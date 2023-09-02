Как будет работать общественный транспорт в Барнауле на День города?

Рассказываем, как передвигаться по городу во время праздника

02 сентября 2023, 09:37, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта в Барнауле

День города в Барнауле в этом году пройдет 2 сентября. Краевая столица будет отмечать 293-летие. Традиционно на праздник перекроют часть улиц в самом центре города, поэтому власти призывают барнаульцев пользоваться общественным транспортом. Рассказываем, как он будет ходить.

Как будут работать автобусы и электротранспорт?

Согласно расписанию. Никаких изменений в графике в связи с Днем города не будет.

Однако какие-то же улицы перекроют?

Да. Без перекрытия не обойтись.

В субботу, 2 сентября, с 09:00 и до 23:00 на время проведения праздничных мероприятий в центре города будет закрыто движение для всех видов транспорта на нескольких улицах:

улица Димитрова – от проспекта Ленина до проспекта Социалистического;

улица Молодежная – от проспекта Красноармейского до проспекта Ленина;

проспект Социалистический – от проспекта Строителей до улицы Молодежной.

Полный список перекрытых участков можно посмотреть по ссылке.

Тогда как изменится схема движения общественного транспорта?

Лишь несколько маршруток будут возить пассажиров по другому пути:

Маршрут № 6. При движении на конечный остановочный пункт "Элеватор": улица Георгия Исакова – четная сторона улицы Островского – улица Юрина – нечетная сторона улицы Островского – улица Антона Петрова – далее по маршруту. В обратном направлении: улица Антона Петрова – нечетная сторона улицы Островского – улица Юрина – четная сторона улицы Островского – улица Георгия Исакова – далее по маршруту.

Маршруты № 24, 29. При движении в сторону улицы Малахова: улица Георгия Исакова – четная сторона улицы Островского – улица Юрина – нечетная сторона улицы Островского – улица Георгия Исакова – далее по маршрутам. В обратном направлении: улица Георгия Исакова – нечетная сторона улицы Островского – улица Юрина – четная сторона улицы Островского – улица Георгия Исакова – далее по маршрутам.

Маршрут № 33. При движении на конечный остановочный пункт "ВРЗ": проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Калинина – далее по маршруту. В обратном направлении: проспект Калинина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – далее по маршруту.

Я же смогу уехать на автобусе или трамвае после салюта?

Да, не переживайте. Для этого мэрия краевой столицы запустила дополнительные маршруты. Узнать, как они будут работать, можно по ссылке.