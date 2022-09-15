Кареты есть, ездить некому. В отделении скорой помощи Бийска машин больше, чем людей

В Бийске сложилась необычная ситуация, при которой на машинах скорой помощи некому работать, пишет «Бийский рабочий».

В 2022 году Алтайский край приобрёл 13 машин скорой помощи и 12 машин для оказания неотложной медпомощи, из которых Бийск получил только одну.

«В нашем распоряжении 29 автомобилей, которые постоянно выходят на линии. Мы обслуживаем город Бийск, Зональный и Бийский районы», — рассказал главврач горбольницы № 2 Алексей Карнаухов.

По его словам, эти 29 машин закрывают все потребности — автомобили в хорошем состоянии и работают круглосуточно. Но есть одна сложность — машин хватает, а рабочей силы нет. Более того, многие медики сейчас и сами болеют.

Издание напоминает, что если город получит новые кареты скорой помощи, то не стоит забывать, что водители и фельдшеры в комплекте не идут.