Толчки зафиксировали недалеко от города Малатья

07 февраля 2023, 14:56, ИА Амител

Фото: ТАСС

В Турции днём 7 февраля зафиксировали очередное землетрясение недалеко от города Малатья, сообщает РИА Новости.

"Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в 43 км от турецкого города Малатья", – отметили сейсмологи.

Напомним, несколькими часами ранее в Турции произошло ещё одно землетрясение магнитудой 5,6 в пяти километрах от района Гёльбаши. За двое суток в стране произошло уже несколько толчков.

Самое разрушительное землетрясение случилось понедельник ночью, 6 февраля, на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. После этого произошло ещё одно землетрясение. По последним данным, число погибших в Турции и Сирии превысило 4 тысячи человек.

На данный момент в Турции находятся более 100 специалистов из России – они помогают ликвидировать последствия землетрясений и оказывают помощь пострадавшим.