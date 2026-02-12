Лучше купить квартиру или слетать в Китай. Отдых в Горном Алтае стал "заоблачно дорогим"
Туристы выбирают зимний Алтай, несмотря на баснословные цены
12 февраля 2026, 06:15, ИА Амител
Отдых за миллион в "Манжероке", заплыв в гигантском пузыре по ледяной глади Телецкого озера, собачьи упряжки и горные лыжи со сноубордами за огромные деньги.
Зимний отдых в Горном Алтае в этом году, по разным оценкам, подорожал на 10–15%, хотя есть и сезонные скидки. За неимением большого выбора путешественники все активнее бронируют это направление. Власти же говорят об увеличении турпотока на 5% и рапортуют о ликвидации сезонности, а еще готовятся к наплыву китайских туристов и даже приспосабливают к этому инфраструктуру.
Чем же заняться на Алтае зимой и во сколько это вам обойдется, да и стоит ли оно того — разбирался amic.ru.
Оно того стоит?
Не секрет, что с тех пор, как Герман Греф вместе со Сбером вплотную занялись раскручиванием бренда Горного Алтая, это место стало считаться чем-то вроде затерянного рая. Если раньше зимой туристов сюда было не загнать, то сейчас московские рейсы не бывают пустыми и в самые "провальные" послепраздничные дни. Не отпугивает даже цена вопроса.
Так, жительница Архангельска подарила своему парню путешествие на курорт "Манжерок", которое в общей сложности, включая перелет, двухкомнатный номер в пятизвездочном отеле с видом на горы на пять ночей, прокат сноуборда и услуги инструктора, баню с пар-мастерами на три часа, обошлось ей более чем в 1 млн рублей.
«Это первый отдых, где мы поменялись местами. Я все организую, а ему просто надо быть рядом. Как думаете, оно того стоило?» — задала вопрос девушка своим подписчикам в TikTok.
Ролик стремительно распространяется по соцсетям. Комментаторы разошлись во мнениях. Одни написали, что такую сумму местные жители в лучшем случае видят за всю свою жизнь, другие сетуют, что Москва продала и купила Алтай, третьи считают, что лучше не такой рафинированный пятизвездочный отдых, а настоящий, среди гор и дикой природы.
«У нас зарплата в Горно-Алтайске 30 тысяч, а студию не снять меньше чем 35 тысяч», «Ни фига себе, а как обычные люди вам не отдыхается в Горном?», «Вот мы бабы дуры», «Крутой подарок», "Да уж, переплата обалдеть. Знаю, что "Манжерок" дорого, но это вообще заоблачно», — написали комментаторы. Впрочем, некоторые сочли, что переплатила пара только за трансфер, а остальное — в пределах нормы.Другая компания из четырех человек потратила на отдых на Алтае 5 млн рублей, включая перелет из Москвы, путешествие в автодоме, полет на вертолете до Белухи и прокат гидроскутеров на Телецком, а также местную авторскую кухню каждый день во время всего путешествия и сувениры.
В комментариях написали: «Лучше купить квартиру в Бийске (на эти деньги. – Прим. ред.)», «А смысл так в горах отдыхать, лучше уединиться с природой», «Чтоб я так жил».
Незначительный рост?
Впрочем, тур туру рознь. Есть и намного более бюджетные варианты, уверяют и туроператоры, и власти. Так, замминистра экономразвития региона Ольга Филипенкова рассказала amic.ru, что в зимний турсезон 2025–2026 года увеличения цен на услуги временного размещения бизнес не планировал.
Однако возможны незначительные изменения стоимости, обусловленные предоставлением дополнительных услуг, к примеру, включение в цену завтраков, уточнили специалисты министерства. При этом добавили, что средняя стоимость отдыха в выходные составляет порядка 14 тыс. рублей без учета дороги до региона и трансфера.
Директор ассоциации экскурсоводов региона, руководитель экскурсионного центра Altay Prime Ирина Савченко рассказала, что стоимость услуг в этом сезоне сильно не поднялась.
