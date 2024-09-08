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Больше 11 тысяч человек проголосовали на выборах в Алтайском крае

Явка на 10:00 составила 10,07%

08 сентября 2024, 12:15, ИА Амител

Довыборы в АКЗС / Фото: Избирком Алтайского края
Довыборы в АКЗС / Фото: Избирком Алтайского края

На дополнительных выборах в АКЗС к 10 часам утра 8 сентября проголосовал 11 761 человек. Об этом рассказали в краевом избиркоме.

Отмечается, что в это число не входят данные по электронному голосованию. Явка на указанный период времени составила 10,07%.

"На выборах в органы местного самоуправления активнее всего голосуют избиратели Третьяковского района – явка составила 28,35%. В Красногорском районе – 19,26%, Благовещенском – 19,18%, Солтонском – 18,77%", – отметили в избирательной комиссии.

Напомним, что выбирают депутата АКЗС от одномандатного округа № 21, который включает в себя часть жителей Железнодорожного района Барнаула. Это связано с тем, что в декабре 2023 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил Ивана Нифонтова, который на тот момент был депутатом АКЗС, министром спорта Алтайского края. Парламенту региона понадобился новый депутат на вакантное место. 8 сентября он и определится.

Алтайский край Политика
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Комментарии 7

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Виктор

14:41:52 08-09-2024

С удивлением узнал - в Алтайском крае выборы. Кого выбирают, каких депутатов? Во дают?

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Гость

15:55:17 08-09-2024

Виктор (14:41:52 08-09-2024) С удивлением узнал - в Алтайском крае выборы. Кого выбирают,... А зачем вам про это знать?)))

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Гость

17:45:26 08-09-2024

Виктор (14:41:52 08-09-2024) С удивлением узнал - в Алтайском крае выборы. Кого выбирают,... Пусть правоохранительные органы разбираются кого выбирают там каких депутатов .

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Гость

17:05:14 08-09-2024

Если это не военная тайна, зачем их выбирают?

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Елена

17:36:15 08-09-2024

А в Красногорском, Солтонском, Третьяковском и Благовещенском районах кого выбирают??? Если в Барнауле только один округ к выборам допущен.

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Гость

18:45:22 08-09-2024

а мы вот счастливы, гордость и безмерное доверие любимой партии от преданных россиян!!!

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Musik

21:10:18 08-09-2024

Чаще читайте амик - будете в курсе. А то спите как медведь на осине.


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