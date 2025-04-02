Сильнее всего повеселились в театре драмы

02 апреля 2025, 11:00, ИА Амител

Обезьяна в костюме Бэтмена / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

1 апреля во всем мире отмечают День смеха. Как известно, в этот праздник принято шутить и разыгрывать людей. Жители Барнаула тоже не остались без порции смешных и по-доброму фейковых новостей. Какими "сенсациями" удивили горожан в прошедший День дурака – в материале amic.ru.

"Бэтмен" в алтайском драмтеатре

В Алтайском краевом театре драмы анонсировали постановку спектакля "Бэтмен. Защитник Готэма".

"С радостью сообщаем, что наш театр выиграл грант губернатора Алтайского края в сфере культуры на постановку спектакля "Бэтмен. Защитник Готэма", – говорится в публикации.

В театре заявили, что в спектакле прозвучат композиции Ханса Циммера и Дидюли. Премьеру "Бэтмена" запланировали на 22 апреля.

В публикации также расписаны все роли с гиперссылками на страницы актеров театра.

Белокур с Алтая против суперзлодея

В алтайском драмтеатре 1 апреля поделились еще одной "радостной новостью":

"Сегодня стало известно, что артист нашего театра Владимир Черепанов был утвержден кинокомиссией Алтайского края на главную роль в фильме "Последний богатырь: князь Белокур с Алтая".

Артиста поздравили "с предстоящими съемками в новом фильме популярной российской фэнтезийной приключенческой саги". В посте уточнили, что работа над картиной вовсю идет: продюсеры выбирают натуру на Алтае.

Сюжет фильма, согласно публикации драмтеатра, должен рассказать "о противостоянии князя Белокура с суперзлодеем ханом Чернокуром".

"Тихий дон" и шоу мыльных пузырей

В алтайском театре драмы поздравили артиста Константина Толочкина с вводом в спектакль "Тихий дон" – он исполнит роль Григория Мелихова.

"Напомним, что спектакль по одноименному роману Михаила Шолохова успешно идет в нашем театре уже 14 лет, в следующем, 104-м сезоне мы отметим юбилей", – отмечается в записи.

Артист алтайского театра драмы Данила Никоноров подыграл авторам публикации и похвалил постановку.

"Лучший спектакль! Сколько слез, сколько смеха... Шоу мыльных пузырей в конце первого акта – незабываемо!" – написал актер в комментариях к посту.

Горькая правда и НЛО над драмтеатром

Позже в алтайском театре драмы рассказали, что опубликованные новости все же являются выдумкой. Барнаульцев поздравили с Днем смеха и пожелали больше радости и веселья.

К публикации также прикрепили фотографию, на которой над драмтеатром парит НЛО, освещая здание ярким светом.

Фото: Алтайский краевой театр драмы / vk.com/altdrama

Макака в парке "Изумрудный"

1 апреля в сообществе Barnaul 22 появился пост о макаке, прыгающей по парку "Изумрудный".

"Макака прыгала с дерева на дерево, пробежалась по мостику для белок. Кто-то из очевидцев ей кинул банан. Обезьяна забралась с ним на столб и быстро съела. А потом убежала в неизвестном направлении", – рассказали в публикации.

Эту "новость" решили подхватить и в самом парке – в официальном Telegram-канале появился репост записи о макаке.

К тексту авторы также прикрепили фотографии, на которых видно обезьяну, бегающую по мостику для белок и мирно отдыхающую на столбе.

Фото: Barnaul 22

Конечно, увидеть, что макака вырезана и "прифотошоплена" к прикрепленным фотографиям, можно невооруженным глазом. Да и в конце публикации указывается:

"Это шутка. С 1 апреля!"

Примечательно, что некоторые барнаульцы в комментариях к посту подхватили шутку:

"Я тоже ее видел!"

"Видел ее, за ней бежала белочка".

"Штраф ей, так как там место для перехода белок. Что за неуважение к пушистым и красивым".

Уже не смешно

Конечно, 1 апреля барнаульцев удивили и невыдуманные новости. Например, на девяти маршрутах, работающих по нерегулируемому тарифу, выросла стоимость проезда. Так, на маршрутах № 32, 41, 50, 54, 59, 77, 78 и 120 проезд подорожал до 40 рублей, а на маршруте № 144 – до 45 рублей.

Делу время, потехе час

Также с 1 апреля в Алтайском крае проиндексировали социальные пенсии более 75 тысячам пенсионеров. Выплаты выросли на 14,75%.

И, вероятно, для многих одна из наиболее серьезных новостей – в России начался весенний призыв в армию. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе. Согласно указу, на службу призовут 160 тысяч солдат-новобранцев.