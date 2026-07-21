Более шести тысяч домов остались без света в Алтайском крае из-за ураганного ветра
Поступили сообщения о повреждениях кровель зданий
21 июля 2026, 22:53, ИА Амител
Сильный разгул стихии в Чарышском и Краснощековском районах Алтайского края привел к масштабным отключениям электроэнергии. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, без света остаются более шести тысяч домов в 44 населенных пунктах.
В Краснощековском районе зафиксированы повреждения инфраструктуры: граждане подали 17 обращений о сорванных кровлях зданий, а также о падении деревьев на проезжую часть и участки.
«В Краснощековском районе работает группа администрации района, планируется сбор комиссии по чрезвычайным ситуациям. В Главном управлении организована работа межведомственного оперативного штаба. Обстановка на контроле в правительстве Алтайского края. Информация уточняется», — передает пресс-служба.
Для ликвидации последствий непогоды на место направили силы территориальной подсистемы РСЧС:
- оперативная и аэромобильная группировки ГУ МЧС (27 человек, 4 единицы техники);
- подразделения 4-го пожарно-спасательного отряда;
- спасатели краевого поисково-спасательного отряда.
Для оценки масштаба разрушений с воздуха задействуют беспилотную авиацию.
Ранее синоптики прогнозировали в Алтайском крае до конца дня 21 июля и ночью 22-го ураганный ветер 33 м/с и более. Это равно 118 км/ч. Местами возможны грозы.
Комментарии 0