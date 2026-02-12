Лучше купить квартиру или слетать в Китай. Отдых в Горном Алтае стал "заоблачно дорогим"

Туристы выбирают зимний Алтай, несмотря на баснословные цены

12 февраля 2026, 06:15, ИА Амител

Республика Алтай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Отдых за миллион в "Манжероке", заплыв в гигантском пузыре по ледяной глади Телецкого озера, собачьи упряжки и горные лыжи со сноубордами за огромные деньги.

Зимний отдых в Горном Алтае в этом году, по разным оценкам, подорожал на 10–15%, хотя есть и сезонные скидки. За неимением большого выбора путешественники все активнее бронируют это направление. Власти же говорят об увеличении турпотока на 5% и рапортуют о ликвидации сезонности, а еще готовятся к наплыву китайских туристов и даже приспосабливают к этому инфраструктуру.

Чем же заняться на Алтае зимой и во сколько это вам обойдется, да и стоит ли оно того — разбирался amic.ru.

Оно того стоит?

Не секрет, что с тех пор, как Герман Греф вместе со Сбером вплотную занялись раскручиванием бренда Горного Алтая, это место стало считаться чем-то вроде затерянного рая. Если раньше зимой туристов сюда было не загнать, то сейчас московские рейсы не бывают пустыми и в самые "провальные" послепраздничные дни. Не отпугивает даже цена вопроса.

Так, жительница Архангельска подарила своему парню путешествие на курорт "Манжерок", которое в общей сложности, включая перелет, двухкомнатный номер в пятизвездочном отеле с видом на горы на пять ночей, прокат сноуборда и услуги инструктора, баню с пар-мастерами на три часа, обошлось ей более чем в 1 млн рублей.

«Это первый отдых, где мы поменялись местами. Я все организую, а ему просто надо быть рядом. Как думаете, оно того стоило?» — задала вопрос девушка своим подписчикам в TikTok.

Ролик стремительно распространяется по соцсетям. Комментаторы разошлись во мнениях. Одни написали, что такую сумму местные жители в лучшем случае видят за всю свою жизнь, другие сетуют, что Москва продала и купила Алтай, третьи считают, что лучше не такой рафинированный пятизвездочный отдых, а настоящий, среди гор и дикой природы.

«У нас зарплата в Горно-Алтайске 30 тысяч, а студию не снять меньше чем 35 тысяч», «Ни фига себе, а как обычные люди вам не отдыхается в Горном?», «Вот мы бабы дуры», «Крутой подарок», "Да уж, переплата обалдеть. Знаю, что "Манжерок" дорого, но это вообще заоблачно», — написали комментаторы. Впрочем, некоторые сочли, что переплатила пара только за трансфер, а остальное — в пределах нормы.Другая компания из четырех человек потратила на отдых на Алтае 5 млн рублей, включая перелет из Москвы, путешествие в автодоме, полет на вертолете до Белухи и прокат гидроскутеров на Телецком, а также местную авторскую кухню каждый день во время всего путешествия и сувениры.

В комментариях написали: «Лучше купить квартиру в Бийске (на эти деньги. – Прим. ред.)», «А смысл так в горах отдыхать, лучше уединиться с природой», «Чтоб я так жил».

Незначительный рост?

Впрочем, тур туру рознь. Есть и намного более бюджетные варианты, уверяют и туроператоры, и власти. Так, замминистра экономразвития региона Ольга Филипенкова рассказала amic.ru, что в зимний турсезон 2025–2026 года увеличения цен на услуги временного размещения бизнес не планировал.

Однако возможны незначительные изменения стоимости, обусловленные предоставлением дополнительных услуг, к примеру, включение в цену завтраков, уточнили специалисты министерства. При этом добавили, что средняя стоимость отдыха в выходные составляет порядка 14 тыс. рублей без учета дороги до региона и трансфера.

Директор ассоциации экскурсоводов региона, руководитель экскурсионного центра Altay Prime Ирина Савченко рассказала, что стоимость услуг в этом сезоне сильно не поднялась.

