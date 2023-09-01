Мероприятия ко Дню города состоятся во всех районах Барнаула

01 сентября 2023, 17:30, ИА Амител

День города в Барнауле/ Фото: amic.ru

В редакцию amic.ru продолжают поступать вопросы о том, когда же в Барнауле состоится День города. Текстов о грядущем празднике на нашем сайте уже много, однако часть людей всё ещё не знает, когда ждать Дня рождения краевой столицы, ведь каждый год он проходит в разную дату. Amic.ru отвечает на этот вопрос.

Так когда же День города?

День города в Барнауле состоится 2 сентября. Это суббота, так что у большинства людей будет выходной. Во второй день сентября пройдут мероприятия, конкурс красоты, спортивные состязания, выступления артистов, мастер-классы и многое другое.

День города будет весь день?

Да. Мероприятия начнутся в 10 часов утра. Например, в это время на Нулевом километре стартует Фестиваль национальных культур "Единой семьёй живём в Барнауле", на площади Советов — фестиваль фермерской еды "Своё" и на площади Сахарова — спортивная программа "Барнаул спортивный — город чемпионов". Мероприятия ко Дню города пройдут в каждом районе краевой столицы.

Завершится праздничная программа фейерверками в 22:00. Они пройдут на площади Сахарова, в сквере Германа Титова, на площадь Мира, в парке парк "Лесная сказка" и около ДК в поселке Южном. Программу ко Дню города можно прочитать здесь.

А что изменится для барнаульцев 2 сентября?

В Барнауле 2 сентября не будут продавать алкоголь с 9 утра до 21 часа вечера в магазинах и торговых сетях города. Однако в барах, кафе, ресторанах и заведениях общепита купить его будет можно.

Кроме того, из-за Дня города будет перекрыто несколько дорог. А именно:

С 29 августа с 9:00 до 3 сентября 15:00 – проезд по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до улицы Мерзликина;

1 сентября с 8:00 до 2 сентября 23:00 – участок проспекта Социалистический от улицы Димитрова до улицы Мерзликина (закрыта будет и сама улицу, до переулка Геблера);

С 1 сентября 12:00 до 3 сентября 18:00 – проезд к площади перед зданием № 9 по улице Германа Титова (от улицы Западной 5-й до улицы 80 Гвардейской Дивизии);

2 сентября с 9:00 и до 23:00 – улицы Димитрова (от проспекта Ленина до проспекта Социалистического), Молодежная (от проспекта Красноармейского до проспекта Ленина) и проспект Социалистический (от проспекта Строителей до улицы Молодежной);

2 сентября с 13:00 до 23:00 – улица Георгия Исакова (от четной стороны улицы Островского до нечетной стороны улицы Островского);

2 сентября с 15:00 до 22:30 проезд на площадь в районе Дворца культуры "Южный".

Изменится и схема движения нескольких городских маршрутов. А именно: