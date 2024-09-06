Более 4,6 тысячи человек проголосуют на довыборах в АКЗС с помощью ДЭГ
Всего в голосовании по одномандатному округу № 21 смогут поучаствовать около 55 тысяч избирателей
06 сентября 2024, 19:01, ИА Амител
На довыборах депутата АКЗС по одномандатному избирательному округу № 21 с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) хотят проголосовать 4638 жителей Алтайского края. Соответствующая информация появилась на сайте платформы.
Всего в довыборах по одномандатному округу № 21 смогут поучаствовать около 55 тысяч избирателей. Кандидатами стали шесть человек.
Напомним, что 8 сентября 2024 года в Барнауле пройдут довыборы в Алтайское Заксобрание по 21-му избирательному округу, в который входит часть Железнодорожного района. Место освободилось, когда в декабре 2023 года губернатор Виктор Томенко назначил на тот момент депутата АКЗС Ивана Нифонтова министром спорта.
Напомним, что довыборы обойдутся краевому бюджету в 11,368 миллиона рублей. Всего будет задействован 31 УИК в Железнодорожном районе Барнаула.
19:34:35 06-09-2024
Они то и определят исход голосования