Билайн запустил новые базовые станции в 16 селах Алтайского края

Оператор расширил покрытие и увеличил емкость сети в районах региона

22 июля 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2VSb5wooRyc

Специалист. Базовая станция / Фото: Билайн

Билайн продолжает системно развивать инфраструктуру в Алтайском крае: за два предыдущих месяца оператор запустил новые базовые станции в 16 селах региона. Работы позволили не только расширить зону покрытия сети, но и нарастить емкость, чтобы уверенно справляться с ростом трафика в периоды пиковых нагрузок.

Технические специалисты установили новое оборудование в следующих населенных пунктах:

Егорьевский район: села Новоегорьевское и Малая Шелковка;

Заринский район: села Гришино и Жуланиха;

Змеиногорский район: село Карамышево;

Калманский район: поселок Алтай;

Красногорский район: село Усть-Кажа;

Панкрушихинский район: село Панкрушиха;

село Панкрушиха; Петропавловский район: село Антоньевка;

Рубцовский район: поселок Дальний;

Советский район: село Платово;

Третьяковский район: село Староалейка;

Троицкий район: села Петровка и Краснояры;

Чарышский район: село Чарышское;

Шипуновский район: села Зеркалы и Шипуново.

Новые базовые станции обеспечивают устойчивый сигнал и достаточную пропускную способность даже при одновременном подключении большого числа пользователей. Надежный мобильный интернет позволяет смотреть видео, фильмы и сериалы, слушать музыку и подкасты онлайн, оплачивать товары и услуги, узнавать новое, делиться фотографиями и видеороликами с друзьями.

«Наша задача — делать современные цифровые сервисы доступными для всех жителей края, вне зависимости от того, насколько удален населенный пункт. Мобильный интернет сегодня — это не только связь с близкими, но и возможность удаленно работать, учиться, знакомиться с новыми людьми и быстро решать бытовые вопросы», — отметил директор Алтайского филиала Билайн Алексей Мартынов.

По его словам, компания продолжит последовательно расширять покрытие и наращивать емкость сети, чтобы качественная связь была нормой даже в самых небольших и труднодоступных селах.

Кроме того, с 4G ("Джи") жителям и дачникам доступны голосовые вызовы в формате VoLTE (Voice over LTE ("Войс овер ЭлТиИ") — голос поверх LTE ). Технология открывает новый уровень качества звонков: соединение устанавливается почти мгновенно, а голос звучит четче, что создает эффект присутствия.

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ru (г. Москва, ОГРН 1027700166636)

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