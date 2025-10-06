Иностранца поймали в российском аэропорту с куском золота в пауэрбанке
Мужчина заранее приобрел драгоценный металл, забрал из тайника и попытался вывезти
06 октября 2025, 14:35, ИА Амител
За попытку нелегального вывоза золотого слитка, замаскированного под внешний аккумулятор, с иностранного гражданина взыскали 240 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Mash Amur.
В процессе следствия этот человек пожертвовал свыше 334 тысяч рублей двум детским учреждениям. Принимая во внимание данный факт, суд постановил взыскать с него оставшуюся сумму в размере 240 тысяч рублей.
Уроженец Казахстана был задержан в Благовещенске еще в мае месяце. Ранее он перевел 90 тысяч долларов США своему российскому знакомому для приобретения драгоценных металлов. По прибытии в Амурскую область мужчина извлек из укрытия более килограмма золота и примерно 1,5 грамма серебра, после чего спрятал их внутрь портативного зарядного устройства.
В аэропорту при попытке провоза ценностей он был остановлен таможенниками. Золото было конфисковано, а в отношении правонарушителя начато уголовное производство.
14:38:05 06-10-2025
Какая-то чересчур мутная схема. Похоже на оперативную разводку.
🤣
14:47:44 06-10-2025
Наивный казахский юноша.
Лучше бы золотые зубы вставил, а потом бы ему их все выбили.
14:52:38 06-10-2025
Докатились, теперь любой казах - это прежде всего носитель высокого звания "Иностранец".
В СССР такого не было, казах и казах.
15:15:14 06-10-2025
Гость (14:52:38 06-10-2025) Докатились, теперь любой казах - это прежде всего носитель в... Патамучта в СССР казах был нашестранец.
15:29:15 06-10-2025
Гость (15:15:14 06-10-2025) Патамучта в СССР казах был нашестранец. ... Потому-что он доставал из широких штанин, бумажку бесценного груза, читайте, завидуйте....
16:14:47 06-10-2025
Совет (15:29:15 06-10-2025) Потому-что он доставал из широких штанин, бумажку бесценного... Я
Достаю
Из широких штанин -
Смотрите,
Завидуйте -
Я - гражданин!
🤣
14:54:02 06-10-2025
По любому его друг сдал с потрохами
14:58:43 06-10-2025
Что за суммы взыскали-то? Это стоимость провоза более кило золота? Или что?
15:09:03 06-10-2025
Зачем буква Z на слитке?
18:58:18 06-10-2025
Ладно золото, но за 1,5 г серебра надо вообще все конфисковывать
19:35:44 06-10-2025
Самое странное в этой истории это 1,5 грамма серебра. По текущему курсу это 180 рублей. Или это чаевые от продавца?