Больше 11 тысяч человек проголосовали на выборах в Алтайском крае

Явка на 10:00 составила 10,07%

08 сентября 2024, 12:15, ИА Амител

Довыборы в АКЗС / Фото: Избирком Алтайского края

На дополнительных выборах в АКЗС к 10 часам утра 8 сентября проголосовал 11 761 человек. Об этом рассказали в краевом избиркоме.

Отмечается, что в это число не входят данные по электронному голосованию. Явка на указанный период времени составила 10,07%.

"На выборах в органы местного самоуправления активнее всего голосуют избиратели Третьяковского района – явка составила 28,35%. В Красногорском районе – 19,26%, Благовещенском – 19,18%, Солтонском – 18,77%", – отметили в избирательной комиссии.

Напомним, что выбирают депутата АКЗС от одномандатного округа № 21, который включает в себя часть жителей Железнодорожного района Барнаула. Это связано с тем, что в декабре 2023 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил Ивана Нифонтова, который на тот момент был депутатом АКЗС, министром спорта Алтайского края. Парламенту региона понадобился новый депутат на вакантное место. 8 сентября он и определится.