Будут ли первомайские демонстрации в Барнауле в 2023 году
Повышенную политическую активность по традиции демонстрируют коммунисты
30 апреля 2023, 08:00, ИА Амител
Первомай – это не только дополнительные выходные, открывшиеся парки с аттракционами и начало дачного сезона, но также традиционные шествия профсоюзов и митинги партий. Подробнее о том, какие политические акции и мероприятия запланированы в краевой столице на 1 мая, читайте в материале amic.ru.
Как отметят День Весны и Труда профсоюзы
Ежегодного шествия колонн от Дома Союзов до площади Сахарова барнаульцы в 2023 году не увидят. Мероприятие решили не проводить по соображениям безопасности, рассказал amic.ru председатель крайсовпрофа Иван Панов.
"Митингов и шествий на этот раз не будет в связи с тем, что мы не можем гарантировать безопасность проведения этих публичных мероприятий", – отметил Панов.
По его словам, вся активность со стороны профсоюзов в 2023 году переместится в интернет: в Сети разместят поздравительные ролики и проголосуют за всероссийскую резолюцию. А 3 мая профсоюзный актив встретится с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
Как встретят Первомай политические партии
"Единая Россия" и "Справедливая Россия"
Единороссы и эсеры решили отказаться от уличной активности на 1 мая и сосредоточить усилия на подготовке к Дню Победы.
ЛДПР
Либерал-демократы 1 мая проведут автопробег по улицам города, мероприятие официально согласовали с мэрией.
"Коммунисты России"
Комроссы поучаствуют в торжественном мероприятии у стелы "Город трудовой доблести". Это звание Барнаул получил в мае 2021 года указом президента.
КПРФ
Изначально коммунисты собирались провести шествие по проспекту Ленина – от площади Октября до площади Советов, а затем устроить митинг. Однако мэрия отказала КПРФ, после этого коммунисты попробовали "застолбить" площадь Ветеранов, но также не получили разрешения. Администрация города предложила альтернативный вариант – гайд-парк в сквере на Титова. "Красные" попытались оспорить в суде отказ на проведение митинга в центре Барнаула, но безуспешно. В итоге коммунисты решили ограничиться маёвкой в парке им. Ленина.
А если я не люблю митинги, куда мне пойти на Первомай
Для тех, кто далёк от политической "движухи", найдётся немало интересного. Например, краевое ГУ МЧС России проведёт в Барнауле праздник, посвящённый Дню пожарной охраны. Сначала по улицам проедет колонна техники, а затем на площади Свободы пройдут выставка и "вальс" пожарных машин, выступления спасателей и многое другое.
1 мая также пройдут спортивные состязания. Среди них – пробег в честь 100-летия спортобщества "Динамо". Спортсмены пробегут два круга по маршруту: площадь Советов – улица Никитина – площадь Октября – площадь Советов. Общая длина забега – 10 км.
В городе пройдут и традиционные легкоатлетические эстафеты на призы газеты "Алтайская правда". Ещё одной праздничной площадкой станет набережная Оби. Здесь состоится парад судов, посвящённый открытию сезона навигации. Кроме того, можно будет послушать оркестр и солистов краевого главка МЧС.
В первый майский день начнут работу большинство городских парков. Специальную концертную программу подготовили в "Лесной сказке". Завершится праздничный день фейерверком. Его запустят с баржи на Оби в районе набережной.
09:55:41 30-04-2023
А какие соображения относительно безопасности отменили проведение митингов и шествий 1-го МАЯ?Провокации со стороны буржуев:"бизнесменов","предпринимателей и олигархов?
16:29:52 30-04-2023
А монстрации проводить можно!? Если демонстрации нельзя!