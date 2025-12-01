НОВОСТИОбщество

Горелкин связал ограничения WhatsApp* с утечкой дипломатических переговоров

Решение о постепенном блокировании было принято после инцидентов с компрометацией закрытых переговоров, в том числе с участием помощника президента Юрия Ушакова

01 декабря 2025, 21:00, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что ограничения работы мессенджера WhatsApp* в России связаны, в том числе, с утечкой дипломатических переговоров, пишет РБК.

Напомним, в последнее время участились жалобы россиян на сбои в работе WhatsApp*. Пользователи из различных регионов сообщают о трудностях с доступом к приложению и его веб-версии, а также о значительных задержках при отправке сообщений и видеофайлов.

«После утечки был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют», – утверждает Горелкин.

Он также предположил, что другие страны могут последовать примеру России, "не дожидаясь новых громких скандалов с утечками".

В конце ноября агентство Bloomberg опубликовало стенограммы закрытых переговоров, касающихся урегулирования украинского конфликта, с участием помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Сам Ушаков, комментируя возможные каналы утечек, отметил: «Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает... А бывают некоторые разговоры по WhatsApp*, которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать». При этом официальные лица назвали публикацию Bloomberg фейком.

Постепенное ограничение работы WhatsApp* на территории России началось в августе. Роскомнадзор неоднократно заявлял, что мессенджер не соблюдает российское законодательство и используется для противоправной деятельности, включая организацию терактов и мошенничество. Ведомство предупредило о возможной полной блокировке платформы, если требования не будут выполнены.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

Россия мессенджеры

Комментарии 20

Avatar Picture
Гость

21:09:55 01-12-2025

это как так?! т.е. чиновники могут вести переговоры по WA, а простые граждане нет?! За "рубежом" WA работает, дипломаты могут вести там любые переговоры...а нам то нафига заблокировали????

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

21:16:11 01-12-2025

эти "товарищи" дип. разговоры по Вотсапе ведут ?
... не ту страну назвали Гондурасом ........

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:18:42 01-12-2025

А почему не заблокировали после признания экстремистской? Это же халатность, бездействие в пользу врага!

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:49:55 02-12-2025

Гость (21:18:42 01-12-2025) А почему не заблокировали после признания экстремистской? Эт... Чтобы можно было вести переговоры на дипломатическом уровне.)

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:05:23 02-12-2025

Гость (21:18:42 01-12-2025) А почему не заблокировали после признания экстремистской? Эт... Потаму что мах (по русски мах) ещё не скачали

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:11:03 01-12-2025

Два идиота-политика обсуждают гостайну во "вражеском" мессенджере (со вражеские айфонов конечно же), но вместо того, чтобы выгнать их из диппосольства с волчьим билетом, президент решает заблокировать мессенджер для всего остального населения?
Гениальная геостратегия! Так победим! Жду не дождусь, когда очередной идиот из госдуры будет использовать пароль для рабочего емейла 12345 и его взломают, чтобы была причина запретить населению ещё и электронную почту.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:29:26 01-12-2025

Да пусть хоть все блокируют. Разговаривать дети научатся...

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:55 02-12-2025

Гость (22:29:26 01-12-2025) Да пусть хоть все блокируют. Разговаривать дети научатся......
Так учи своих детей разговаривать! Причем тут окружающие и, тем более, мессенджеры? Все бы за вас делали, а вы только пособия на свои хотелки тратили.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:41:14 01-12-2025

Всё-таки у меня вопрос. Чтобы стать депутатом обязательно надо быть долбачем?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:16:36 02-12-2025

Гость (23:41:14 01-12-2025) Всё-таки у меня вопрос. Чтобы стать депутатом обязательно на...
Да. Либо вместе с депутатской корочкой сразу же делают лоботомию. Умные и инициативные там не нужны, нужны верные

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

00:26:07 02-12-2025

Ну, конечно. Именно в вацапе переговариваются наши разведчики🤣🤣

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:48:46 02-12-2025

Помощник президента ведёт переговоры в экстремистом месенеджере, а отвечать за это должен народ, как это по русски.) Вообще странно, что такое становится нормой.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:14:53 02-12-2025

Лучше бы Ушакова выгнали, чем вацап запрещать.
Не ту страну назвали Гондурасом.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:30:43 02-12-2025

Так если бы они еще умели это делать нормально) У меня пресловутый враг работает, а банковское приложение третий день глючит...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:21 02-12-2025

Вообще чиновники должны быт ьобразцом для народа. Пусть ставят себе МАКСы, общаются там, причем ставят на ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ телефон, который что то давно не слышно, а столько бюджета угрохано, где же он хваленый с двумя экранами? И главное не забыть, чтобы пересели на отечественные жигули. Гранта, калина, че там у нас щас "делают".И зарплата по МРОТ. Да закрыть все импортные счета и лишить импортного имущества. Занавес так занавес для всех!

Вот тогда, они начнут реально ДУМАТЬ как улучшить эту страну, а не свои личные интересы.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:01 02-12-2025

Гость (09:41:21 02-12-2025) Вообще чиновники должны быт ьобразцом для народа. Пусть став... У них нечем думать, могут только хапать и запрещать

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:13:23 02-12-2025

"...А бывают некоторые разговоры по WhatsApp*, которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать..."
Он прикидывается или реально не понимает и не знает? Потому что, если второе, то возникает вопрос, что он делает в политике и особенно на должности помощника президента?
После такого его надо на мороз выставлять с волчьим билетом. Позорище.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:36 02-12-2025

каких переговоров?
между свекром и тещей?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:30 02-12-2025

А что, так можно было???
*где заплакал разведчик Исаев

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:07:22 02-12-2025

Это уже без комментариев,о такой гениальности даже добавить не чего(это не о блокировке,а о переговорах)

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров