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В России хотят запретить повышать цены на такси для пассажиров с детьми в непогоду

И в другие периоды повышенного спроса

15 июня 2024, 12:58, ИА Амител

Такси / Источник фото: unsplash.com
Такси / Источник фото: unsplash.com

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести запрет повышать цены на такси для пассажиров с детьми не старше семи лет в непогоду и другие периоды повышенного спроса.

Такое обращение он направил на имя главы Минтранса, пишет ТАСС.

Даванков заметил, что в сфере такси нет законодательно закрепленных льгот для семей с детьми. При этом часто возникают ситуации, когда ребенка нужно срочно доставить в медучреждение или в безопасное место в непогоду.

"В таких критических ситуациях, когда из-за повышенного спроса кратно увеличивается цена на такси, для семей с детьми завышенные тарифы могут стать серьезной преградой", – считает вице-спикер.

инициативы Такси

Комментарии 8

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Гость

13:49:07 15-06-2024

В таком случае эти пассажиры вобще никуда не уедут. Будут стоять и мокнуть.
В итоге дети простынут, заболеют и умрут. Спасибо дпутатам за заботу о детях!

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Кхм...

14:19:59 15-06-2024

Значит, пассажиры с детьми будут ездить на транвае. Или пешком.

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Гость

16:15:10 15-06-2024

А чем другие пассажиры хуже?

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Гость

17:35:44 15-06-2024

А кто повезёт ррребенка за дёшево, если можно за дорого без ребёнка

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Гость

20:45:25 15-06-2024

Тогда вообще выезжать не будем. Пусть

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Гость

07:25:29 16-06-2024

Гость (20:45:25 15-06-2024) Тогда вообще выезжать не будем. Пусть... На сво вас, как тунеядцев, и васякот. Стране люди на заводах нужны, а не в такси

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Гость

18:23:51 16-06-2024

Гость (07:25:29 16-06-2024) На сво вас, как тунеядцев, и васякот. Стране люди на заводах... Завод не в моде сейчас, нихрена не платят, блогеры в моде, деньги такие заводчанам даже не снились.

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Гость

21:48:29 17-06-2024

Гость (07:25:29 16-06-2024) На сво вас, как тунеядцев, и васякот. Стране люди на заводах... Так не ездите на такси. Пешком ходите полезнее для здоровья.

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