Большая барнаульская автоподстава. Как водителю уберечься от мошенников на дороге

В столице Алтайского края официально подтверждены десятки таких случаев

30 июня 2025, 10:20, ИА Амител

Автомобильная дорога в Барнауле / Фото: amic.ru

В начале июня 2025 года в Барнауле осудили крупную банду автоподставщиков – приговор вынесли 30 участникам преступного сообщества. Большинство отделалось условными сроками и штрафами, двое оказались за решеткой. Это уже не первый кейс с мошенниками на дорогах. Причем жертвами становятся не только страховые компании, но и обычные водители. Amic.ru рассказывает, как работали осужденные, а наши эксперты дают советы, что делать, чтобы не стать жертвой подобных мошенников, ведь в такой ситуации может оказаться каждый автомобилист.

Как именно совершались автоподставы?

По данным следствия, в 2022 году барнаулец Александр Кузнецов создал преступную группу для организации автоподстав. Из числа "наиболее надежных и проверенных" знакомых мужчина набрал людей, которые согласились выполнять его указания.

Использовали как личные автомобили участников банды, так и другие машины, в том числе оформленные по фиктивным договорам купли-продажи.

Вся работа координировалась в мессенджерах по зашифрованным каналам связи. Они разрабатывали детальные планы ДТП, по которым должна была создаваться видимость случайности аварий.

Один из членов банды рассказывал amic.ru, что работал в компании, которая предоставляла услуги аваркома, и Александр Кузнецов несколько раз просил его просто оформить ДТП. Однако затем организатор банды якобы сказал, что будет звонить ему еще до ДТП, чтобы аварком быстрее подъехал и оформил аварию. При этом собеседник amic.ru подчеркнул, что брал деньги по "обычному прайсу" и Кузнецов ничего лишнего ему тогда не платил. Правда, затем главарь банды просил его сесть за руль и совершать подставные ДТП.

Суд по делу барнаульских автоподставщиков / Фото: amic.ru

Обстоятельства происшествия снимали на фото и видео, оформляли документы, затем участники банды отправляли все в страховые компании. Полученные деньги распределяли на членов группы. В случаях если страховщики выплаты не одобряли, отправляли компаниям претензии либо обращались в суд.

Всего в деле заявлено десять пострадавших страховых компаний: "Тинькофф Страхование", "Росгосстрах", "ГСК Югория", "СОГАЗ", "Группа Ренессанс Страхование", "МАКС", "Ингосстрах", "СК "Согласие" и СК "Гелиос". Сначала члены банды находили автомобили с дорогостоящим ремонтом. Это позволяло им получить максимальную прибыль по полисам ОСАГО. Затем использовали и недорогие авто.

Уголовное дело в отношении банды барнаульских автоподставщиков из 39 человек возбудили в марте 2023 года. Суд стартовал в ноябре 2024-го. Большинству из них предъявили обвинение по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования, совершаемое группой лиц по предварительному сговору"), отдельные подсудимые проходили по ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Покушение на преступление") и по другим частям статьи 159.5 УК РФ.

Суд над бандой автоподставщиков в Барнауле / Фото: amic.ru

Где работали автоподставщики?

В Барнауле принято считать, что чаще всего инсценировка ДТП происходит на кольцах. Особенно этим некоторое время назад "славился" перекресток с круговым движением в районе ТЦ "Волна" (Малахова – Власихинская).

У этой группы мошенников были и другие улицы города (информация из материалов дела):

Павловский тракт (три ДТП);

Георгия Исакова (три);

Власихинская (два);

Малахова (два);

Весенняя (два);

Белоярская (два);

Космонавтов (два);

Молодежная (здесь и далее по одному ДТП);

Партизанская;

Германа Титова;

Эмилии Алексеевой;

Гущина;

Братский проезд.

Также они организовали дорожно-транспортные происшествия в соседнем Новоалтайске.

