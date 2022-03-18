Представители «РТИ Барнаул» прошли обучение на «Фабрике процессов»

Сотрудники «РТИ Барнаул», предприятия — участники национального проекта «Производительность труда», прошли обучение на «Фабрике процессов».

В ходе учебно-производственного процесса команда из 16 человек изучала инструменты бережливого производства и оценивала на модели виртуального предприятия, как улучшения влияют на показатели в денежном выражении. Участники отметили, что полученные знания и навыки помогут в предстоящей модернизации производства.

Напомним, «Фабрика процессов» — это учебно-производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Обучение строится на основе моделирования процессов сборки «Пульта управления регулятора давления газа Venio-C». Изготовление данного узла является реальным производственным процессом, осуществляемым в ООО «Энгельсское приборостроительное объединение „Сигнал“» в городе Энгельсе Саратовской области.

Процесс состоит из нескольких этапов, во время которых сотрудникам предлагается провести сборку 10 изделий за 20 минут в течение трёх производственных смен, постоянно улучшая свои показатели с помощью инструментов бережливого производства в каждой последующей смене.

Проведение «Фабрик процессов» планируется на еженедельной основе. Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru.