"Попробуешь несколько раз — и снова тянет на корт". Как развивается падел на Алтае

Руководитель краевой федерации Павел Васильев рассказал, чем новый вид спорта отличается от тенниса, где появятся корты и как начать играть

16 июля 2026, 06:15, ИА Амител

Игра в падел / Фото: Федерация падела в Алтайском крае

Падел называют одним из самых быстрорастущих видов спорта в России. Он напоминает большой теннис и сквош, но проходит на компактном корте, окруженном стеклянными стенами и решеткой. В игре участвуют две пары, а мяч после отскока от пола можно возвращать через стену. В Алтайском крае уже создали профильную федерацию, провели первые соревнования и сформировали сборные для участия в Кубке России. В Барнауле готовят новую площадку с четырьмя кортами, где смогут тренироваться и взрослые, и дети. О правилах падела, его доступности и перспективах развития в регионе Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказал руководитель Федерации падела Алтайского края Павел Васильев.

— Павел, что такое падел и чем он отличается от большого тенниса?

— Начнем с ракетки. У нее нет струн, а по форме она немного напоминает весло. Играть достаточно просто: нужно попасть центральной частью ракетки по мячу. Сам мяч похож на теннисный, но давление в нем немного ниже, поэтому он летит медленнее.

Корт размером 10 на 20 метров окружен стеклом и решеткой. Еще одно принципиальное отличие — в падел играют два на два. Благодаря этому игра получается очень динамичной.

— У падела уже сложилась репутация спорта для обеспеченной аудитории. Насколько это соответствует действительности?

— На самом деле падел доступнее большого тенниса. В теннисе расходы на корт и тренера обычно делят два человека, а здесь — четверо. Многие жители Алтайского края впервые попробовали играть за границей. Им понравился этот вид спорта, и постепенно они начали развивать его в России: строить корты, создавать федерации и организовывать турниры.

Падел очень захватывает. Нужно несколько раз сыграть, погрузиться в атмосферу — и потом хочется возвращаться на корт.

— Как появилась Федерация падела Алтайского края?

— Развивать падел в России начали лица, связанные с футболом. Они увидели, что игра подходит широкой аудитории, в том числе людям без серьезной спортивной подготовки. Через футбольные связи стали искать представителей в регионах. Мне позвонил Алексей Геннадьевич Смертин и сказал, что нужен активный человек, который готов развивать новый вид спорта в Алтайском крае.

До этого я вообще не знал, что такое падел. Посмотрел информацию, затем мы поехали в Москву и попробовали сыграть. Меня сразу зацепило: интересно, динамично и необычно. После этого мы создали федерацию, зарегистрировали ее в Минюсте и прошли аккредитацию в Министерстве спорта Алтайского края. В прошлом году провели первые соревнования — Кубок и чемпионат региона.

— Какими видами спорта вы занимались раньше?

— В школе я играл в волейбол, учился в училище олимпийского резерва в Новоалтайске. Позже переключился на футбол и пляжный футбол. Сейчас, помимо Федерации падела, я возглавляю комитет пляжного футбола Федерации футбола Алтайского края. Мы проводим соревнования и развиваем это направление. Квалифицированных тренеров по паделу в регионе пока немного, поэтому мы сами проходим подготовку и передаем опыт другим. Приглашаем всех на занятия.

— Чем падел полезен для здоровья?

— У него много преимуществ. Падел развивает выносливость, координацию и реакцию. Во время игры человек постоянно следит за движением мяча и прогнозирует его отскок. Здесь нужно понимать, куда мяч попадет после удара о стекло, как изменится его траектория. Это одновременно движение, скорость реакции и своеобразная геометрия.

Еще одно преимущество — легкий вход. Человек с более-менее нормальной координацией уже может начать играть. Тем, кто знаком с теннисом, бадминтоном или сквошем, проще, потому что они понимают связку "мяч — ракетка". Футболисты тоже быстро осваиваются: у них хорошая работа ног и правильный подход к мячу.

