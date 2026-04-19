Россиянам с шизофренией и зависимостями запретили работать в охране
Перечень Минздрава включает 65 заболеваний, из которых 62 связаны с психическими расстройствами
19 апреля 2026, 20:21, ИА Амител
В России утвердили перечень заболеваний, при наличии которых гражданам будут отказывать в трудоустройстве в службу охраны.
Как пишет "Парламентская газета" со ссылкой на приказ Минздрава России, список включает 65 болезней. Подавляющее большинство — 62 позиции — связаны с психическими расстройствами.
К исполнению обязанностей не допустят лиц с хроническими, затяжными, тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися проявлениями таких заболеваний, как деменция, шизофрения, психоз, расстройство половой идентификации, умственная отсталость и ряда других.
Среди прочих в перечень вошли девять расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ: алкоголя, опиоидов, марихуаны, снотворных, кокаина, стимуляторов (в т. ч. кофеина), галлюциногенов и летучих растворителей. Кроме того, в списке указаны три заболевания глаз — в том числе слепота и иные расстройства зрения.
В марте в России начали действовать новые правила обязательного психиатрического освидетельствования для работников отдельных профессий.
Как пояснил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, приказ Минздрава устанавливает, что освидетельствование должно проводиться не одним врачом, а специальной комиссией психиатров.
Документ также регламентирует действия работодателя: если в ходе периодического медосмотра выявлены признаки психического расстройства, сотрудника необходимо направить на дополнительное психиатрическое обследование. Ранее Минобороны предложило обновить перечень запрещенных болезней для контрактников.
20:30:54 19-04-2026
Отличный закон! Спасибо!
21:17:18 19-04-2026
Некому теперь в охране работать?
И куда их девать - столько депутатов мы не прокормим!
21:27:14 19-04-2026
это наверное как-то связано с новостью о депутате с псих. заболеванием ?
21:59:02 19-04-2026
Многие алкаши!...
22:20:23 19-04-2026
До запрета, стало быть, разрешали!?
00:59:35 20-04-2026
Прекрасный законопроект!
09:02:39 20-04-2026
мих (00:59:35 20-04-2026) Прекрасный законопроект! ... чем же он прекрасен? под психиатрический диагноз можно подвести любого человека.
23:15:26 21-04-2026
гость (09:02:39 20-04-2026) чем же он прекрасен? под психиатрический диагноз можно подве... Вот и отлично: кто попало перестанет притворяться охранниками. В охрану начнут брать адекватных и надёжных людей.
05:58:15 20-04-2026
а чо раньше можно было?!
08:28:27 22-04-2026
Что у нас за день то такой...
Все комментарии заминусованы...
Или это "наши" активизировались?