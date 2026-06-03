В момент взрыва в салоне находились 46 человек, некоторые из них даже не успели проснуться

03 июня 2026, 14:33, ИА Амител

Обгоревший автобус / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Енакиеве подвергся атаке рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, пишет ТАСС.

«Салон и кабина водителя полностью разрушены огнем. Внутренняя отделка автобуса практически полностью уничтожена. Автобус получил значительные повреждения в результате пожара», — сообщает издание.

Трагедия произошла ранним утром в центральной части города, когда автобус находился в пути. На его кузове были видны надписи перевозчика и номер рейса. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, семь человек погибли, еще 11 получили ранения, включая детей. Десять пострадавших были доставлены в медицинские учреждения.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, назвала атаку на автобус попыткой убийства людей.

«Это охота на людей. Своих они отправляют на гибель через насильственную мобилизацию, а наших убивают с помощью террористических методов», — заявила дипломат в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее сообщалось, что режим ЧС ввели в ростовском поселке после атаки БПЛА на нефтебазу.