«Мои коллеги гиды оценивают свои услуги так же, как и в прошлом году, перевозчики, с которыми мы работаем, оставили также летние цены, как и на допуслуги (кейтеринг, мастер-классы и так далее). Пять дней проживания в отеле 4-5 звезд с питанием, трансфером (аэропорт — отель — аэропорт) обойдутся около 200 тыс. рублей на человека. Если добавить две-три индивидуальные экскурсии, то прибавляйте еще 60 тысяч», — пояснила она.
Цены этой зимой выросли в сравнении с прошлой не более чем на 10–15%, отмечает директор туроператора "Алтай-Инфо" Елена Халзакова. Она добавляет:
«Многие пишут, что страшно дорого все. Активный зимний отдых — он не из дешевых направлений. На проживание, наоборот, в отелях, на турбазах, исключая праздничные даты, можно наблюдать снижение цены на 15–20%».
При этом стоимость и так ежегодно повышается на те же 10–15%, отметила руководитель Ассоциации туриндустрии региона, креативный директор компании "Алтай-Актив-Тур" Татьяна Зяблицкая. Показатель, подчеркнула она, варьируется в зависимости от услуги.
«Может быть, какие-то услуги не сильно выросли, кто-то поднял незначительно цены на проживание. Если с декабря смотреть, у нас турналог добавился, кто-то под повышение НДС попал. Если смотреть в рамках туров, в цену закладываются все эти налоги, что, соответственно, дает рост цен», — уточнила она.
Три месяца не кушать
Отдыхающие, особенно из ближайших регионов, считают такие цены заоблачными и нереальными:
«Считаю, что это очень дорого. Сама живу тут рядом, в Бийске. С нашими з/п это вообще треш цены. Мне проще накопить побольше и слетать в тот же Китай, чем тратить такие деньги на отдых в своей стране. Ничего для народа», — написала одна из пользователей комментарий к ролику о трехдневном отдыхе в "Манжероке". Другой добавил: «Это мне надо три месяца ничего не кушать, чтобы съездить на три дня отдохнуть».
Жители вспоминают, что до прихода в регион нынешних владельцев курорта в Манжероке хоть и было попроще, но приехать туда мог позволить себе кто угодно. Теперь же такого нет:
«Я как человек, который живет на Алтае, никогда не каталась на лыжах или сноуборде в Манжероке», «Раньше там все по-другому было, пока Москва не зашла, условия хоть и хуже были, но все равно прикольно, сейчас нет на Алтае былых мест», «Живем рядом с Горным, раньше часто ездили, потому что дешево было, никто об этом курорте не знал, но сейчас там все хорошо оборзели, такой ценник. Лучше за границу на море слетать».
Представители туроператоров настаивают, что такие предложения и туры не характеризуют весь алтайский туризм. Так, директор ООО "АилТур" Эркелей Кучинова отмечает:
«Страшно дорого — это в среднем по палате. Как обычно, в общем. Есть кто за 5 тыс. рублей сдают домики. Мы тур продавали с перелетом из Москвы и отелем 5 звезд на две ночи за 60 тыс. рублей. У туроператоров есть пакетные туры с перелетом. Мы видим разные варианты и сравниваем, всегда найдем что-то подходящее по бюджету и хорошего качества».
Ирина Савченко с ней соглашается и добавляет: если обращаться к перевозчикам, у которых есть лицензия, аттестованным гидам, проверенным отелям, то и уровень сервиса соответствует. Если же пытаются экономить, заказывая через интернет случайных, непроверенных поставщиков услуг, уровень сервиса может и разочаровать.
Только лыжи и сноуборд?
В зимний сезон туристы преимущественно едут на Алтай покататься на горных лыжах и сноубордах, рассказала Ольга Филипенкова. В Республике Алтай действуют два горнолыжных курорта — всесезонный курорт "Манжерок" в Майминском районе и горнолыжный курорт "Телецкий" — в Турочакском. Конечно же, этим отдых не ограничивается.
«Для зимнего отдыха Алтай выбирают как VIP-сегмент, так и экономварианты. Туристы могут выбирать размещение в отелях, турбазах или местах под кемпинг, при этом индивидуально учитывая уровень комфорта и бюджет», — пояснила она.
