Двое мужчин в Барнауле избили водителя скорой помощи

Медиков вызвали одному из нападавших

15 сентября 2023, 15:19, ИА Амител

Фото: КГБУЗ "ССМП г. Барнаул"

В Барнауле двое пьяных мужчин избили водителя скорой помощи. Об этом рассказала в своем Telegram-канале городская Станция скорой медицинской помощи.

Медики получили вызов на травму у пьяного мужчины. Пока фельдшеры помогали пострадавшему, его друг набросился на водителя и стал его бить. Через некоторое время к избиению присоединился и сам больной.

"Сопровождающий пациента напал со спины на сотрудника скорой помощи и нанес ему около 10 ударов по голове, после чего сам "больной" присоединился к нападению", - говорится в сообщении.

Водитель машины скорой помощи получил серьезные травмы головы и конечностей, его доставили в больницу.

Нападавшие сбежали. По горячим следам задержать нападавших не удалось, их ищет полиция.

Ранее в Алтайском крае предложили вооружить бригады скорой помощи, чтобы они могли защищаться от буйных пациентов и неадекватных жителей.