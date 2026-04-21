Такой день. Пробки на Радоницу и разрешение на игорную зону в Республике Алтай

О главных событиях за 21 апреля

21 апреля 2026, 23:55, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

21 апреля, в день поминовения усопших, торжественные службы прошли во всех храмах краевой столицы. Корреспондент портала amic.ru заглянул в церковь Иоанна Богослова, где с самого утра собрались сотни горожан.

В Барнауле в Родительский день дороги к кладбищам оказались перегружены — к полудню 21 апреля уровень заторов в городе достиг пяти баллов. Основной поток транспорта направился к местам захоронений, что привело к локальным коллапсам на ключевых магистралях.

В Алтайском крае паводковая ситуация постепенно улучшается, однако подтопления все еще сохраняются в ряде населенных пунктов. По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на утро 21 апреля в регионе остаются затопленными 112 жилых домов и 269 приусадебных участков.

В Барнауле мошенники создали якобы домовой чат в мессенджере Max и обманули жительницу под предлогом обсуждения необходимости установки шлагбаума возле дома, в котором она проживает. Об этом сообщила читательница amic.ru.

Алтайский край занял 29-е место в рейтинге регионов России по ипотечному кредитованию в марте и первом квартале 2026 года, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). В феврале количество выданных ипотечных кредитов в крае составило 876 на общую сумму 2,46 млрд рублей. Средний чек — 2,81 млн рублей. Средний срок — 219 месяцев.

На подъезде к селу Утянка в Хабарском районе продолжаются работы по капитальному ремонту моста через реку Бурла, сообщает Минтранс Алтайского края. Стоимость работ — более 110 млн рублей.

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о создании игорной зоны в Республике Алтай. Документ был разработан правительством в соответствии с указанием президента.