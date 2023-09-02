Перед каждым большим праздником местные власти решают, разрешать ли продажу спиртного

02 сентября 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В 2023 году Барнаул отметит День города 2 сентября. Горожан ждет масштабная программа с фестивалем еды, спортивными соревнованиями, концертами и ММА-турниром. Подробнее о том, что подготовят для жителей Барнаула на 293-летие города, можно прочитать здесь.

Ну а мы рассказываем, будут ли в Барнауле продавать алкоголь на День города в 2023 году.

1 Будут ли в Барнауле продавать алкоголь на День города в 2023 году? Нет. Соответствующее постановление уже подписано мэром Барнаула Вячеславом Франком. Документ предписывает городским предприятиям ограничить продажу спиртного 2 сентября. "Рекомендовать руководителям предприятий розничной торговли не осуществлять реализацию алкогольной продукции и пива 02.09.2023", – говорится в постановлении. Ограничения будут действовать с 9 часов утра до 21 часа вечера. Стоит отметить, что ситуация вполне ожидаемая: в Барнауле из года в год ограничивают продажу алкоголя. Исключение было лишь в 2018 году: тогда запретов никто не вводил.

2 Это полный запрет или просто рекомендация? Официально это не запрет, а именно рекомендация. Но подавляющее большинство магазинов Барнаула всегда исполняют постановление администрации и алкоголь не продают.

3 Где конкретно запретят продавать алкоголь на День города? Предприятия розничной торговли, о которых говорится в постановлении, – это все магазины и торговые сети Барнаула. Им документ рекомендует не торговать спиртными напитками 2 сентября.