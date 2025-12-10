Везла из Вьетнама. На Алтае таможенники изъяли у туристки "змеиное вино" с редкой коброй

Женщина объяснила инспекторам, что купила "алкоголь" на рынке в Нячанге

Бутылка вина с коброй / Фото: Алтайская таможня

В Барнауле таможенники изъяли у пассажирки "змеиное вино", которое она пыталась ввезти в Россию, возвращаясь из Вьетнама. Необычный сувенир – бутылку с заспиртованной коброй и корнем растения – обнаружили при досмотре в аэропорту, сообщает Алтайская таможня.

«Экзотический сувенир приобрела на одном из рынков Нячанга», – рассказали в ведомстве.

Экспертиза установила, что рептилия в емкости является коброй моноклевой, которая подпадает под действие Конвенции СИТЕС.

Экспертиза показала, что внутри была моноклевая кобра – вид, находящийся под угрозой исчезновения. Его перемещение через границу запрещено правилами СИТЕС – международной конвенции, регулирующей торговлю редкими представителями дикой фауны.

В отношении женщины уже возбуждены два административных дела. Ей грозит штраф, а само "вино" конфисковано.

Ранее в аэропорту Хабаровска таможенники задержали туриста, пытавшегося провезти из Вьетнама голову крокодила. Голову обнаружили в чемодане во время выборочного досмотра с использованием рентген-аппарата. Мужчина объяснил, что приобрел сувенир для личной коллекции и не знал о необходимости его декларировать.