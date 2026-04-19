Перечень Минздрава включает 65 заболеваний, из которых 62 связаны с психическими расстройствами

19 апреля 2026, 20:21, ИА Амител

В России утвердили перечень заболеваний, при наличии которых гражданам будут отказывать в трудоустройстве в службу охраны.

Как пишет "Парламентская газета" со ссылкой на приказ Минздрава России, список включает 65 болезней. Подавляющее большинство — 62 позиции — связаны с психическими расстройствами.

К исполнению обязанностей не допустят лиц с хроническими, затяжными, тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися проявлениями таких заболеваний, как деменция, шизофрения, психоз, расстройство половой идентификации, умственная отсталость и ряда других.

Среди прочих в перечень вошли девять расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ: алкоголя, опиоидов, марихуаны, снотворных, кокаина, стимуляторов (в т. ч. кофеина), галлюциногенов и летучих растворителей. Кроме того, в списке указаны три заболевания глаз — в том числе слепота и иные расстройства зрения.

В марте в России начали действовать новые правила обязательного психиатрического освидетельствования для работников отдельных профессий.

Как пояснил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, приказ Минздрава устанавливает, что освидетельствование должно проводиться не одним врачом, а специальной комиссией психиатров.

Документ также регламентирует действия работодателя: если в ходе периодического медосмотра выявлены признаки психического расстройства, сотрудника необходимо направить на дополнительное психиатрическое обследование. Ранее Минобороны предложило обновить перечень запрещенных болезней для контрактников.