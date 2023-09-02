Будут ли в Барнауле продавать алкоголь на День города в 2023 году?
Перед каждым большим праздником местные власти решают, разрешать ли продажу спиртного
02 сентября 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: amic.ru
В 2023 году Барнаул отметит День города 2 сентября. Горожан ждет масштабная программа с фестивалем еды, спортивными соревнованиями, концертами и ММА-турниром. Подробнее о том, что подготовят для жителей Барнаула на 293-летие города, можно прочитать здесь.
Ну а мы рассказываем, будут ли в Барнауле продавать алкоголь на День города в 2023 году.
1
Будут ли в Барнауле продавать алкоголь на День города в 2023 году?
Нет. Соответствующее постановление уже подписано мэром Барнаула Вячеславом Франком. Документ предписывает городским предприятиям ограничить продажу спиртного 2 сентября.
"Рекомендовать руководителям предприятий розничной торговли не осуществлять реализацию алкогольной продукции и пива 02.09.2023", – говорится в постановлении.
Ограничения будут действовать с 9 часов утра до 21 часа вечера.
Стоит отметить, что ситуация вполне ожидаемая: в Барнауле из года в год ограничивают продажу алкоголя. Исключение было лишь в 2018 году: тогда запретов никто не вводил.
2
Это полный запрет или просто рекомендация?
Официально это не запрет, а именно рекомендация. Но подавляющее большинство магазинов Барнаула всегда исполняют постановление администрации и алкоголь не продают.
3
Где конкретно запретят продавать алкоголь на День города?
Предприятия розничной торговли, о которых говорится в постановлении, – это все магазины и торговые сети Барнаула. Им документ рекомендует не торговать спиртными напитками 2 сентября.
4
Где продажа спиртного будет разрешена?
К предприятиям розничной торговли не относятся бары, кафе, рестораны и другие заведения общепита. Так что там будут продавать спиртное даже в День города.
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09:20:04 17-08-2023
Именины БарнАула по закону Шариата?
09:22:20 17-08-2023
Как же достала эта напоминалка о том, что надо заранее запастись алкоголем.
09:23:40 17-08-2023
конечно будут, никто не может запретить. просто кто-то останется без прибыли, а кто-то нет
09:23:55 17-08-2023
Блин опять ящик заранее нужно закупить.
09:28:40 17-08-2023
Дурдом! А если гости незапланированные приехали?! Ну не продавайте в центре, а окраины оставьте в покое!!!
16:11:13 17-08-2023
Гость (09:28:40 17-08-2023) Дурдом! А если гости незапланированные приехали?! Ну не прод... Сядь на машину, доедь до Алтайки, если приспичило сильно.
09:29:19 17-08-2023
В Пятерочке последний раз когда запрещали на 9 мая наверное купил пиво без проблем.
16:22:01 17-08-2023
Гость (09:29:19 17-08-2023) В Пятерочке последний раз когда запрещали на 9 мая наверное ... Пятёрочка выручает!
10:37:31 17-08-2023
Хосспади, ну самая "актуальная" прям проблема) Уже лет 15 как запрет на 9 мая и День города. Уже все приспособились. Ну в чем проблема заранее купить? Хорошо, тут вкидывали версии про "нежданных" гостей. Отвечу: у нормальных людей дома есть мини-бар, где и так всё есть. Если нет и вы трезвенник, но тут вдруг именно в День города решили развязать, то в чём проблема выпить в кафе/ресторане?
10:50:15 17-08-2023
Гость (10:37:31 17-08-2023) Хосспади, ну самая "актуальная" прям проблема) Уже лет 15 ка... Вот именно. Приспособились. Лицемерие власти и закона - вот что раздражает.
11:44:39 17-08-2023
Если тыловые полицаи не могут справиться с наведением порядка, отправьте их на фронт.
13:48:41 17-08-2023
Гость (11:44:39 17-08-2023) Если тыловые полицаи не могут справиться с наведением порядк... Помнится лет 10 назад, в день города, вечером, как раз на площадь шли, заходим в пивняк на Островского, в 300 метрах от пл. Народной, а перед нами ППСы пешие которые, себе полтарушку пиваса заказывают)))))
13:53:38 17-08-2023
Гость (13:48:41 17-08-2023) Помнится лет 10 назад, в день города, вечером, как раз на пл... Они тоже люди.
12:36:48 17-08-2023
Гость (10:37:31 17-08-2023) Хосспади, ну самая "актуальная" прям проблема) Уже лет 15 ка... А почему взрослый дееспособный человек вообще должен к этому "приспосабливаться"? Как-то, помнится, в Н-ске на 1 сентября продажи спиртного запрещали. В чем смысл этого действа, не мог понять никто - несовершеннолетним по закону в принципе спиртное продавать нельзя, а совершеннолетним этот "праздник жизни" вроде побоку. Так же и тут - кому надо, найдет где купить все равно, чтобы не покупали малолетки, достаточно просто соблюдать закон. ИБД, в общем.
13:21:53 17-08-2023
Гость (09:28:40 17-08-2023) Дурдом! А если гости незапланированные приехали?! Ну не прод... Автобусы 203, 205, 250, 269, 258 каждую минуту стартуют с вокзала в сторону населённых пунктов, где нет таких запретов- Новоалтайск, Фирсово, Слободы, Молсовхоз, Бобровка, ... там Барнаул не достиг дна и бухла море разливанное.
10:22:43 02-09-2023
Гость (10:37:31 17-08-2023) Хосспади, ну самая "актуальная" прям проблема) Уже лет 15 ка... Вы не понимаете, что как раз алкашам невозможно иметь дома мини-бар, так как спиртное оттуда сразу расходится )) Ваше предложение как раз для трезвенников.
11:57:31 02-09-2023
Копаем картофан, на обратном пути заеду в фирсово, надо же соседей угостить, что помогут опустить в погреб. Я могу понять запрет вокруг площади сахарова, чтобы не буянили, но для всех? Тем более, что мне до Фирсово ближе чем до Сулимы.
13:48:41 02-09-2023
Маленькие магазины у дома будут торговать как обычно.
14:31:34 02-09-2023
Слава Богу, есть нормальные предприниматели, которые подтираются этими рекомендациями.
16:49:23 02-09-2023
Гость (09:28:40 17-08-2023) Дурдом! А если гости незапланированные приехали?! Ну не прод... На случай гостей дома держите запас алкоголя (коньяк, вино и т.д.). Неужели сложно заранее пополнять запасы?