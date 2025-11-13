Тем, у кого еще нет общедомового чата, предстоит его создать

13 ноября 2025, 10:30, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

До конца 2025 года все многоквартирные дома в России должны создать чат в национальном мессенджере Max. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.

Глава ведомства заявил, что в Max необходимо перевести все чаты, которые находились в Telegram и Whatsapp.

«Серьезная задача перед нами поставлена и правительством, и президентом в сфере использования цифрового мессенджера Max в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года и перевести на него все то, что находилось в Telegram и Whatsapp, и официально закрепить статус официального домового чата», – добавил Файзуллин.

С его слов, это коснется почти миллиона многоквартирных домов страны.

Напомним, управляющие компании получили рекомендации о переводе домовых чатов в Max еще в августе. Например, соответствующие письма пришли в Омскую область. Тогда рекомендации были связаны с обеспечением безопасности.

Max – это мессенджер, который в 2025 году выпустила компания VK. Предполагается, что Max должен стать универсальным мобильным приложением, которое позволяет, кроме обмена сообщениями и голосовой связи, получать электронные госуслуги, удостоверять личность через цифровой ID, совершать платежи и использовать усиленную электронную подпись.