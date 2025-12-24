Барнаульский турист привез из Вьетнама 16 фрагментов запрещенных кораллов

Необычные сувениры просветили в чемодане с помощью рентгена

24 декабря 2025, 15:50, ИА Амител

Кораллы из багажа туриста / Фото: Сибирское таможенное управление

В аэропорту Барнаула задержан житель города, который вез из Вьетнама запрещенные природные сувениры – 16 фрагментов кораллов, сообщает Сибирское таможенное управление.

Во время досмотра у 54-летнего туриста в чемодане рентген показал необычные предметы. Оказалось, это шестилучевые кораллы отряда мадрепоровые. По словам мужчины, он не знал о правилах ввоза.

«Эти кораллы подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Их перемещение возможно только при наличии разрешительных документов и декларировании», – пояснили в ведомстве.

В отношении барнаульца возбуждены административные дела о недекларировании товаров и нарушении запретов и ограничений. Инцидент служит напоминанием туристам: перед поездкой стоит проверять списки запрещенных к ввозу сувениров, особенно из экзотических стран. Ознакомиться с правилами провоза товаров можно на сайте таможенной службы.

Ранее таможенники в Барнауле изъяли у пассажирки "змеиное вино", которое она пыталась ввезти в Россию, возвращаясь из Вьетнама. Необычный сувенир – бутылку с заспиртованной коброй и корнем растения – обнаружили при досмотре в аэропорту.