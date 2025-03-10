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Романтичный бийчанин украл огромного плюшевого медведя, чтобы кому-нибудь подарить

Правоохранители довольно быстро нашли злоумышленника

10 марта 2025, 10:14, ИА Амител

Плюшевый медведь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Плюшевый медведь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае жителю Бийска грозит до пяти лет лишения свободы за кражу игрушечного медведя, сообщает региональное МВД.

"Вечером зашел в цветочный магазин. Продавец в это время собирала букет. Походил немного по отделу и вышел. В скором времени флорист заметила, что с полки пропал огромный плюшевый медведь стоимостью 7,5 тыс. рублей", – рассказали в ведомстве.

Девушка сразу же побежала за мужчиной, но не смогла его найти и сообщила в полицию. Злоумышленником оказался 32-летний местный житель, который взял приглянувшуюся плюшевую игрушку, чтобы потом кому-нибудь подарить.

Бийск Криминал забавные истории

Комментарии 3

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Гость

10:17:36 10-03-2025

Не осуждаемо. Человеку просто хотелось сделать кого то чуть чуть счастливей.

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Гость

10:36:32 10-03-2025

Гость (10:17:36 10-03-2025) Не осуждаемо. Человеку просто хотелось сделать кого то чуть ... Заметил, есть такая категория людей готовая подарить не своё другому из лучших побуждений. Яркий пример: персонаж Робин Гуд, положительный герой, кстати.

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Musik

11:06:41 10-03-2025

Придурь, конечно.
Принудительных работ думаю достаточно. Пусть городок озеленяет.

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