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Двое мужчин в Барнауле избили водителя скорой помощи

Медиков вызвали одному из нападавших

15 сентября 2023, 15:19, ИА Амител

Фото: КГБУЗ "ССМП г. Барнаул"
Фото: КГБУЗ "ССМП г. Барнаул"

В Барнауле двое пьяных мужчин избили водителя скорой помощи. Об этом рассказала в своем Telegram-канале городская Станция скорой медицинской помощи.

Медики получили вызов на травму у пьяного мужчины. Пока фельдшеры помогали пострадавшему, его друг набросился на водителя и стал его бить. Через некоторое время к избиению присоединился и сам больной.

"Сопровождающий пациента напал со спины на сотрудника скорой помощи и нанес ему около 10 ударов по голове, после чего сам "больной" присоединился к нападению", - говорится в сообщении.

Водитель машины скорой помощи получил серьезные травмы головы и конечностей, его доставили в больницу.

Нападавшие сбежали. По горячим следам задержать нападавших не удалось, их ищет полиция.

Ранее в Алтайском крае предложили вооружить бригады скорой помощи, чтобы они могли защищаться от буйных пациентов и неадекватных жителей.

Барнаул Происшествия скорая помощь

Комментарии 6

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Гость

16:09:25 15-09-2023

10 лет дайте им

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Гость

16:20:00 15-09-2023

Нужен закон, за нападение на медика срок как за нападение на полицейского.

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гость

08:20:55 16-09-2023

Гость (16:20:00 15-09-2023) Нужен закон, за нападение на медика срок как за нападение на... а чем медики отличаются от полицейских,те же государевы люди и зачем придумывать новый закон если он уже существует

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Гость

16:38:09 15-09-2023

в Корее первому ударившему дают штраф - до пенсии не рассчитаться. Потому они там только орут в конфликтах.

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Гость

19:50:22 15-09-2023

Зачем таким оказывали помощь? Меня чуть выпивши отказались смотреть, развернулись и уехали. Потом несколько дней пришлось лечить самому свой гастрит. Странные эти врачи.

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Гость

11:02:03 16-09-2023

А вдруг медики и водитель оскорбляли этих людей, из за того что они пьяные, а они на вызов ехать должны, а те из за того, что пьяные, в драку полезли? Драться конечно плохо, и за это надо отвечать, но оскорбления среди медиков тоже есть, и это тоже нужно отслеживать и принимать меры. Ну просто зачем бы им просто так нападать на водителя, должна же быть первопричина. Ну найдут разберутся

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