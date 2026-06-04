БПЛА атаковал пригородный поезд в Крыму — один человек погиб и трое ранены

Глава Крыма призвал усилить защиту инфраструктуры региона

04 июня 2026, 14:08, ИА Амител

Электричка / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В результате атаки БПЛА на электричку, следовавшую по маршруту Азовское — Керчь на территории Республики Крым, произошла трагедия, унесшая жизнь одного человека и приведшая к ранениям еще троих. Об этом официально сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, подчеркнув серьезность инцидента и важность мер по ликвидации последствий.

Аксенов уточнил, что украинский БПЛА нанес удар по пригородному составу, что свидетельствует о целенаправленном характере атаки.

«В настоящий момент на месте происшествия задействованы экстренные службы, осуществляющие комплекс мероприятий по ликвидации последствий и оказанию необходимой помощи пострадавшим. Родственникам погибшего будет оказана всесторонняя поддержка и содействие в связи с утратой близкого человека», — добавил он.

Дополнительно глава региона сообщил еще об одном инциденте, связанном с атакой на нежилые объекты в городе Симферополе. По предоставленным данным, в результате этого удара не удалось спасти жизни трех человек, а семеро получили ранения различной степени тяжести.

«Эти события подчеркивают необходимость усиления мер по обеспечению безопасности и защиты критически важной инфраструктуры на территории Республики Крым», — сказал Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что станция Джанкой в Крыму закрыта для пассажиров.