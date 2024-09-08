Избирательные участки закрылись в Алтайском крае
Явка, по последним данным, превысила 20%
08 сентября 2024, 20:28, ИА Амител
Выборы в Алтайском крае / Фото: Избирком Алтайского края
В Алтайском крае закрылись избирательные участки. По данным на 18:00 явка составила 20,10%.
Наиболее высокая явка зафиксирована:
в Курьинском районе – 61,85%;
Третьяковском районе – 52,47%;
Красногорском районе – 48,53%;
Косихинском районе – 46,38%;
Крутихинском районе – 46,03%.
Всего на данный момент проголосовали 33 542 человека.
Комиссии приступили к подведению итогов голосования.
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20:40:21 08-09-2024
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