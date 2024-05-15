Сотрудники барнаульского водоканала промыли 101 км сетей канализации

Это помогает удалить отложения в трубах и предотвратить засоры

15 мая 2024, 16:25, ИА Амител erid: LjN8K5gwo

Промывка сетей / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

С начала года барнаульский водоканал с помощью специального оборудования промыл 101 километр канализационных сетей. Такая мера уменьшает вероятность аварий, засоров и поддерживает нормальную работу трубопроводов и насосных станций. Также за это время работники компании устранили около двух тысяч засоров.

Не все городские и пригородные водопроводные и канализационные системы находятся на балансе водоканала. Существуют частные сети, принадлежащие физическим и юридическим лицам. Они также нуждаются в профилактическом обслуживании, и наиболее эффективный метод – это гидродинамическая промывка.

Гидродинамическая очистка – экологически чистый и безопасный метод. Его осуществляют с использованием каналопромывочных машин из автопарка водоканала без применения химикатов.

Мощные струи воды разрушают и удаляют различные отложения, не повреждая трубы. Работы можно проводить при температуре до -25 градусов. Новейшее оборудование позволяет обрабатывать трубы диаметром от 110 до 1000 миллиметров.

"Комплекс мер и частоту проведения промывки специалисты подбирают индивидуально в зависимости от различных факторов, но делать это нужно не реже одного раза в полгода. Стоит отметить, что даже при соблюдении правил пользования канализацией необходимо проводить мероприятия по обслуживанию сетей", – добавил директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

Сотрудники ресурсоснабжающей организации напоминают жителям города о необходимости соблюдать основные правила использования канализационной системы. В систему водоотведения нельзя выбрасывать салфетки, пищевые продукты, стекло, пластик и средства личной гигиены.

Заказать гидродинамическую промывку сетей и другие специализированные отраслевые услуги можно на сайте компании barnaul.rosvodokanal.ru, по номеру 500-101, а также в мобильном приложении "РВК.Услуги".

ООО "Барнаульский Водоканал"

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