«Мои коллеги гиды оценивают свои услуги так же, как и в прошлом году, перевозчики, с которыми мы работаем, оставили также летние цены, как и на допуслуги (кейтеринг, мастер-классы и так далее). Пять дней проживания в отеле 4-5 звезд с питанием, трансфером (аэропорт — отель — аэропорт) обойдутся около 200 тыс. рублей на человека. Если добавить две-три индивидуальные экскурсии, то прибавляйте еще 60 тысяч», — пояснила она.

Цены этой зимой выросли в сравнении с прошлой не более чем на 10–15%, отмечает директор туроператора "Алтай-Инфо" Елена Халзакова. Она добавляет:

«Многие пишут, что страшно дорого все. Активный зимний отдых — он не из дешевых направлений. На проживание, наоборот, в отелях, на турбазах, исключая праздничные даты, можно наблюдать снижение цены на 15–20%».

При этом стоимость и так ежегодно повышается на те же 10–15%, отметила руководитель Ассоциации туриндустрии региона, креативный директор компании "Алтай-Актив-Тур" Татьяна Зяблицкая. Показатель, подчеркнула она, варьируется в зависимости от услуги.

«Может быть, какие-то услуги не сильно выросли, кто-то поднял незначительно цены на проживание. Если с декабря смотреть, у нас турналог добавился, кто-то под повышение НДС попал. Если смотреть в рамках туров, в цену закладываются все эти налоги, что, соответственно, дает рост цен», — уточнила она.

Три месяца не кушать

Отдыхающие, особенно из ближайших регионов, считают такие цены заоблачными и нереальными:

«Считаю, что это очень дорого. Сама живу тут рядом, в Бийске. С нашими з/п это вообще треш цены. Мне проще накопить побольше и слетать в тот же Китай, чем тратить такие деньги на отдых в своей стране. Ничего для народа», — написала одна из пользователей комментарий к ролику о трехдневном отдыхе в "Манжероке". Другой добавил: «Это мне надо три месяца ничего не кушать, чтобы съездить на три дня отдохнуть».

Жители вспоминают, что до прихода в регион нынешних владельцев курорта в Манжероке хоть и было попроще, но приехать туда мог позволить себе кто угодно. Теперь же такого нет:

«Я как человек, который живет на Алтае, никогда не каталась на лыжах или сноуборде в Манжероке», «Раньше там все по-другому было, пока Москва не зашла, условия хоть и хуже были, но все равно прикольно, сейчас нет на Алтае былых мест», «Живем рядом с Горным, раньше часто ездили, потому что дешево было, никто об этом курорте не знал, но сейчас там все хорошо оборзели, такой ценник. Лучше за границу на море слетать».

Представители туроператоров настаивают, что такие предложения и туры не характеризуют весь алтайский туризм. Так, директор ООО "АилТур" Эркелей Кучинова отмечает:

«Страшно дорого — это в среднем по палате. Как обычно, в общем. Есть кто за 5 тыс. рублей сдают домики. Мы тур продавали с перелетом из Москвы и отелем 5 звезд на две ночи за 60 тыс. рублей. У туроператоров есть пакетные туры с перелетом. Мы видим разные варианты и сравниваем, всегда найдем что-то подходящее по бюджету и хорошего качества».

Ирина Савченко с ней соглашается и добавляет: если обращаться к перевозчикам, у которых есть лицензия, аттестованным гидам, проверенным отелям, то и уровень сервиса соответствует. Если же пытаются экономить, заказывая через интернет случайных, непроверенных поставщиков услуг, уровень сервиса может и разочаровать.

Только лыжи и сноуборд?

В зимний сезон туристы преимущественно едут на Алтай покататься на горных лыжах и сноубордах, рассказала Ольга Филипенкова. В Республике Алтай действуют два горнолыжных курорта — всесезонный курорт "Манжерок" в Майминском районе и горнолыжный курорт "Телецкий" — в Турочакском. Конечно же, этим отдых не ограничивается.

«Для зимнего отдыха Алтай выбирают как VIP-сегмент, так и экономварианты. Туристы могут выбирать размещение в отелях, турбазах или местах под кемпинг, при этом индивидуально учитывая уровень комфорта и бюджет», — пояснила она.

