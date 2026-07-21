Более шести тысяч домов остались без света в Алтайском крае из-за ураганного ветра

Поступили сообщения о повреждениях кровель зданий

21 июля 2026, 22:53, ИА Амител

Поваленное из-за непогоды дерево в Алтайском крае / Фото: МЧС по Алтайскому краю

Сильный разгул стихии в Чарышском и Краснощековском районах Алтайского края привел к масштабным отключениям электроэнергии. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, без света остаются более шести тысяч домов в 44 населенных пунктах.

В Краснощековском районе зафиксированы повреждения инфраструктуры: граждане подали 17 обращений о сорванных кровлях зданий, а также о падении деревьев на проезжую часть и участки.

«В Краснощековском районе работает группа администрации района, планируется сбор комиссии по чрезвычайным ситуациям. В Главном управлении организована работа межведомственного оперативного штаба. Обстановка на контроле в правительстве Алтайского края. Информация уточняется», — передает пресс-служба.

Для ликвидации последствий непогоды на место направили силы территориальной подсистемы РСЧС:

оперативная и аэромобильная группировки ГУ МЧС (27 человек, 4 единицы техники);

подразделения 4-го пожарно-спасательного отряда;

спасатели краевого поисково-спасательного отряда.

Для оценки масштаба разрушений с воздуха задействуют беспилотную авиацию.

Ранее синоптики прогнозировали в Алтайском крае до конца дня 21 июля и ночью 22-го ураганный ветер 33 м/с и более. Это равно 118 км/ч. Местами возможны грозы.