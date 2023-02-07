В Турции произошло ещё одно землетрясение
Толчки зафиксировали недалеко от города Малатья
07 февраля 2023, 14:56, ИА Амител
В Турции днём 7 февраля зафиксировали очередное землетрясение недалеко от города Малатья, сообщает РИА Новости.
"Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в 43 км от турецкого города Малатья", – отметили сейсмологи.
Напомним, несколькими часами ранее в Турции произошло ещё одно землетрясение магнитудой 5,6 в пяти километрах от района Гёльбаши. За двое суток в стране произошло уже несколько толчков.
Самое разрушительное землетрясение случилось понедельник ночью, 6 февраля, на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. После этого произошло ещё одно землетрясение. По последним данным, число погибших в Турции и Сирии превысило 4 тысячи человек.
На данный момент в Турции находятся более 100 специалистов из России – они помогают ликвидировать последствия землетрясений и оказывают помощь пострадавшим.
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