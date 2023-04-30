Повышенную политическую активность по традиции демонстрируют коммунисты

30 апреля 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: altkprf.ru

Первомай – это не только дополнительные выходные, открывшиеся парки с аттракционами и начало дачного сезона, но также традиционные шествия профсоюзов и митинги партий. Подробнее о том, какие политические акции и мероприятия запланированы в краевой столице на 1 мая, читайте в материале amic.ru.

Как отметят День Весны и Труда профсоюзы

Ежегодного шествия колонн от Дома Союзов до площади Сахарова барнаульцы в 2023 году не увидят. Мероприятие решили не проводить по соображениям безопасности, рассказал amic.ru председатель крайсовпрофа Иван Панов.

"Митингов и шествий на этот раз не будет в связи с тем, что мы не можем гарантировать безопасность проведения этих публичных мероприятий", – отметил Панов.

По его словам, вся активность со стороны профсоюзов в 2023 году переместится в интернет: в Сети разместят поздравительные ролики и проголосуют за всероссийскую резолюцию. А 3 мая профсоюзный актив встретится с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Как встретят Первомай политические партии

"Единая Россия" и "Справедливая Россия"

Единороссы и эсеры решили отказаться от уличной активности на 1 мая и сосредоточить усилия на подготовке к Дню Победы.

ЛДПР

Либерал-демократы 1 мая проведут автопробег по улицам города, мероприятие официально согласовали с мэрией.

"Коммунисты России"

Комроссы поучаствуют в торжественном мероприятии у стелы "Город трудовой доблести". Это звание Барнаул получил в мае 2021 года указом президента.

КПРФ

Изначально коммунисты собирались провести шествие по проспекту Ленина – от площади Октября до площади Советов, а затем устроить митинг. Однако мэрия отказала КПРФ, после этого коммунисты попробовали "застолбить" площадь Ветеранов, но также не получили разрешения. Администрация города предложила альтернативный вариант – гайд-парк в сквере на Титова. "Красные" попытались оспорить в суде отказ на проведение митинга в центре Барнаула, но безуспешно. В итоге коммунисты решили ограничиться маёвкой в парке им. Ленина.

А если я не люблю митинги, куда мне пойти на Первомай

Для тех, кто далёк от политической "движухи", найдётся немало интересного. Например, краевое ГУ МЧС России проведёт в Барнауле праздник, посвящённый Дню пожарной охраны. Сначала по улицам проедет колонна техники, а затем на площади Свободы пройдут выставка и "вальс" пожарных машин, выступления спасателей и многое другое.

1 мая также пройдут спортивные состязания. Среди них – пробег в честь 100-летия спортобщества "Динамо". Спортсмены пробегут два круга по маршруту: площадь Советов – улица Никитина – площадь Октября – площадь Советов. Общая длина забега – 10 км.

В городе пройдут и традиционные легкоатлетические эстафеты на призы газеты "Алтайская правда". Ещё одной праздничной площадкой станет набережная Оби. Здесь состоится парад судов, посвящённый открытию сезона навигации. Кроме того, можно будет послушать оркестр и солистов краевого главка МЧС.

В первый майский день начнут работу большинство городских парков. Специальную концертную программу подготовили в "Лесной сказке". Завершится праздничный день фейерверком. Его запустят с баржи на Оби в районе набережной.