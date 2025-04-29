Белый дом отреагировал на объявленное Россией перемирие в дни 80-летия Победы

Трамп четко дал понять, что хочет постоянного прекращения огня

29 апреля 2025, 11:25, ИА Амител

Белый дом / Фото: David Everett Strickler / unsplash.com

В Белом доме прокомментировали объявление Владимиром Путиным перемирия в дни 80-летия Победы. Вашингтон хочет, чтобы прекращение огня на Украине стало постоянным. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

Как я понимаю, президент [России Владимир] Путин сегодня утром объявил о временном прекращении огня. Президент (Трамп. – Прим. ТАСС) четко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня", – сказала Ливитт.

Она также подчеркнула, что Трамп, несмотря на свой оптимизм по поводу заключения сделки, должен сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Пока он сохраняет оптимизм по поводу возможности заключения сделки, но он также реалист. Оба лидера должны сесть за стол и путем переговоров найти способ завершить этот [конфликт]", – отметила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, 28 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что по решению президента РФ Владимира Путина ВС РФ остановят все боевые действия в дни 80-летния Победы.

"В дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", – сказано в официальном сообщении.

Отмечается, что российские военные "дадут адекватный и эффективный ответ" в случае нарушений перемирия со стороны Украины.