Более семи тысяч человек погибли из-за землетрясения в Турции и Сирии

В обеих странах погибли 7 144 человека и 36 864 пострадали

08 февраля 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: ТАСС

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 5894, а в Сирии – до 1250, сообщает РИА Новости.

Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. После этого произошло ещё несколько толчков 6 и 7 февраля.

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что, по последним данным, число погибших – 5 894 человека.

"На данный момент у нас 5 894 погибших и 34 810 раненых", – отметил он.

Министр здравоохранения Сирии Хасан Мухаммед аль-Габаш сообщил об увеличении числа погибших до 1250 и пострадавших до 2054.

Таким образом, в обеих странах из-за землетрясений погибли 7 144 человека и 36 864 пострадали.

Сейчас более 100 специалистов из России ликвидируют последствия стихийного бедствия и оказывают помощь пострадавшим в Турции.