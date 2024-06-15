В России хотят запретить повышать цены на такси для пассажиров с детьми в непогоду

И в другие периоды повышенного спроса

15 июня 2024, 12:58, ИА Амител

Такси / Источник фото: unsplash.com

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести запрет повышать цены на такси для пассажиров с детьми не старше семи лет в непогоду и другие периоды повышенного спроса.

Такое обращение он направил на имя главы Минтранса, пишет ТАСС.

Даванков заметил, что в сфере такси нет законодательно закрепленных льгот для семей с детьми. При этом часто возникают ситуации, когда ребенка нужно срочно доставить в медучреждение или в безопасное место в непогоду.