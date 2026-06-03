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Семь погибших и 11 пострадавших: автобус Москва — Симферополь подвергся атаке ВСУ

В момент взрыва в салоне находились 46 человек, некоторые из них даже не успели проснуться

03 июня 2026, 14:33, ИА Амител

Обгоревший автобус / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Обгоревший автобус / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Енакиеве подвергся атаке рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, пишет ТАСС.

«Салон и кабина водителя полностью разрушены огнем. Внутренняя отделка автобуса практически полностью уничтожена. Автобус получил значительные повреждения в результате пожара», — сообщает издание.

Трагедия произошла ранним утром в центральной части города, когда автобус находился в пути. На его кузове были видны надписи перевозчика и номер рейса. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, семь человек погибли, еще 11 получили ранения, включая детей. Десять пострадавших были доставлены в медицинские учреждения.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, назвала атаку на автобус попыткой убийства людей.

«Это охота на людей. Своих они отправляют на гибель через насильственную мобилизацию, а наших убивают с помощью террористических методов», — заявила дипломат в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее сообщалось, что режим ЧС ввели в ростовском поселке после атаки БПЛА на нефтебазу. 

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Комментарии 16

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Гость

14:37:45 03-06-2026

А наши автобусы не атакуют

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Гость

14:45:45 03-06-2026

Почему такя любовь нашего призедента к киеву.Да после такой наглости всу и убийства наших гражданских небходимо уничтожить все метро в киеве.ОКО ЗА ОКО.Хватит нянчиться с киевом.

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Гость

14:46:29 03-06-2026

Доколе?

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Трагати

14:54:24 03-06-2026

соболезнования.
главари киевского режима з\должны нести личную физическую. ответственность, за теракты, в том числе через своих родственников, родителей, жен и детей.

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Наташа

15:03:33 03-06-2026

людей жалко до слез. Когда же эти зверства против мирного населения прекратятся?

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Медведь-шатун

15:07:50 03-06-2026

Что?, кого?, где? сколько?! - должны убить киевские фашисты чтобы мы наконец то уничтожили железные дороги на украине по которым идет снабжение??????????????

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Гость

15:36:52 03-06-2026

Медведь-шатун (15:07:50 03-06-2026) Что?, кого?, где? сколько?! - должны убить киевские фашисты ... Это не ухудшит переговорный фон и договорённости в Анкоридже? А как же Минские договорённости, которым нет альтернативы? А Минск-2?

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Медведь-шатун

16:06:25 03-06-2026

Гость (15:36:52 03-06-2026) Это не ухудшит переговорный фон и договорённости в Анкоридже... Какие договоренности?!, с кем?!, это нелюди!, они понимают только когда веревка на шее потуже завязана....

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Гость

16:33:54 03-06-2026

Дождитесь официальных мер, торопыги. Хватит икру метать. Дождитесь и увидите, или услышите.

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Гость

17:00:17 03-06-2026

Гость (16:33:54 03-06-2026) Дождитесь официальных мер, торопыги. Хватит икру метать. Дож... А это обязательно - ждать? Вы как алтайский минздрав - позвоните на номер 122 и ждите результат (талон на прием) месяц, а то и два.

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Гость

17:12:44 03-06-2026

Гость (16:33:54 03-06-2026) Дождитесь официальных мер, торопыги. Хватит икру метать. Дож... все цели поражены, ага. Я тебе по секрету скажу, что до СВО вражеские беспилотники не летали над территорией РФ

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Гость

17:39:31 03-06-2026

Гость (16:33:54 03-06-2026) Дождитесь официальных мер, торопыги. Хватит икру метать. Дож... Более того - уже на официальных новостных ресурсах РФ (созвучно с продуктовым магазином), озвучивается мнение, что никто не понимает, как теперь это закончить. Критичного перелома на фронте не может сейчас добиться ни одна сторона - получается огромный котел, куда с одной стороны 50 экономик мира впуливают ресурс, с другой стороны мы. И что важно, не только финансовый, но и человеческий. Пора заканчивать.

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Гость

17:10:47 03-06-2026

А ведь это враги делают специально, что бы военные действия не останавливались- и деньги за поставку дронов текли рекой.

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Гость

18:30:45 03-06-2026

Бешеную собаку пристреливают.

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.

20:59:16 03-06-2026

Нужно разбомбить всего 4 дороги, через которые поступает вооружение с запада на Украину. И делать это регулярно, иначе эта бодяга никогда не закончится.

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майор

09:15:57 04-06-2026

СВО скорее всего придется переопределить в контртеррористическую операцию. Это не первый их чудовищный теракт и не последний. Цль должна быть пересмотрено - ликвидация главарей теророристов и их окружения силами всей Российской армии. Механизм этот отработан еще с 1990х. Если не ликвидировать зиленского буданова и кучу их руководителей и спонсоров английских то они будут раз за разом совершать теракты. Нужно чтобы прилетело и по банкам и банкирам финансирующих сейчас этих теророристов

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