Безусловно, "горнолыжка" в "Манжероке", в том числе за счет близости аэропорта (ехать до него примерно полчаса), стала неким местом притяжения. Здесь же лучше загружены отели, чем в более дальних районах. Но, например, не все гости умеют или хотят кататься на лыжах, делится Татьяна Зяблицкая:

«Приезжает кататься семья. А из них катается только один, другие могут поехать на экскурсию. И в этом направлении, если сравнивать с предыдущими годами, все больше спрос идет именно на зимние экскурсии, люди узнают новые локации. Это Голубые озера, остров Патмос в Чемале, Чуйский тракт. Ну и, конечно, люди начинают больше узнавать о зимних красотах дальнего Алтая. В районе Акташа, например, тоже зимой очень красиво. Район Белухи, если далеко не забираться, Мультинские озера — там красивые пузырики и можно покататься на коньках».

Ирина Савченко добавила, что набирают популярность катание на собачьих упряжках и снегоходные маршруты. Стоимость такого тура — от 325 тыс. рублей на человека за три-четыре дня, в него входят аренда техники, услуги инструктора, питание, проживание.

«Такие маршруты проводят в районах, где есть снег, — Усть-Коксинском, Турочакском, в районе Каракольских озер. Здесь нет пятизвездочных отелей, зато есть красота и полное единение с природой. Но подойдет это только выносливым, подготовленным людям», — подчеркнула она.

А на Телецком озере запустили новое развлечение — айсфлоатинг. Ирина Савченко пояснила:

«Людей одевают в специальные спасательные костюмы, надутые как шарики, они заходят в воду и ложатся среди льдин — внутри костюма тепло, а за счет воды появляется ощущение невесомости».

Стоит такая услуга 8,5 тыс. рублей, длится 30 минут. У кого-то вызывает восторг, кто-то утверждает, что это разовое развлечение.

«Это очень индивидуальная история. С одной стороны, расслабляет и отвлекает от всего насущного. С другой — ограничивает движения. И если есть какие-либо фобии или страхи, то это точно не понравится», — рассказывают очевидцы.

Безлюдный Алтай?

Власти Алтая намерены окончательно уйти от понятия "сезонность". Сейчас, отмечает Филипенкова в своем телеграм-канале, при продвижении Алтая как турбренда акцент делается именно на зимнем отдыхе. К текущему сезону, например, количество круглогодичных средств размещения выросло на 30%.

«Зимний туризм перестал быть сопутствующим фактором и превратился в мощный драйвер экономики региона, предлагая гостям сочетание комфорта с уникальными традициями», — уверяет чиновница и подчеркивает, что период "дикого" туризма для Алтая остался в прошлом.

В то же время туроператоры отмечают, что зима для Алтая — это все еще низкий сезон в сравнении с летом. Но это не всегда плохо.

«Мы недавно возили туристов по Чуйскому тракту. Был мороз, они не испугались, и были там одни. Сказали, что преимущество зимнего Алтая в том, что здесь меньше народа. Все-таки зимний сезон на Алтае — это низкий сезон по сравнению с летом. Соответственно, и цены на некоторые категории услуг ниже, чем в летний период. Но природа не менее красивая. Я всегда говорю, что на Алтай нужно ехать как минимум четыре раза в год — зимой, весной, летом и осенью», — говорит Татьяна Зяблицкая.

Откуда все эти миллионы?

География туристов, стремящихся на Алтай, постоянно расширяется. К сибирякам добавляются Москва и Санкт-Петербург за счет развития авиасообщения. Растет интерес со стороны туристов из Казахстана, Монголии, Китая, Узбекистана, Белоруссии и европейских стран.

«По итогам прошлого года мы приняли 2,8 млн человек. Текущий зимний сезон уже показывает рост на 5% по сравнению с прошлым годом», — сообщила Филипенкова.

А еще она рассказала, что один из пятизвездочных отелей региона уже прошел сертификацию по стандарту China Friendly, подтвердив готовность принимать гостей из Китайской Народной Республики с учетом их культурных особенностей и ожиданий к уровню сервиса.

Вероятно, это свидетельствует о том, что власти серьезно готовятся к наплыву китайских туристов, в том числе и после возможного запуска прямого рейса из КНР в местный аэропорт, который ранее уже получил статус международного. Впрочем, вероятно, это произойдет не ранее 2028 года, когда, как рассказывал ранее глава региона Андрей Турчак, в воздушной гавани откроют новый терминал, который только начинают строить.