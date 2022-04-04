Концентрат знаний и навыков: в Барнауле пройдёт масштабный форум для предпринимателей

Ежегодное масштабное бизнес-событие — Barnaul Business Forum 2.0 пройдёт в Барнауле 19 апреля 2022 года. Мероприятие состоится на площадке концертного зала АГИК. Участников ждут 20 спикеров, 10 часов полезной информации, примеры из реальной практики, встречи, знакомства с единомышленниками, контакты и новые возможности.

Обширная программа форума будет интересна для всех участников. Она посвящена практикам развития компаний в современных реалиях, маркетингу и брендингу, финансам и инвестициям, IT-сфере (созданию сайтов и цифровизации бизнеса), методам работы с клиентами, SMM, антикризисным мерам, маркетплейсам, партнёрству, продажам, бизнес-психологии, устойчивости личности и прогнозам в области развития бизнес-индустрии.

Спикеры мероприятия — это успешные бизнесмены и авторитетные специалисты, экспертность которых признана не только в Алтайском крае, но и по всей стране. Их имена вы можете узнать на официальном сайте форума. Там же опубликована подробная программа мероприятия, а также информация о том, как стать участником.

Форум — это концентрат знаний, навыков и технологий для внедрения в бизнес прямо сейчас. Девиз форума — «Время: сейчас!» Участники форума — это люди, которые готовы брать жизнь в свои руки и продолжать развиваться в выбранном направлении: от начинающих и опытных предпринимателей до самозанятых, а также руководителей и специалистов разного уровня.

Генеральный партнёр мероприятия:

строительная компания «Жилищная Инициатива».