Романтичный бийчанин украл огромного плюшевого медведя, чтобы кому-нибудь подарить

Правоохранители довольно быстро нашли злоумышленника

10 марта 2025, 10:14, ИА Амител

Плюшевый медведь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае жителю Бийска грозит до пяти лет лишения свободы за кражу игрушечного медведя, сообщает региональное МВД.

"Вечером зашел в цветочный магазин. Продавец в это время собирала букет. Походил немного по отделу и вышел. В скором времени флорист заметила, что с полки пропал огромный плюшевый медведь стоимостью 7,5 тыс. рублей", – рассказали в ведомстве.

Девушка сразу же побежала за мужчиной, но не смогла его найти и сообщила в полицию. Злоумышленником оказался 32-летний местный житель, который взял приглянувшуюся плюшевую игрушку, чтобы потом кому-нибудь подарить.