Более 4,6 тысячи человек проголосуют на довыборах в АКЗС с помощью ДЭГ

Всего в голосовании по одномандатному округу № 21 смогут поучаствовать около 55 тысяч избирателей

06 сентября 2024, 19:01, ИА Амител

Круглый стол в Общественной палате Алтайского края / Фото: Антон Дегтярев

На довыборах депутата АКЗС по одномандатному избирательному округу № 21 с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) хотят проголосовать 4638 жителей Алтайского края. Соответствующая информация появилась на сайте платформы.

Всего в довыборах по одномандатному округу № 21 смогут поучаствовать около 55 тысяч избирателей. Кандидатами стали шесть человек.

Напомним, что 8 сентября 2024 года в Барнауле пройдут довыборы в Алтайское Заксобрание по 21-му избирательному округу, в который входит часть Железнодорожного района. Место освободилось, когда в декабре 2023 года губернатор Виктор Томенко назначил на тот момент депутата АКЗС Ивана Нифонтова министром спорта.

Напомним, что довыборы обойдутся краевому бюджету в 11,368 миллиона рублей. Всего будет задействован 31 УИК в Железнодорожном районе Барнаула.