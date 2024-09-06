Более 17% избирателей проголосовали в Республике Алтай на выборах главы региона

Выборы в республике будут проходить три дня

06 сентября 2024, 17:00, ИА Амител

Выборы в Республики Алтай / Фото: Избирком Республики Алтай

В Республике Алтай 17,6% от общего числа зарегистрированных проголосовали на выборах главы региона, председателя правительства и депутатов Эл Курултая. По данным на 15:00, в голосовании приняли участие 28 024 человека. Всего в республике 163 584 избирателя.

Наибольшая явка с учетом дистанционного электронного голосования зарегистрирована в Чойском, Шебалинском, Усть-Коксинском и Майминском районах.

Напомним, выборы в республике будут проходить три дня – 6, 7 и 8 сентября. Все 235 избирательных участков работают в штатном режиме.

Как отмечает "Атмосфера", на пост главы республики претендуют Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и Андрей Турчак ("Единая Россия"). В выборах Эл Курултая принимают участие партии: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди" и "Родина".

В Telegram-канале республиканского избиркома подчеркнули, что наблюдатели отслеживают происходящее на участках с помощью видеокамер, работающих онлайн.