Безусловно, "горнолыжка" в "Манжероке", в том числе за счет близости аэропорта (ехать до него примерно полчаса), стала неким местом притяжения. Здесь же лучше загружены отели, чем в более дальних районах. Но, например, не все гости умеют или хотят кататься на лыжах, делится Татьяна Зяблицкая:
«Приезжает кататься семья. А из них катается только один, другие могут поехать на экскурсию. И в этом направлении, если сравнивать с предыдущими годами, все больше спрос идет именно на зимние экскурсии, люди узнают новые локации. Это Голубые озера, остров Патмос в Чемале, Чуйский тракт. Ну и, конечно, люди начинают больше узнавать о зимних красотах дальнего Алтая. В районе Акташа, например, тоже зимой очень красиво. Район Белухи, если далеко не забираться, Мультинские озера — там красивые пузырики и можно покататься на коньках».
Ирина Савченко добавила, что набирают популярность катание на собачьих упряжках и снегоходные маршруты. Стоимость такого тура — от 325 тыс. рублей на человека за три-четыре дня, в него входят аренда техники, услуги инструктора, питание, проживание.
«Такие маршруты проводят в районах, где есть снег, — Усть-Коксинском, Турочакском, в районе Каракольских озер. Здесь нет пятизвездочных отелей, зато есть красота и полное единение с природой. Но подойдет это только выносливым, подготовленным людям», — подчеркнула она.
А на Телецком озере запустили новое развлечение — айсфлоатинг. Ирина Савченко пояснила:
«Людей одевают в специальные спасательные костюмы, надутые как шарики, они заходят в воду и ложатся среди льдин — внутри костюма тепло, а за счет воды появляется ощущение невесомости».
Стоит такая услуга 8,5 тыс. рублей, длится 30 минут. У кого-то вызывает восторг, кто-то утверждает, что это разовое развлечение.
«Это очень индивидуальная история. С одной стороны, расслабляет и отвлекает от всего насущного. С другой — ограничивает движения. И если есть какие-либо фобии или страхи, то это точно не понравится», — рассказывают очевидцы.
Безлюдный Алтай?
Власти Алтая намерены окончательно уйти от понятия "сезонность". Сейчас, отмечает Филипенкова в своем телеграм-канале, при продвижении Алтая как турбренда акцент делается именно на зимнем отдыхе. К текущему сезону, например, количество круглогодичных средств размещения выросло на 30%.
«Зимний туризм перестал быть сопутствующим фактором и превратился в мощный драйвер экономики региона, предлагая гостям сочетание комфорта с уникальными традициями», — уверяет чиновница и подчеркивает, что период "дикого" туризма для Алтая остался в прошлом.
В то же время туроператоры отмечают, что зима для Алтая — это все еще низкий сезон в сравнении с летом. Но это не всегда плохо.
«Мы недавно возили туристов по Чуйскому тракту. Был мороз, они не испугались, и были там одни. Сказали, что преимущество зимнего Алтая в том, что здесь меньше народа. Все-таки зимний сезон на Алтае — это низкий сезон по сравнению с летом. Соответственно, и цены на некоторые категории услуг ниже, чем в летний период. Но природа не менее красивая. Я всегда говорю, что на Алтай нужно ехать как минимум четыре раза в год — зимой, весной, летом и осенью», — говорит Татьяна Зяблицкая.
Откуда все эти миллионы?
География туристов, стремящихся на Алтай, постоянно расширяется. К сибирякам добавляются Москва и Санкт-Петербург за счет развития авиасообщения. Растет интерес со стороны туристов из Казахстана, Монголии, Китая, Узбекистана, Белоруссии и европейских стран.
«По итогам прошлого года мы приняли 2,8 млн человек. Текущий зимний сезон уже показывает рост на 5% по сравнению с прошлым годом», — сообщила Филипенкова.
А еще она рассказала, что один из пятизвездочных отелей региона уже прошел сертификацию по стандарту China Friendly, подтвердив готовность принимать гостей из Китайской Народной Республики с учетом их культурных особенностей и ожиданий к уровню сервиса.
