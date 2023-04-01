Всемирный день смеха празднуют 1 апреля

01 апреля 2023, 06:51, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com

День смеха, или День дурака, отмечают во всём мире 1 апреля. В этот праздник принято шутить и разыгрывать людей.

Ни в коем случае нельзя никого обижать: приветствуются только добрые шалости. Но не следует забывать о присказке: "Первое апреля – никому не верю".

Когда и как началась история Дня смеха, и с какими традициями связано 1 апреля – в материале amic.ru.

История и смысл Дня смеха

Неизвестно, какая страна первой начала праздновать День смеха, – Франция, Англия, Мексика или Швеция. Это тайна, покрытая мраком.

Вот одна из версий появления Дня дурака. По словам историков, ранее люди связывали 1 апреля с Пасхой и Днём весеннего равноденствия. Считалось, что эта дата – повод для радости, поэтому люди много шутили и устраивали шумные застолья.

По другой версии, День смеха связан с переходом на новый Григорианский календарь и средневековым Новым годом.

До того как в 1580-х Карл Девятый провозгласил праздником 1 января, его отмечали 1 апреля.

Новый год перенесли, а традиция дурачиться и дарить подарки осталась.

На День дурака по-прежнему можно смело говорить: "С Новым годом!" Почему бы и нет?

Как 1 апреля отмечают в разных странах

В Англии в День смеха принято шутить только в первой половине дня. Тех, кто устраивает розыгрыши после полудня, там принято считать "первоапрельскими дураками" (не очень-то вежливо).

В Бельгии, Франции и Италии на спины людей традиционно приклеивают бумажных рыб. А всех, кто верит в насмешки, называют первоапрельскими рыбками.

Какой праздник отмечали на Руси 1 апреля

На Руси 1 апреля отмечали День пробуждения домового. В праздник его пытались задобрить разными способами: кормили, дарили ему монетки (своенравный старичок любит всякие мелочи), а также делали уборку в доме.

Люди верили, что тёплая дружба с сущностью помогает обрести и сохранить семейную гармонию, привносит в дом достаток и благополучие.

Народные приметы 1 апреля