Суд над бандой автоподставщиков в Барнауле / Фото: amic.ru

Какой приговор вынесли банде?

Приговор выносили не 39, а 30 подсудимым. Восемь из них заключили мировое соглашение со страховыми компаниями, а глава банды Александр Кузнецов уехал на СВО.

По приговору Индустриального районного суда большинство обвиняемых получили условные сроки (максимально – четыре года и шесть месяцев условно).

К реальному лишению свободы приговорили только сидевших в СИЗО Евгения Волобуева и Антона Рязанцева. Первый получил два с половиной года лишения свободы (окончательный приговор с учетом прошлой судимости – шесть лет и десять месяцев в колонии строгого режима), а второй – два года лишения свободы (окончательный приговор с учетом прошлой судимости – два года и восемь месяцев лишения свободы).

Двое получили штрафы по 50 тысяч рублей, еще двое – 100 тысяч.

Суд над бандой автоподставщиков в Барнауле / Фото: amic.ru

Но это ведь не единственная банда?

Да, история не единственная. В 2021–2023 годах amic.ru писал об автоподставщиках, которые "работали" на кольцах в Барнауле. Еще в 2023-м поймали другую банду, которая подстраивала ДТП на автомобиле "Ниссан Фуга" на улице Малахова, а также на кольце уже упомянутого ТЦ "Волна". Как тогда рассказали в пресс-службе страховой компании "Согласие", автоподставщики двигались по крайней правой полосе и "ловили" водителей, которые пытались съехать с кольца со среднего или левого ряда. Злоумышленники добавляли скорость и специально подставляли машину под удар. Виновными оказывались случайные транспортные средства, которые врезались в подставленные: якобы не выдержали безопасную дистанцию. Они получали штрафные баллы, а мошенники – деньги со страховщиков.

Всего за эти годы преступники заработали порядка 50 млн рублей. Ущерб понесли страховые компании "Согласие", "Ингосстрах", "Росгосстрах", "АльфаСтрахование", "СберСтрахование", а также "СОГАЗ". Жертвами злоумышленников стали более 120 водителей. Подробнее об этом можно прочитать здесь и здесь.

Кроме того, в 2024 году в суд было направлено дело в отношении пяти жителей Алтайского края, которых обвинили по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой"). По версии следствия, с 2021 по 2023 год они, работая в составе преступной группы, совершили 98 умышленных ДТП, оформили необходимые документы и предоставили их в страховые компании, чтобы получить выплаты. В итоге 13 страховщикам они причинили ущерб на сумму более 28 млн рублей, сообщала пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

В конце 2024 года сотрудники уголовного розыска задержали еще троих человек по подозрению в мошенничестве на общую сумму более 1,5 млн рублей. Всего было выявлено пять эпизодов, отметили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сообщалось и о других похожих случаях.

Задержание одной из групп автоподставщиков/ Фото: 22.мвд.рф

В разговоре с amic.ru директор Правового департамента страховой компании "Росгосстрах" Евгений Суховеев отметил, что уровень мошеннических действий по Алтайскому краю выше средних показателей по России.

"В то же время активная работа сотрудников правоохранительных органов совместно с представителями Службы безопасности компании по пресечению страхового мошенничества – возбуждение ряда уголовных дел по ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования) и привлечение страховых мошенников к ответственности – дает положительные результаты", – рассказал Евгений Суховеев.

И добавил, что в 2022-2024 годах в Алтайском крае перед судом предстали четыре организованные преступные группы общей численностью более 50 человек, специализировавшиеся на инсценировках ДТП. Таким образом есть все предпосылки для выхода Алтайского края из "желтой" зоны риска и снижения уровня страхового мошенничества, уверен эксперт.

Как много таких мошенников?

Заместитель генерального директора по работе с мошенническими рисками розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Александр Гуляев рассказал amic.ru, какой процент среди всех видов преступлений в сфере страхования составляют автоподставы: цифра может варьироваться от региона к региону, но в среднем по России она составляет приблизительно 25-35%.

