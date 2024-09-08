Больше 11 тысяч человек проголосовали на выборах в Алтайском крае
Явка на 10:00 составила 10,07%
08 сентября 2024, 12:15, ИА Амител
На дополнительных выборах в АКЗС к 10 часам утра 8 сентября проголосовал 11 761 человек. Об этом рассказали в краевом избиркоме.
Отмечается, что в это число не входят данные по электронному голосованию. Явка на указанный период времени составила 10,07%.
"На выборах в органы местного самоуправления активнее всего голосуют избиратели Третьяковского района – явка составила 28,35%. В Красногорском районе – 19,26%, Благовещенском – 19,18%, Солтонском – 18,77%", – отметили в избирательной комиссии.
Напомним, что выбирают депутата АКЗС от одномандатного округа № 21, который включает в себя часть жителей Железнодорожного района Барнаула. Это связано с тем, что в декабре 2023 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил Ивана Нифонтова, который на тот момент был депутатом АКЗС, министром спорта Алтайского края. Парламенту региона понадобился новый депутат на вакантное место. 8 сентября он и определится.
14:41:52 08-09-2024
С удивлением узнал - в Алтайском крае выборы. Кого выбирают, каких депутатов? Во дают?
15:55:17 08-09-2024
Виктор (14:41:52 08-09-2024) С удивлением узнал - в Алтайском крае выборы. Кого выбирают,... А зачем вам про это знать?)))
17:45:26 08-09-2024
Виктор (14:41:52 08-09-2024) С удивлением узнал - в Алтайском крае выборы. Кого выбирают,... Пусть правоохранительные органы разбираются кого выбирают там каких депутатов .
17:05:14 08-09-2024
Если это не военная тайна, зачем их выбирают?
17:36:15 08-09-2024
А в Красногорском, Солтонском, Третьяковском и Благовещенском районах кого выбирают??? Если в Барнауле только один округ к выборам допущен.
18:45:22 08-09-2024
а мы вот счастливы, гордость и безмерное доверие любимой партии от преданных россиян!!!
21:10:18 08-09-2024
Чаще читайте амик - будете в курсе. А то спите как медведь на осине.