Вероятно, это свидетельствует о том, что власти серьезно готовятся к наплыву китайских туристов, в том числе и после возможного запуска прямого рейса из КНР в местный аэропорт, который ранее уже получил статус международного. Впрочем, вероятно, это произойдет не ранее 2028 года, когда, как рассказывал ранее глава региона Андрей Турчак, в воздушной гавани откроют новый терминал, который только начинают строить.
Давайте тогда не плодить кликбейтные заголовки - какую квартиру можно купить вместо отдыха в Горном? Будку для Шарика на улице в поселке Бельмесево? В какой Китай вы собрались съездить по цене отдыха в Горном? С одной стороны пятизвездочный сервис - авиатрансфер, горнолыжный курорт, 5 звезд отель, питание и полное спа, а с другой стороны 3 звездные тараканники в Китае? Вы если хотите премиально в Китай съездить вам и ляма на человека не хватит. А жрать сублимированную лапшу, разогревая ее на плитке в номере - так это не отдых, хоть в Китае, хоть в России.
Гость (06:36:51 12-02-2026) Давайте тогда не плодить кликбейтные заголовки - какую кварт... Гоните, уважаемый))),,, Во Вьетнам в декабре- 10 ночей "всё включено", плюс в Куала- Лумпур на 1,5 дня слетали- обошлось примерно по 160 -170т.р. на чела.
Гость (11:23:45 12-02-2026) Гоните, уважаемый))),,, Во Вьетнам в декабре- 10 ночей "всё ... Во Вьетнам этот уже каждая собака слетала,в начале 10-х боялись)
Гость (11:23:45 12-02-2026) Гоните, уважаемый))),,, Во Вьетнам в декабре- 10 ночей "всё ... Дораха
Гость (11:23:45 12-02-2026) Гоните, уважаемый))),,, Во Вьетнам в декабре- 10 ночей "всё ... Ну)) На 17 косарей в день Вы в республике отдохнуть не сможете?
Гость (19:35:07 12-02-2026) Ну)) На 17 косарей в день Вы в республике отдохнуть не сможе... Еще и останется... Но в Горном теплого моря нет. Так что нельзя это сравнивать
Греф, перелогиньтесь
Гость (06:36:51 12-02-2026) Давайте тогда не плодить кликбейтные заголовки - какую кварт... Это отдых не в Горном,а в прихожке Горного
А еще очень забавляют комментарии рядом проживающих пролетариев из всяких тьмутараканских бийсков и прочих деревней. А вы с чего взяли, что раз живете неподалеку, то и отель 5 звезд вам должен бесплатно достаться? Ты же не приходишь в автосалон с деньгами на Кио Рио и не требуешь за них БМВ х6? Так а здесь почему должно быть по другому? Дорого вам в Горном? Вы в своих вполне алтайскокраевых Сростках порядок наведите, выкиньте всех барыг-перекупов с их невменяемыми ценами на пирожки. У вас чо, тесто из золота? Или начинка из мяса ягуара? Бийчане, покажите пример честного бизнеса, если вы в это умеете)))))
И в конце: а давайте сравним горнолыжки по России и выясним где дороже? В Красной поляне или Розе Хутор дешевле? А может на Домбае или Архызе? Не, наверное самая дешевизна на Сахалине в Горном воздухе) и давайте только поганый Геш упоминать не станем. Там развлечения для малолетних. Взрослый нормальный человек не станет по пояс голый кататься. А 20-летним телками с молочными дойками самое оно днем ими посветить, а вечером ягером упиться в Грелке. А в Манжерке ты сразу видишь уровень - у человека лыжи Фёкль или Фишер, комбез Богнер, шлем и визор Ювекс. Сразу ощущаешь статус окружающего мира. И как не всем жить в резиденциях Сахаров-парка, кому то надо и всякие окраины осваивать, так и не всем в Манжерке отдыхать. Кстати, рядом с 5 звездами есть масса баз - легенда манжерока, манжерок шале, геометрика, манжерок 365. Все с ценником до 10 тысяч под ключ за сутки. Варианты есть. Но крестьянство упорно лезет свою морду попытаться втиснуть в 5 звезд. Ну-ну.