"В Алтайском крае страховое мошенничество продолжает оставаться значимой проблемой, однако, несмотря на высокий уровень латентности, ситуация находится под контролем благодаря межведомственному взаимодействию. На территории региона ведется системная работа по пресечению преступной деятельности страховых мошенников", – отметил Александр Гуляев.

Регулярно осуществляется обмен информацией о лицах, причастных к мошенническим схемам, как с правоохранительными органами, так и между сотрудниками подразделений безопасности страховых компаний. Для координации действий действует рабочая группа по противодействию страховому мошенничеству в Алтайском крае и Республике Алтай

Александр Гуляев также дополнил, что с 2024 года по настоящее время "Ингосстрах" направил в правоохранительные органы шесть заявлений, по которым возбуждено пять уголовных дел по ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). За тот же период по сопровождаемым уголовным делам вынесено пять обвинительных приговоров, четыре из которых – в отношении организованных преступных групп (ОПГ).

Кто становится жертвой автоподставщиков?

Жертвой мошенников может быть любой человек, однако чаще всего они обращают внимание на начинающих, неуверенных или "нервных" автолюбителей, у которых еще мало опыта в вождении, отметил барнаульский автоинструктор Сергей Волобуев. По его словам, мошенники видят, кто нарушает ПДД, нагоняют его, немного ускоряются и провоцируют аварию. Нередко автоподставщики выбирают для ДТП фуры, так как у них есть так называемые "мертвые зоны", где не видно другую машину. Злоумышленники используют момент, "подлезают" под большегруз и провоцируют аварию.

Но чаще всего автоподставщики "ловят" тех, кто съезжает с кольца не с правой полосы (как предписывают правила дорожного движения), добавил директор Барнаульского центра высшего водительского мастерства Антон Мищенков. Таким образом, происходит столкновение, в котором номинально виноват обычный водитель.

Как не стать жертвой автоподставщиков?

По словам Антона Мищенкова, уловки автоподставщиков со временем не меняются. Поэтому, чтобы не стать жертвой, в первую очередь автомобилист должен правильно проезжать кольца и при случае пропустить подозрительную машину. Чаще всего такой может быть японский праворульный автомобиль с дорогостоящим ремонтом (например, "Ниссан Фуга") – подобные машины, как правило, используют автоподставщики, говорят эксперты.

"На круговом движении водители часто маневрируют на высокой скорости, тогда как лучше проезжать его медленно, буквально пешком, чтобы увидеть тех, кто ошибается или специально пытается под тебя подлезть. Чтобы не попасть на мошенника, нужно ездить так, будто все вокруг пьяные и всем горит зеленый. Это принцип защитного вождения, который позволяет не расслабляться, наблюдать, анализировать. Даже если ты имеешь преимущество, нужно контролировать других, и тогда к тебе ни один автоподставщик не подберется. Принцип ограниченного доверия должен работать и к другому водителю, и к пешеходу", – советует Антон Мищенков.

Автомобилист / Фото: amic.ru

Чтобы не попасть в "автопросак", лучше лишний раз уступить дорогу "странному водителю", даже если по правилам приоритет у вас. Это поможет предотвратить аварию. Также надо быть очень внимательным при перестроении из одного ряда в другой и держать дистанцию с остальными машинами, чтобы избежать резкого торможения.

Есть еще одна уловка – например, автоподставщик может "поморгать" обычному водителю фарами на перекрестке, как бы показывая, что он пропускает его. Однако после этого мошенник едет и специально врезается в автомобиль, который только что "пропустил". Моргание фарами в ПДД не прописано, так что доверчивый автолюбитель оказывается виноват в аварии.

"Грамотного водителя видно издалека – он всегда вертит по сторонам головой, выискивает, кто может ему угрожать. Безграмотный водитель смотрит себе под нос, под капот. А это страшно. Ты должен сам хотеть быть в безопасности, а не просто ехать по главной дороге. Поэтому еще в автошколах должны учить прогнозировать ситуацию и предугадывать действия другого водителя", – подчеркнул Мищенков.

