Горелкин связал ограничения WhatsApp* с утечкой дипломатических переговоров
Решение о постепенном блокировании было принято после инцидентов с компрометацией закрытых переговоров, в том числе с участием помощника президента Юрия Ушакова
01 декабря 2025, 21:00, ИА Амител
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что ограничения работы мессенджера WhatsApp* в России связаны, в том числе, с утечкой дипломатических переговоров, пишет РБК.
Напомним, в последнее время участились жалобы россиян на сбои в работе WhatsApp*. Пользователи из различных регионов сообщают о трудностях с доступом к приложению и его веб-версии, а также о значительных задержках при отправке сообщений и видеофайлов.
«После утечки был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют», – утверждает Горелкин.
Он также предположил, что другие страны могут последовать примеру России, "не дожидаясь новых громких скандалов с утечками".
В конце ноября агентство Bloomberg опубликовало стенограммы закрытых переговоров, касающихся урегулирования украинского конфликта, с участием помощника президента РФ Юрия Ушакова.
Сам Ушаков, комментируя возможные каналы утечек, отметил: «Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает... А бывают некоторые разговоры по WhatsApp*, которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать». При этом официальные лица назвали публикацию Bloomberg фейком.
Постепенное ограничение работы WhatsApp* на территории России началось в августе. Роскомнадзор неоднократно заявлял, что мессенджер не соблюдает российское законодательство и используется для противоправной деятельности, включая организацию терактов и мошенничество. Ведомство предупредило о возможной полной блокировке платформы, если требования не будут выполнены.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ
это как так?! т.е. чиновники могут вести переговоры по WA, а простые граждане нет?! За "рубежом" WA работает, дипломаты могут вести там любые переговоры...а нам то нафига заблокировали????
21:16:11 01-12-2025
эти "товарищи" дип. разговоры по Вотсапе ведут ?
... не ту страну назвали Гондурасом ........
21:18:42 01-12-2025
А почему не заблокировали после признания экстремистской? Это же халатность, бездействие в пользу врага!
00:49:55 02-12-2025
Гость (21:18:42 01-12-2025) А почему не заблокировали после признания экстремистской? Эт... Чтобы можно было вести переговоры на дипломатическом уровне.)
06:05:23 02-12-2025
Гость (21:18:42 01-12-2025) А почему не заблокировали после признания экстремистской? Эт... Потаму что мах (по русски мах) ещё не скачали
22:11:03 01-12-2025
Два идиота-политика обсуждают гостайну во "вражеском" мессенджере (со вражеские айфонов конечно же), но вместо того, чтобы выгнать их из диппосольства с волчьим билетом, президент решает заблокировать мессенджер для всего остального населения?
Гениальная геостратегия! Так победим! Жду не дождусь, когда очередной идиот из госдуры будет использовать пароль для рабочего емейла 12345 и его взломают, чтобы была причина запретить населению ещё и электронную почту.
22:29:26 01-12-2025
Да пусть хоть все блокируют. Разговаривать дети научатся...
09:55:55 02-12-2025
Гость (22:29:26 01-12-2025) Да пусть хоть все блокируют. Разговаривать дети научатся......
Так учи своих детей разговаривать! Причем тут окружающие и, тем более, мессенджеры? Все бы за вас делали, а вы только пособия на свои хотелки тратили.
23:41:14 01-12-2025
Всё-таки у меня вопрос. Чтобы стать депутатом обязательно надо быть долбачем?
09:16:36 02-12-2025
Гость (23:41:14 01-12-2025) Всё-таки у меня вопрос. Чтобы стать депутатом обязательно на...
Да. Либо вместе с депутатской корочкой сразу же делают лоботомию. Умные и инициативные там не нужны, нужны верные
00:26:07 02-12-2025
Ну, конечно. Именно в вацапе переговариваются наши разведчики🤣🤣
00:48:46 02-12-2025
Помощник президента ведёт переговоры в экстремистом месенеджере, а отвечать за это должен народ, как это по русски.) Вообще странно, что такое становится нормой.
09:14:53 02-12-2025
Лучше бы Ушакова выгнали, чем вацап запрещать.
Не ту страну назвали Гондурасом.
09:30:43 02-12-2025
Так если бы они еще умели это делать нормально) У меня пресловутый враг работает, а банковское приложение третий день глючит...
09:41:21 02-12-2025
Вообще чиновники должны быт ьобразцом для народа. Пусть ставят себе МАКСы, общаются там, причем ставят на ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ телефон, который что то давно не слышно, а столько бюджета угрохано, где же он хваленый с двумя экранами? И главное не забыть, чтобы пересели на отечественные жигули. Гранта, калина, че там у нас щас "делают".И зарплата по МРОТ. Да закрыть все импортные счета и лишить импортного имущества. Занавес так занавес для всех!
Вот тогда, они начнут реально ДУМАТЬ как улучшить эту страну, а не свои личные интересы.
10:38:01 02-12-2025
Гость (09:41:21 02-12-2025) Вообще чиновники должны быт ьобразцом для народа. Пусть став... У них нечем думать, могут только хапать и запрещать
10:13:23 02-12-2025
"...А бывают некоторые разговоры по WhatsApp*, которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать..."
Он прикидывается или реально не понимает и не знает? Потому что, если второе, то возникает вопрос, что он делает в политике и особенно на должности помощника президента?
После такого его надо на мороз выставлять с волчьим билетом. Позорище.
11:45:36 02-12-2025
каких переговоров?
между свекром и тещей?
12:00:30 02-12-2025
А что, так можно было???
*где заплакал разведчик Исаев
14:07:22 02-12-2025
Это уже без комментариев,о такой гениальности даже добавить не чего(это не о блокировке,а о переговорах)