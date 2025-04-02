Бэтмен и макака. Какими новостями барнаульцев удивляли в День смеха
Сильнее всего повеселились в театре драмы
02 апреля 2025, 11:00, ИА Амител
1 апреля во всем мире отмечают День смеха. Как известно, в этот праздник принято шутить и разыгрывать людей. Жители Барнаула тоже не остались без порции смешных и по-доброму фейковых новостей. Какими "сенсациями" удивили горожан в прошедший День дурака – в материале amic.ru.
"Бэтмен" в алтайском драмтеатре
В Алтайском краевом театре драмы анонсировали постановку спектакля "Бэтмен. Защитник Готэма".
"С радостью сообщаем, что наш театр выиграл грант губернатора Алтайского края в сфере культуры на постановку спектакля "Бэтмен. Защитник Готэма", – говорится в публикации.
В театре заявили, что в спектакле прозвучат композиции Ханса Циммера и Дидюли. Премьеру "Бэтмена" запланировали на 22 апреля.
В публикации также расписаны все роли с гиперссылками на страницы актеров театра.
Белокур с Алтая против суперзлодея
В алтайском драмтеатре 1 апреля поделились еще одной "радостной новостью":
"Сегодня стало известно, что артист нашего театра Владимир Черепанов был утвержден кинокомиссией Алтайского края на главную роль в фильме "Последний богатырь: князь Белокур с Алтая".
Артиста поздравили "с предстоящими съемками в новом фильме популярной российской фэнтезийной приключенческой саги". В посте уточнили, что работа над картиной вовсю идет: продюсеры выбирают натуру на Алтае.
Сюжет фильма, согласно публикации драмтеатра, должен рассказать "о противостоянии князя Белокура с суперзлодеем ханом Чернокуром".
"Тихий дон" и шоу мыльных пузырей
В алтайском театре драмы поздравили артиста Константина Толочкина с вводом в спектакль "Тихий дон" – он исполнит роль Григория Мелихова.
"Напомним, что спектакль по одноименному роману Михаила Шолохова успешно идет в нашем театре уже 14 лет, в следующем, 104-м сезоне мы отметим юбилей", – отмечается в записи.
Артист алтайского театра драмы Данила Никоноров подыграл авторам публикации и похвалил постановку.
"Лучший спектакль! Сколько слез, сколько смеха... Шоу мыльных пузырей в конце первого акта – незабываемо!" – написал актер в комментариях к посту.
Горькая правда и НЛО над драмтеатром
Позже в алтайском театре драмы рассказали, что опубликованные новости все же являются выдумкой. Барнаульцев поздравили с Днем смеха и пожелали больше радости и веселья.
К публикации также прикрепили фотографию, на которой над драмтеатром парит НЛО, освещая здание ярким светом.
Макака в парке "Изумрудный"
1 апреля в сообществе Barnaul 22 появился пост о макаке, прыгающей по парку "Изумрудный".
"Макака прыгала с дерева на дерево, пробежалась по мостику для белок. Кто-то из очевидцев ей кинул банан. Обезьяна забралась с ним на столб и быстро съела. А потом убежала в неизвестном направлении", – рассказали в публикации.
Эту "новость" решили подхватить и в самом парке – в официальном Telegram-канале появился репост записи о макаке.
К тексту авторы также прикрепили фотографии, на которых видно обезьяну, бегающую по мостику для белок и мирно отдыхающую на столбе.
Конечно, увидеть, что макака вырезана и "прифотошоплена" к прикрепленным фотографиям, можно невооруженным глазом. Да и в конце публикации указывается:
"Это шутка. С 1 апреля!"
Примечательно, что некоторые барнаульцы в комментариях к посту подхватили шутку:
- "Я тоже ее видел!"
- "Видел ее, за ней бежала белочка".
- "Штраф ей, так как там место для перехода белок. Что за неуважение к пушистым и красивым".
Уже не смешно
Конечно, 1 апреля барнаульцев удивили и невыдуманные новости. Например, на девяти маршрутах, работающих по нерегулируемому тарифу, выросла стоимость проезда. Так, на маршрутах № 32, 41, 50, 54, 59, 77, 78 и 120 проезд подорожал до 40 рублей, а на маршруте № 144 – до 45 рублей.
Делу время, потехе час
Также с 1 апреля в Алтайском крае проиндексировали социальные пенсии более 75 тысячам пенсионеров. Выплаты выросли на 14,75%.
И, вероятно, для многих одна из наиболее серьезных новостей – в России начался весенний призыв в армию. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе. Согласно указу, на службу призовут 160 тысяч солдат-новобранцев.
12:27:40 02-04-2025
шутки-то "колхозные"....
12:45:03 02-04-2025
про повышение пенс. возраста до 70 лет тоже шутка была?
13:34:04 02-04-2025
Гость (12:45:03 02-04-2025) про повышение пенс. возраста до 70 лет тоже шутка была?... Где было сообщение? Может вам проспаться надо?
14:05:18 02-04-2025
Где было сообщение?.................Сообщения были в АМИКе и в Алтапрессе. Сам(а) проспись.
16:22:43 02-04-2025
Гость (14:05:18 02-04-2025) Где было сообщение?.................Сообщения были в АМИКе и... Официальное сообщение или мнение левого чувака? Ты номер постановления правительства или указа президента назови.
14:50:59 02-04-2025
один из "бэтманов" вчера скончался, Вэл Килмер