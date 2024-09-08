Участвовать в них смогут только жители избирательного округа № 21

08 сентября 2024, 09:15, ИА Амител

Выборы в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Довыборы депутата АКЗС начались в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном избиркоме.



Выберут депутата АКЗС от одномандатного округа № 21, который включает в себя часть жителей Железнодорожного района Барнаула. Это связано с тем, что в декабре 2023 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил Ивана Нифонтова, который на тот момент был депутатом АКЗС, министром спорта Алтайского края. Парламенту региона понадобился новый депутат на вакантное место. 8 сентября он и определится. На кресло претендуют шесть кандидатов:

Евгений Григоренко ("Единая Россия") – гендиректор ООО "Газпром газораспределение Барнаул";

Матиас Дениц (КПРФ) – секретарь комитета местного отделения КПРФ;

Игорь Странцов ("Новые люди") – гендиректор ООО "НИГ "Инфо-Провайд";

Оксана Молодых ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – помощник депутата Государственной Думы Александра Терентьева по работе в Алтайском крае, бывший депутат Барнаульской гордумы;

Анна Юферева (ЛДПР) – гендиректор ООО "ЮМСЭЙ Лигал Групп", а также депутат Барнаульской городской Думы на непостоянной основе;

Владимир Гуляев ("Коммунисты России") – пенсионер.

Избирателям предстоит проголосовать на выборах в органы местного самоуправления – всего проходят 102 избирательные кампании.

На районном и поселенческом уровне замещению подлежат 160 депутатских мандатов. Также предстоит избрать 60 глав сельских поселений, отметили в избирательной комиссии.

Также решается вопрос о том, кто пройдет в Бийскую гордуму и займет место ушедшего в конце марта 2024 года депутата Тимура Знагована.