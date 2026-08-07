Более 200 млн рублей турналога рассчитывают получить в Республике Алтай за 2026 год
Одним из основных инструментов развития отрасли в регионе остается государственная поддержка
07 августа 2026, 12:50, ИА Амител
Поступления от туристического налога в бюджеты муниципалитетов Республики Алтай в 2026 году могут превысить 200 млн рублей. Это более чем вдвое выше результата прошлого года. Такие данные привел глава региона Андрей Турчак на совещании по развитию внутреннего туризма под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина.
Туристический налог действует во всех муниципальных образованиях республики с начала 2025 года. За первые 12 месяцев его применения местные бюджеты пополнились на 83 млн рублей.
«С 1 января 2025 года во всех муниципальных образованиях республики введен туристический налог. По итогам 2025 года муниципальные бюджеты получили 83 млн рублей, в этом году ожидаем более 200 млн», — отметил Андрей Турчак.
По словам главы региона, проведенная работа по упорядочиванию туристической сферы позволила перейти к ее системному развитию. Сейчас значительная часть крупных инвестиционных проектов Республики Алтай непосредственно связана с этой отраслью.
Из 52 масштабных проектов, которые реализуются на территории региона, 29 приходится на туристическую сферу. Совокупный объем вложений в них превышает 188 млрд рублей.
Одним из основных инструментов развития отрасли остается государственная поддержка.
«И здесь, безусловно, господдержка является одним из ключевых инструментов. За период реализации нацпроекта "Туризм" ее получили 164 проекта почти на 709 млн рублей, создано 413 рабочих мест, по этим проектам привлечено более 1 млрд рублей инвестиций», — подчеркнул глава региона.
13:00:48 07-08-2026
копейки..
13:49:56 07-08-2026
с кого получать собрались, пусто там
15:08:00 07-08-2026
Турсезон провален, какой там налог. Бунтов бы не было...
20:10:02 07-08-2026
Как далеки они от реальных проблем туротрасли .