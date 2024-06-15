В России хотят запретить повышать цены на такси для пассажиров с детьми в непогоду
И в другие периоды повышенного спроса
15 июня 2024, 12:58, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести запрет повышать цены на такси для пассажиров с детьми не старше семи лет в непогоду и другие периоды повышенного спроса.
Такое обращение он направил на имя главы Минтранса, пишет ТАСС.
Даванков заметил, что в сфере такси нет законодательно закрепленных льгот для семей с детьми. При этом часто возникают ситуации, когда ребенка нужно срочно доставить в медучреждение или в безопасное место в непогоду.
"В таких критических ситуациях, когда из-за повышенного спроса кратно увеличивается цена на такси, для семей с детьми завышенные тарифы могут стать серьезной преградой", – считает вице-спикер.
13:49:07 15-06-2024
В таком случае эти пассажиры вобще никуда не уедут. Будут стоять и мокнуть.
В итоге дети простынут, заболеют и умрут. Спасибо дпутатам за заботу о детях!
14:19:59 15-06-2024
Значит, пассажиры с детьми будут ездить на транвае. Или пешком.
16:15:10 15-06-2024
А чем другие пассажиры хуже?
17:35:44 15-06-2024
А кто повезёт ррребенка за дёшево, если можно за дорого без ребёнка
20:45:25 15-06-2024
Тогда вообще выезжать не будем. Пусть
07:25:29 16-06-2024
Гость (20:45:25 15-06-2024) Тогда вообще выезжать не будем. Пусть... На сво вас, как тунеядцев, и васякот. Стране люди на заводах нужны, а не в такси
18:23:51 16-06-2024
Гость (07:25:29 16-06-2024) На сво вас, как тунеядцев, и васякот. Стране люди на заводах... Завод не в моде сейчас, нихрена не платят, блогеры в моде, деньги такие заводчанам даже не снились.
21:48:29 17-06-2024
Гость (07:25:29 16-06-2024) На сво вас, как тунеядцев, и васякот. Стране люди на заводах... Так не ездите на такси. Пешком ходите полезнее для здоровья.