK, где уже созданы чаты, к которым можно подключиться через ГИС ЖКХ. Только там 3 человека из 90 квартир и тишина. А в вацапе около 60, где и проходит вся ругань.
13:27:23 13-11-2025
Как в анекдоте:-А кто не перейдет на мах, отключат отопление…
14:25:02 13-11-2025
не было никогда в этих чатах и не будет
15:34:13 13-11-2025
Целый Министр строительства и ЖКХ использует админресурс, чтобы загнать людей в ненужные им чаты.
Цирк какой-то.
15:40:25 13-11-2025
Если бы Макс еще работал нормально, уведомления до сих пор или не приходят или приходят с задержкой. Я не хочу пользоваться таким продуктом