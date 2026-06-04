БПЛА атаковал пригородный поезд в Крыму — один человек погиб и трое ранены
Глава Крыма призвал усилить защиту инфраструктуры региона
04 июня 2026, 14:08, ИА Амител
В результате атаки БПЛА на электричку, следовавшую по маршруту Азовское — Керчь на территории Республики Крым, произошла трагедия, унесшая жизнь одного человека и приведшая к ранениям еще троих. Об этом официально сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, подчеркнув серьезность инцидента и важность мер по ликвидации последствий.
Аксенов уточнил, что украинский БПЛА нанес удар по пригородному составу, что свидетельствует о целенаправленном характере атаки.
«В настоящий момент на месте происшествия задействованы экстренные службы, осуществляющие комплекс мероприятий по ликвидации последствий и оказанию необходимой помощи пострадавшим. Родственникам погибшего будет оказана всесторонняя поддержка и содействие в связи с утратой близкого человека», — добавил он.
Дополнительно глава региона сообщил еще об одном инциденте, связанном с атакой на нежилые объекты в городе Симферополе. По предоставленным данным, в результате этого удара не удалось спасти жизни трех человек, а семеро получили ранения различной степени тяжести.
«Эти события подчеркивают необходимость усиления мер по обеспечению безопасности и защиты критически важной инфраструктуры на территории Республики Крым», — сказал Сергей Аксенов.
Ранее сообщалось, что станция Джанкой в Крыму закрыта для пассажиров.
14:13:15 04-06-2026
Будет Орешник по центру Киева, нет?
14:47:09 04-06-2026
Гость (14:13:15 04-06-2026) Будет Орешник по центру Киева, нет?... Какой вы наивный
15:04:48 04-06-2026
Смысл бить по гражданским, перекройти пути поступления вооружения с запада. По транспортным маршрутам на границе нужен ежедневный контроль. Только после этого все остановится!!!
16:01:05 04-06-2026
. (15:04:48 04-06-2026) Смысл бить по гражданским, перекройти пути поступления воору... верно, перекрыть всю западную границу, чтобы оружие и комплектующие к ним не доходили до лбс, а также методично выявлять и уничтожать местные кустарные производства бпла
16:58:00 04-06-2026
гость (16:01:05 04-06-2026) верно, перекрыть всю западную границу, чтобы оружие и компле...
Как будто западная граница нам подконтрольна