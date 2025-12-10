Везла из Вьетнама. На Алтае таможенники изъяли у туристки "змеиное вино" с редкой коброй
Женщина объяснила инспекторам, что купила "алкоголь" на рынке в Нячанге
10 декабря 2025, 15:20, ИА Амител
В Барнауле таможенники изъяли у пассажирки "змеиное вино", которое она пыталась ввезти в Россию, возвращаясь из Вьетнама. Необычный сувенир – бутылку с заспиртованной коброй и корнем растения – обнаружили при досмотре в аэропорту, сообщает Алтайская таможня.
«Экзотический сувенир приобрела на одном из рынков Нячанга», – рассказали в ведомстве.
Экспертиза установила, что рептилия в емкости является коброй моноклевой, которая подпадает под действие Конвенции СИТЕС.
Экспертиза показала, что внутри была моноклевая кобра – вид, находящийся под угрозой исчезновения. Его перемещение через границу запрещено правилами СИТЕС – международной конвенции, регулирующей торговлю редкими представителями дикой фауны.
В отношении женщины уже возбуждены два административных дела. Ей грозит штраф, а само "вино" конфисковано.
Ранее в аэропорту Хабаровска таможенники задержали туриста, пытавшегося провезти из Вьетнама голову крокодила. Голову обнаружили в чемодане во время выборочного досмотра с использованием рентген-аппарата. Мужчина объяснил, что приобрел сувенир для личной коллекции и не знал о необходимости его декларировать.
15:28:40 10-12-2025
Рука лицо. Сколько я этих кобр в бутылочках когда то перевез и себе и в подарок.
16:21:01 10-12-2025
Гость (15:28:40 10-12-2025) Рука лицо. Сколько я этих кобр в бутылочках когда то перевез...
Вот из-за тебя они теперь и в Красной книге )))
21:30:02 10-12-2025
Гость (16:21:01 10-12-2025) Вот из-за тебя они теперь и в Красной книге )))... Он похоже и Мертвое море убил)))
15:59:28 10-12-2025
Так там этих сувениров со змеями и скорпионами пруд пруди. Мы все везли оттуда эти сувениры
17:10:54 10-12-2025
Запрещено вывозить кобру, а в бутылке уже не кобра а её труп
17:18:51 10-12-2025
змеюка дохлая-какие проблемы непонятно...
18:58:59 10-12-2025
Гость (17:18:51 10-12-2025) змеюка дохлая-какие проблемы непонятно......
Оштрафовать кого-то надо! Не продавана же искать! Страна Дурдомия.
21:32:00 10-12-2025
Гость (17:18:51 10-12-2025) змеюка дохлая-какие проблемы непонятно...... Ага-ага шкура от ирбиса например тоже не живая, а прилетит за нее мало не покажется.
01:10:52 11-12-2025
очень правильно. нечего способствовать гибели дикой природы. у самой-то небось кошички дома
01:49:43 11-12-2025
Вкусно?
08:35:29 11-12-2025
Это не вино, а настойка.
13:22:44 11-12-2025
И куда они дели мертвую кобру?