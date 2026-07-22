Билайн запустил новые базовые станции в 16 селах Алтайского края
Оператор расширил покрытие и увеличил емкость сети в районах региона
22 июля 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2VSb5wooRyc
Билайн продолжает системно развивать инфраструктуру в Алтайском крае: за два предыдущих месяца оператор запустил новые базовые станции в 16 селах региона. Работы позволили не только расширить зону покрытия сети, но и нарастить емкость, чтобы уверенно справляться с ростом трафика в периоды пиковых нагрузок.
Технические специалисты установили новое оборудование в следующих населенных пунктах:
- Егорьевский район: села Новоегорьевское и Малая Шелковка;
- Заринский район: села Гришино и Жуланиха;
- Змеиногорский район: село Карамышево;
- Калманский район: поселок Алтай;
- Красногорский район: село Усть-Кажа;
- Панкрушихинский район: село Панкрушиха;
- Петропавловский район: село Антоньевка;
- Рубцовский район: поселок Дальний;
- Советский район: село Платово;
- Третьяковский район: село Староалейка;
- Троицкий район: села Петровка и Краснояры;
- Чарышский район: село Чарышское;
- Шипуновский район: села Зеркалы и Шипуново.
Новые базовые станции обеспечивают устойчивый сигнал и достаточную пропускную способность даже при одновременном подключении большого числа пользователей. Надежный мобильный интернет позволяет смотреть видео, фильмы и сериалы, слушать музыку и подкасты онлайн, оплачивать товары и услуги, узнавать новое, делиться фотографиями и видеороликами с друзьями.
«Наша задача — делать современные цифровые сервисы доступными для всех жителей края, вне зависимости от того, насколько удален населенный пункт. Мобильный интернет сегодня — это не только связь с близкими, но и возможность удаленно работать, учиться, знакомиться с новыми людьми и быстро решать бытовые вопросы», — отметил директор Алтайского филиала Билайн Алексей Мартынов.
По его словам, компания продолжит последовательно расширять покрытие и наращивать емкость сети, чтобы качественная связь была нормой даже в самых небольших и труднодоступных селах.
Кроме того, с 4G ("Джи") жителям и дачникам доступны голосовые вызовы в формате VoLTE (Voice over LTE ("Войс овер ЭлТиИ") — голос поверх LTE ). Технология открывает новый уровень качества звонков: соединение устанавливается почти мгновенно, а голос звучит четче, что создает эффект присутствия.
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