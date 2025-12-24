Барнаульский турист привез из Вьетнама 16 фрагментов запрещенных кораллов
Необычные сувениры просветили в чемодане с помощью рентгена
24 декабря 2025, 15:50, ИА Амител
В аэропорту Барнаула задержан житель города, который вез из Вьетнама запрещенные природные сувениры – 16 фрагментов кораллов, сообщает Сибирское таможенное управление.
Во время досмотра у 54-летнего туриста в чемодане рентген показал необычные предметы. Оказалось, это шестилучевые кораллы отряда мадрепоровые. По словам мужчины, он не знал о правилах ввоза.
«Эти кораллы подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Их перемещение возможно только при наличии разрешительных документов и декларировании», – пояснили в ведомстве.
В отношении барнаульца возбуждены административные дела о недекларировании товаров и нарушении запретов и ограничений. Инцидент служит напоминанием туристам: перед поездкой стоит проверять списки запрещенных к ввозу сувениров, особенно из экзотических стран. Ознакомиться с правилами провоза товаров можно на сайте таможенной службы.
Ранее таможенники в Барнауле изъяли у пассажирки "змеиное вино", которое она пыталась ввезти в Россию, возвращаясь из Вьетнама. Необычный сувенир – бутылку с заспиртованной коброй и корнем растения – обнаружили при досмотре в аэропорту.
16:01:19 24-12-2025
Есть у нас такой принципиальный! Его надо перевести на повышение в Москву на досмотр при везде
16:03:15 24-12-2025
Это мертвые скелеты кораллов, их ценность для биосистемы примерно как у валежника в лесу. Крайне незначительная. Если из леса турист заберет 16 сухих палочек, лес не пострадает.
17:16:48 24-12-2025
Гость (16:03:15 24-12-2025) Это мертвые скелеты кораллов, их ценность для биосистемы при... Один турист да, не пострадает, а если их будет 100 тысяч, то от леса ничего не останется. Из-за такой вашей позиции у нас все варварски и разбазаривается.
А мужик прекрасно знал что кораллы нельзя вывозить, об этом во время пребывания многократно сообщается и гидами и всем кому не лень. Но проще же дурака включить ... Надо нагнуть этого умника по полной.
16:30:56 24-12-2025
Кому мешают сухие ничего не значащие останки? Были бы действительно спиленные с рифа живые кораллы, тогда да, ая яй. Его с этим хламом даже во Вьетнаме не остановили, хотя закон касается именно регионов где эти организмы произрастают. А у нас это чисто поумничать и поиздевавшись над человеком испортить ему жизнь.
23:06:02 24-12-2025
Карл с Вьетнама украл кораллы.
Пусть теперь Вьетнам у Карла украдет 100 конфет.
11:26:09 25-12-2025
Musik (23:06:02 24-12-2025) Карл с Вьетнама украл кораллы. Пусть теперь Вьетнам у Ка...
Кларнет!!!
01:02:16 25-12-2025
Уж и горсть родной земли не пронести через границу.
08:43:39 25-12-2025
Не повезло с таможенником. А тот и рад, это как охранник, найдет что то и прыгает от радости, а голову не включает.
11:58:29 27-12-2025
Да 90% людей отпилят,отколят,сорвут что угодно.Таких миллионны и на природу всем плевать.Никакая таможня не остановит.Зато внукам уже нечего будет отпиливать и уничтожать. Один пластик неразлагаемый останется.Что заслужат,то и получат от матушки Земли.