Гость (07:03:50 12-02-2026) И в конце: а давайте сравним горнолыжки по России и выясним ... Крестьянсво морду тебе пытается сунуть? Дворяниин из подворотни...
08:08:51 12-02-2026
Гость (07:03:50 12-02-2026) И в конце: а давайте сравним горнолыжки по России и выясним ... Шерегеш хорошо отрекламировал, прям захотелось съездить
Гость (08:08:51 12-02-2026) Шерегеш хорошо отрекламировал, прям захотелось съездить... Я еду уже, жене сказал в командировку, шефу написал завтра не выйду, догоняйте))
гость (18:26:46 18-02-2026) Я еду уже, жене сказал в командировку, шефу написал завтра н... Жена просила уточнить, до какого числа тебя точно не ждать?
Гость (08:08:51 12-02-2026) Шерегеш хорошо отрекламировал, прям захотелось съездить... Еду уже туда, мчу, догоняйте))
Гость (07:03:50 12-02-2026) И в конце: а давайте сравним горнолыжки по России и выясним ... давайте будем честны - Манжерок как горнолыжка - говнище отстойное. Сезон короткий, снега мало, трассы готовятся из рук вон плохо. Про внетрассовое катание я даже упоминать не буду. Одна радость - пожрать в кафешке скумбрию под видом хариуса. И все это за лям в неделю! Ну такое себе.
Гость (07:03:50 12-02-2026) И в конце: а давайте сравним горнолыжки по России и выясним ... Читаю, и диву даюсь! Для Вас, уважаемый комментатор, резиденция Сахаров-парка предел роскоши и мечтаний? И чем ЭТО отличается от ТОГО же на "окраинах" города?
Гость (11:46:58 12-02-2026) Читаю, и диву даюсь! Для Вас, уважаемый комментатор, резиден... По большому счету вообще ничем кроме места расположения. Практически каждый день наблюдаю. Голый каркас из квадратов свай, полов и потолков. Которые потом будут "забивать" кирпичем/газобетоном или чем то аналогичным. Как наружние стены, так и внутренние перегородки. С улицы потом м.б. еще сайдингом обошьют. М.б. не совсем все правильно назвал, я не строитель. Но думается слышимость в этих "аппартаментах" будет замечательной, если потом при отделке шумку делать не будут.
Гость (07:03:50 12-02-2026) И в конце: а давайте сравним горнолыжки по России и выясним ... Как ночлежка сойдет ещё,а жить богатому в человейнике это диагноз
Гость (07:03:50 12-02-2026) И в конце: а давайте сравним горнолыжки по России и выясним ... Такие бедолаги не катаются,а напялят на себя манатки по завышенному ценнику и ходят перья распускают,типа в богему вошли)) Красивой жизнью в этом человейнике Грефа пожили. По сути такой же крестьянин по менталитету,но у которого что-то на счету завелось и он через это самореализовывается. Мне туда и бесплатно не надо,я лучше в приватном домике у Катуни с банькой переночую чем в этом шалмане общажном
Гость (07:03:50 12-02-2026) И в конце: а давайте сравним горнолыжки по России и выясним ... Я бы покатался с такими молочными ух
В Горный вполне бюджетно можно съездить. Надо мониторить. Знать надо куда ехать. Мы из Барнаула каждый год ездим не с палатками , а вполне в нормальных условиях проживаем. Главное в номере :душ, туалет и холодильник. А всё остальное решаемо.
Гость (07:05:47 12-02-2026) В Горный вполне бюджетно можно съездить. Надо мониторить. Зн... Не надо делать дополнительную рекламу, и так там уже понаехало. Пусть все думают что там отдых по цене квартиры
Гость (08:33:47 12-02-2026) Не надо делать дополнительную рекламу, и так там уже понаеха... Жаль что всякие грефы и стиляги из центральной России горный на карте нашли
Гость (12:29:51 12-02-2026) Жаль что всякие грефы и стиляги из центральной России горный... Как же вы правы!!! Я в юности ездила туда с турпоходами от 1 кат. сложности до 3-б, уже тогда кто взрослее был, говорил - чем позже об этом уголке узнают, тем лучше это сохранится
по итогам 2025 г Горный Алтай стал самым дорогим туризмом в стране...