У меня есть товарищ, который несколько лет искал подходящий вид спорта. Пробовал разные варианты, но ничего не увлекало. Потом сыграл в падел и сказал: «Вот оно, чего я ждал много лет». Сейчас он постоянно тренируется и получает удовольствие.

Мы также планируем открыть академию для детей. Хотим вести переговоры с Министерством спорта, потому что понимаем: развитие любого вида спорта начинается с детских секций.

— Сколько участников собрали первые турниры в Алтайском крае?

— На первых соревнованиях выступили около 12 мужских и четырех женских пар. В этом году мы уже провели открытый кубок, который собрал 15 мужских и восемь женских пар. Есть одна особенность: после первой игры человек не всегда понимает падел. Нужно несколько занятий, желательно с тренером, который покажет основные приемы и объяснит правила. Но после этого игроков начинает снова и снова тянуть на корты.

Павел Васильев

— Помогает ли опыт в большом или настольном теннисе быстрее освоить падел?

— Да. Больше всего помогают теннис, бадминтон и настольный теннис. У человека уже есть понимание того, как работать с мячом и ракеткой. При этом по технике ударов падел в некоторых моментах даже ближе к настольному теннису, чем к большому. В большом теннисе игроки активно используют струны и подкрутки, а в паделе многие удары выполняют более плоско. Поэтому представители настольного тенниса часто показывают хорошие результаты.

— Спортсмены из Алтайского края уже выступали на федеральном уровне?

— В этом году мы отправили мужскую и женскую команды на Кубок России в Москве. Наши пары вылетели на стадии 1/32 финала, но поездка все равно принесла пользу. Мы увидели уровень игроков из других регионов и поняли, к чему нужно стремиться. Сейчас в России действует около 60 региональных федераций. Москва пока заметно впереди. Активно развивается Свердловская область. В Екатеринбурге построили арену международного уровня — одну из лучших в стране. Там проходят сильные турниры и выступают ведущие игроки.

— Где в Алтайском крае можно играть в падел?

— В регионе уже работает несколько площадок, еще несколько готовят к открытию. Главной станет площадка спортивного центра "Чемпион" на улице Петра Сухова, 1г, рядом со стадионом "Трансмаш". Там появятся четыре корта. Мы сформировали сильную тренерскую команду. Сейчас нас готовит один из лучших игроков и тренеров Алтайского края — Евгений Борисов. Он работал за границей и обладает большим опытом.

На площадке также разместится представительство Федерации падела Алтайского края. Мы открыты для сотрудничества и готовы организовывать корпоративные и другие соревнования. На 1 и 2 августа запланирован чемпионат Алтайского края, включенный в единый календарный план краевого Минспорта. Приглашаем всех желающих прийти, посмотреть матчи и поддержать участников.

— Смогут ли заниматься новички и дети?

— Конечно. Будут работать секции для начинающих, а также проходить любительские турниры. Чтобы понять специфику и философию падела, нужно не только потренироваться, но и принять участие хотя бы в нескольких соревнованиях.

Перед первым турниром человеку достаточно взять несколько занятий с тренером. Ему покажут базовые удары, правила и перемещения по площадке. Турниры будут проходить для игроков разного уровня. Планируем также развивать детское направление и организовывать отдельные соревнования для юных спортсменов.

— В чем заключается философия падела?

— Она достаточно простая: победить соперника, получить удовольствие и хорошо нагрузить организм, чтобы после игры появилась приятная усталость. Кроме того, падел — это общение. На корте люди знакомятся, находят единомышленников, формируют новые связи.

— Какие возможности новая площадка даст бизнес-сообществу?

— Мы готовы проводить внутренние турниры для компаний, соревнования между организациями и отдельные мероприятия для предпринимателей. Возможности здесь практически безграничны. Все зависит от пожеланий участников. Главное — создавать интересные форматы, развивать сообщество и привлекать к игре новых людей.