Большая пробка собралась на Красноармейском из-за ДТП

Дорога домой из центра для барнаульцев будет тяжелой

04 декабря 2023, 18:10, ИА Амител

Фото: "Яндекс. Пробки"

Вечерние заторы в Барнауле достигли интенсивности в семь баллов. Об этом сообщает сервис "Яндекс. Пробки".

Особенно тяжелая ситуация вечером, как обычно, на проспекте Строителей. Из центра уехать будет тяжело.

Большой затор собрался на проспекте Красноармейском. Усугубляет ситуацию авария на пересечении с Крупской.

Медленно двигаются автомобили и на других улицах в центре города. Также пробка собралась на Змеиногорском тракте.

Серьезные проблемы с движением наблюдаются и в другой части города. По Власихинской, Попова и прилегающим улицам местами возникают заторы.