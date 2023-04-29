Более 9 миллионов рублей потратили барнаульцы на субботней ярмарке

Ближайшая ярмарка теперь будет только в сентябре

29 апреля 2023, 21:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Более 9 миллионов рублей потратили барнаульцы 29 апреля на продовольственной ярмарке, которая стала заключительной в этом сезоне.

Как сообщили в мэрии, всего с начала года в столице региона прошло 10 ярмарок выходного дня. Общий объём продаж составил 63 млн рублей, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 11,4%.

Участвовали в ярмарках больше 80 предприятий края.

Возобновится ярмарочный сезон теперь только в сентябре.