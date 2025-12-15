Более 20 человек погибли. Впервые после семи лет засухи в Марокко произошло наводнение

В ряде районов возникли перебои в транспортном сообщении

15 декабря 2025, 16:45, ИА Амител

В Марокко впервые за семь лет засухи произошло масштабное наводнение. В результате стихийного бедствия погиб 21 человек, более 30 получили травмы, пишет Telegram-канал "Кровавая барыня".

Сильные ливни обрушились на провинцию Сафи на Атлантическом побережье в воскресенье, 14 декабря. Из-за резкого подъема воды были затоплены населенные пункты и автодороги. Паводки смывали автомобили, вода проникла примерно в 70 жилых домов и торговых помещений, нанесен ущерб дорожной и коммунальной инфраструктуре.

В ряде районов возникли перебои в транспортном сообщении, доступ к отдельным населенным пунктам остается затрудненным. Спасательные и аварийные службы продолжают работать в зоне бедствия, ведется ликвидация последствий наводнения.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни в регионе возможны новые проливные дожди, что может осложнить ситуацию.

