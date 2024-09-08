Довыборы депутата АКЗС начались в Алтайском крае
Участвовать в них смогут только жители избирательного округа № 21
08 сентября 2024, 09:15, ИА Амител
Довыборы депутата АКЗС начались в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном избиркоме.
Выберут депутата АКЗС от одномандатного округа № 21, который включает в себя часть жителей Железнодорожного района Барнаула. Это связано с тем, что в декабре 2023 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил Ивана Нифонтова, который на тот момент был депутатом АКЗС, министром спорта Алтайского края. Парламенту региона понадобился новый депутат на вакантное место. 8 сентября он и определится. На кресло претендуют шесть кандидатов:
Евгений Григоренко ("Единая Россия") – гендиректор ООО "Газпром газораспределение Барнаул";
Матиас Дениц (КПРФ) – секретарь комитета местного отделения КПРФ;
Игорь Странцов ("Новые люди") – гендиректор ООО "НИГ "Инфо-Провайд";
Оксана Молодых ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – помощник депутата Государственной Думы Александра Терентьева по работе в Алтайском крае, бывший депутат Барнаульской гордумы;
Анна Юферева (ЛДПР) – гендиректор ООО "ЮМСЭЙ Лигал Групп", а также депутат Барнаульской городской Думы на непостоянной основе;
Владимир Гуляев ("Коммунисты России") – пенсионер.
Избирателям предстоит проголосовать на выборах в органы местного самоуправления – всего проходят 102 избирательные кампании.
На районном и поселенческом уровне замещению подлежат 160 депутатских мандатов. Также предстоит избрать 60 глав сельских поселений, отметили в избирательной комиссии.
Также решается вопрос о том, кто пройдет в Бийскую гордуму и займет место ушедшего в конце марта 2024 года депутата Тимура Знагована.
09:36:46 08-09-2024
и чО изменится? Народ лучше жить станет? Профанация полная.
17:37:08 08-09-2024
Гость (09:36:46 08-09-2024) и чО изменится? Народ лучше жить станет? Профанация полная.... Весь народ нет
А один персонаж станет
10:25:26 08-09-2024
А толку то от них.