Более 9 миллионов рублей потратили барнаульцы на субботней ярмарке
Ближайшая ярмарка теперь будет только в сентябре
29 апреля 2023, 21:00, ИА Амител
Фото: barnaul.org
Более 9 миллионов рублей потратили барнаульцы 29 апреля на продовольственной ярмарке, которая стала заключительной в этом сезоне.
Как сообщили в мэрии, всего с начала года в столице региона прошло 10 ярмарок выходного дня. Общий объём продаж составил 63 млн рублей, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 11,4%.
Участвовали в ярмарках больше 80 предприятий края.
Возобновится ярмарочный сезон теперь только в сентябре.
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