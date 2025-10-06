Иностранца поймали в российском аэропорту с куском золота в пауэрбанке

Мужчина заранее приобрел драгоценный металл, забрал из тайника и попытался вывезти

06 октября 2025, 14:35, ИА Амител

Золото / Фото: пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте

За попытку нелегального вывоза золотого слитка, замаскированного под внешний аккумулятор, с иностранного гражданина взыскали 240 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Mash Amur.

В процессе следствия этот человек пожертвовал свыше 334 тысяч рублей двум детским учреждениям. Принимая во внимание данный факт, суд постановил взыскать с него оставшуюся сумму в размере 240 тысяч рублей.

Уроженец Казахстана был задержан в Благовещенске еще в мае месяце. Ранее он перевел 90 тысяч долларов США своему российскому знакомому для приобретения драгоценных металлов. По прибытии в Амурскую область мужчина извлек из укрытия более килограмма золота и примерно 1,5 грамма серебра, после чего спрятал их внутрь портативного зарядного устройства.

В аэропорту при попытке провоза ценностей он был остановлен таможенниками. Золото было конфисковано, а в отношении правонарушителя начато уголовное производство.