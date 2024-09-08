Избирательные участки закрылись в Алтайском крае

Явка, по последним данным, превысила 20%

08 сентября 2024, 20:28, ИА Амител

Выборы в Алтайском крае / Фото: Избирком Алтайского края

В Алтайском крае закрылись избирательные участки. По данным на 18:00 явка составила 20,10%.



Наиболее высокая явка зафиксирована:

в Курьинском районе – 61,85%;

Третьяковском районе – 52,47%;

Красногорском районе – 48,53%;

Косихинском районе – 46,38%;

Крутихинском районе – 46,03%.

Всего на данный момент проголосовали 33 542 человека.

Комиссии приступили к подведению итогов голосования.