Бгг (07:06:16 12-02-2026) по итогам 2025 г Горный Алтай стал самым дорогим туризмом в ... Так это относительно новое направление для внутреннего туризма. До зимы 2022 платежеспособная публика увозила деньги в Европу. Сейчас модным стал Алтай. Хайп схлынет, бюджеты устаканятся. Нет, никогда Манжерок не станет стоить по цене пионерлагеря Крылатых или отдыха в санатории Обские плесы - просто разные страты там обитают. Но более сбалансированным ценник через год-два станет.
Гость (07:51:50 12-02-2026) Так это относительно новое направление для внутреннего туриз... Если греф залез, ничего хорошего там не будет. Посмотрите на автотаз. Ну не умеют они по другому....
И чё к Грефу прицепились? Обычный менеджер, ну только топ приставка. Не он хозяин. Руками сам делать ничего не может. Он даже пытался научиться вслепую печатать и даже сам Шахиджанян его пытался учить... но, видимо, бесперстивняк. Это видимый управленец, хоть и акционер, а тот кто рулит - его не видно. Простите пенсионера)
Бгг (07:06:16 12-02-2026) по итогам 2025 г Горный Алтай стал самым дорогим туризмом в ..
Не неси пургу.
Это для таких как ты он якобы дорогой
... а еще готовятся к наплыву китайских туристов и даже приспосабливают к этому инфраструктуру.....
Памятки им раздавайте о том как принято в нашей стране, чтобы окончательно все не заcрали
Гость (09:40:35 12-02-2026) ... а еще готовятся к наплыву китайских туристов и даже прис... Вот китайцы точно всё засрут. У них так принято.
а проблема то в чем?
А зачем китайцам "наплывать" если у них есть свой кусок Алтая и озеро Канас который брат Телецкого?
Не понял смысл статьи? Понятно, что дорого, отдых для толстосумов. У нас все ездят на БМВ за 12 000 000 р?! Нет денег на Бэху, покупай Грнату. Есть дешевый отдых, есть дорогой, есть вискарь за 8000 р/бут, есть за 700 р. Каждый живет по средствам.
Это не цены высокие, это просто голодранцев и нищебродов очень много вокруг.
Гость (13:05:24 12-02-2026) Это не цены высокие, это просто голодранцев и нищебродов оче... Называть окружающих голодранцами и нищебродами - признак бАААльшого ума! Вы не из ЕР, случайно?
Ездил в Акташ, бесплатно пешком поднялся на вышку, съездил на Кутуярык, сходил пешком из Курьи на Актру, на марсы. Жили в четвером неделю в домике с мангалом и душем. Точно не помню, примерно 4 тысячи в сутки за все. Итого 28000 проживание + 10 000 бензин. Жена всю неделю пролежала в домике и просидела на качели у ручья с книжкой. Рядом пятерочка и марияра. Мне понравилось.
Я жена и сосершеннолетняя дочь летали прошлым летом в Пекин без турагенства на 16 дней. Несколько дней провели на море. Меньше 200 км от столицы Китая находится курорт Бэйдайхэ. Там раньше высокопоставленные правители Китая отдыхали. Лет 30 назад туда пустили всех и в том числе зарубежных туристов.
Чистота и красота. Нам хватило 200 000 рублей всего (перелет Новосибирск-Пекин и обратно, визы 45 000 рублей, и проживание в отличных отелях в центре Пекина и рядом с морем на Бэйдайхэ, питание). А еще и всяких мелочей купили типо кожаной одежды, сумок и т.д. Отдохнули отлично.
10:32:39 18-02-2026
18:36:15 18-02-2026
Гость (10:32:39 18-02-2026) Запятые хде ставить??? :-) ... После Я дефис, после сосер запятая))
ага, нормальные места заняты на год вперед, а маленькие базы - запросто, но тут места знать надо, никто нормальное свое место не сдаст не раскроет и сезон-время когда там самое оно