Необходимо помнить, что даже стоящая машина представляет опасность, ведь она может тронуться в неподходящий момент, у нее может открыться дверь или кто-то может перед ней выехать. Поэтому и нужно постоянно быть настороже и, находясь за рулем, контролировать все вокруг себя.

Кроме того, всегда стоит иметь видеорегистратор, с помощью которого водитель сможет доказать свою правоту, подчеркнул автоинструктор Сергей Волобуев.

"Ваша задача – доказать свою невиновность. Очевидцы, камеры наблюдения на улицах – это бывает ненадежно, а рабочий видеорегистратор – железное доказательство. Часто бывает, что автоподставщики берут водителей на испуг и предлагают рассчитаться на месте или вызвать аварком. Если ты прав, у тебя есть видеорегистратор, и ты предлагаешь им обратиться в ГАИ, то часто такие мошенники "сливаются", – пояснил Волобуев.Если вы все же попали в ДТП и считаете, что это автоподстава, не опускайте руки, нужно действовать.

"Фиксируйте все доказательства. Снимите на видео или фото: повреждения автомобилей (ваши и "пострадавшего"), номера машин, лица участников, место ДТП (дорожные знаки, разметку, светофоры), запишите разговор на диктофон (в России это законно, если вы участник беседы). Попробуйте найти свидетелей, запишите их контакты, если у них есть записи видеорегистраторов, обязательно попросите у них копию или хотя бы сохранить запись для сотрудников полиции и страховой компании. Изложите свою версию обстоятельств происшествия сотрудникам ГАИ, при возможности приложите видео", – рассказал начальник отдела по организации работы регионов Департамента безопасности РЕСО-Гарантия Дмитрий Треплин.Еще один совет – не подписывайте сомнительные документы. Мошенники могут предлагать подписать расписку или схему ДТП с вашей виной – не делайте этого без ГАИ. В протоколе ГАИ пишите "не согласен", если инспектор пытается возложить на вас вину, а вы считаете, что оснований для этого нет, добавил Треплин.

Автодорога в Барнауле / Фото: amic.ru

Если коротко, то советы от экспертов следующие:

Соблюдайте правила дорожного движения и съезжайте с кольца только с правой полосы. Применяйте "принцип защитного вождения", то есть всегда ожидайте подвоха от других участников дорожного движения, наблюдайте и анализируйте их действия. Если действия другого водителя кажутся странными, лучше уступите дорогу. Будьте крайне внимательны при перестроении из одного ряда в другой. Держите дистанцию с другими машинами, чтобы не попасть под резкое торможение. Смотреть не "под капот", а по сторонам, а также уметь прогнозировать ситуацию и предугадывать действия другого водителя. Имейте видеорегистратор – на случай, чтобы доказать свою правоту, если ДТП уже случилось.

Что делать водителю, если он стал жертвой мошенничества на дороге?

В таком случае эксперты советуют максимально подробно зафиксировать обстоятельства ДТП: сделать больше фотографий и видео с разных ракурсов, а также сохранить запись с регистратора. Затем стоит обратиться в страховую компанию, рассказать о произошедшем и поделиться своими подозрениями о случившейся автоподставе. Эти жалобы могут проверить.

Но доказать автоподставу сложно. Как ранее поясняли amic.ru и в "Согласии", и в отделении пропаганды барнаульской Госавтоинспекции, преступники работают по правилам дорожного движения и большинство маневров совершают как раз против тех водителей, которые нарушают ПДД. Но за счет того, что обычно ситуации происходят примерно по одной и той же схеме, между ними иногда получается доказать связь. Особое внимание страховые компании обращают на так называемых "профессиональных потерпевших" – водителей, которые часто попадают в однотипные ДТП, где нет их вины.