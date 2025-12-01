Горелкин связал ограничения WhatsApp* с утечкой дипломатических переговоров

Решение о постепенном блокировании было принято после инцидентов с компрометацией закрытых переговоров, в том числе с участием помощника президента Юрия Ушакова

01 декабря 2025, 21:00, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что ограничения работы мессенджера WhatsApp* в России связаны, в том числе, с утечкой дипломатических переговоров, пишет РБК.

Напомним, в последнее время участились жалобы россиян на сбои в работе WhatsApp*. Пользователи из различных регионов сообщают о трудностях с доступом к приложению и его веб-версии, а также о значительных задержках при отправке сообщений и видеофайлов.

«После утечки был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют», – утверждает Горелкин.

Он также предположил, что другие страны могут последовать примеру России, "не дожидаясь новых громких скандалов с утечками".

В конце ноября агентство Bloomberg опубликовало стенограммы закрытых переговоров, касающихся урегулирования украинского конфликта, с участием помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Сам Ушаков, комментируя возможные каналы утечек, отметил: «Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает... А бывают некоторые разговоры по WhatsApp*, которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать». При этом официальные лица назвали публикацию Bloomberg фейком.

Постепенное ограничение работы WhatsApp* на территории России началось в августе. Роскомнадзор неоднократно заявлял, что мессенджер не соблюдает российское законодательство и используется для противоправной деятельности, включая организацию терактов и мошенничество. Ведомство предупредило о возможной полной блокировке платформы, если требования не будут выполнены.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