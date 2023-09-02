Как будет работать общественный транспорт в Барнауле на День города?
Рассказываем, как передвигаться по городу во время праздника
02 сентября 2023, 09:37, ИА Амител
День города в Барнауле в этом году пройдет 2 сентября. Краевая столица будет отмечать 293-летие. Традиционно на праздник перекроют часть улиц в самом центре города, поэтому власти призывают барнаульцев пользоваться общественным транспортом. Рассказываем, как он будет ходить.
Как будут работать автобусы и электротранспорт?
Согласно расписанию. Никаких изменений в графике в связи с Днем города не будет.
Однако какие-то же улицы перекроют?
Да. Без перекрытия не обойтись.
В субботу, 2 сентября, с 09:00 и до 23:00 на время проведения праздничных мероприятий в центре города будет закрыто движение для всех видов транспорта на нескольких улицах:
- улица Димитрова – от проспекта Ленина до проспекта Социалистического;
- улица Молодежная – от проспекта Красноармейского до проспекта Ленина;
- проспект Социалистический – от проспекта Строителей до улицы Молодежной.
Полный список перекрытых участков можно посмотреть по ссылке.
Тогда как изменится схема движения общественного транспорта?
Лишь несколько маршруток будут возить пассажиров по другому пути:
Маршрут № 6. При движении на конечный остановочный пункт "Элеватор": улица Георгия Исакова – четная сторона улицы Островского – улица Юрина – нечетная сторона улицы Островского – улица Антона Петрова – далее по маршруту. В обратном направлении: улица Антона Петрова – нечетная сторона улицы Островского – улица Юрина – четная сторона улицы Островского – улица Георгия Исакова – далее по маршруту.
Маршруты № 24, 29. При движении в сторону улицы Малахова: улица Георгия Исакова – четная сторона улицы Островского – улица Юрина – нечетная сторона улицы Островского – улица Георгия Исакова – далее по маршрутам. В обратном направлении: улица Георгия Исакова – нечетная сторона улицы Островского – улица Юрина – четная сторона улицы Островского – улица Георгия Исакова – далее по маршрутам.
Маршрут № 33. При движении на конечный остановочный пункт "ВРЗ": проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Калинина – далее по маршруту. В обратном направлении: проспект Калинина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – далее по маршруту.
Я же смогу уехать на автобусе или трамвае после салюта?
Да, не переживайте. Для этого мэрия краевой столицы запустила дополнительные маршруты. Узнать, как они будут работать, можно по ссылке.
16:50:40 01-09-2023
Поди революцию придумали на день города ? Арест главного ЖУЛИКА края , публично и торжественно ПРЯМО НА СЦЕНЕ под аплодисменты , и после этого сразу праздничный КОНЦЕРТ , САЛЮТ , танцуют ВСЕ всю ночь СО ЗВЁЗДАМИ НАД ГОЛОВАМИ НА НЕБЕ ! ????