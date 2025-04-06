Бывшая жена Паши Техника обвинила в его смерти эскортницу и наркодилера

Ева Карицкая пообещала наказать причастных к смерти экс-супруга

06 апреля 2025, 20:30, ИА Амител

Фото: социальные сети Паши Техника

Бывшая жена Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) Ева Карицкая заявила, что в смерти рэпера виноваты его последняя девушка и наркодилер. Она пообещала наказать их, пишет Starhit.ru.

По словам экс-супруги Техника, наркодилер по имени Эдик напоил рэпера алкоголем и дал ему наркотические вещества, зная, что он закодирован.

Карицкая также рассказала, что последняя девушка Техника уехала и удалила всю переписку с бывшей женой рэпера, узнав о его смерти. Экс-супруга пообещала заставить ее оплатить транспортировку тела и похороны музыканта.

"Я ее найду. Она еще будет оплачивать транспортировку полностью, похороны, памятники. Она же была любовью. Пусть организовывает все", – сказала Карицкая.

По данным msk1.ru, последняя девушка Паши Техника работала в сфере интимных услуг и не скрывала этого.

Напомним, Паша Техник умер 5 апреля в одной из больниц Таиланда. Рэперу было 40 лет. Его должны похоронить в Москве.

В конце марта музыканта госпитализировали с диагнозом "отравление запрещенными веществами" в Таиланде. Ему диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром, после чего ввели в кому. Как рассказывал его менеджер в беседе с РБК, Техник мог отравиться или принять что-то опасное.

Из-за критического состояния рэпера не смогли перевезти в Россию. По информации Shot, причиной смерти музыканта стал септический шок, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.

5 апреля 2025 года в Барнауле должен был состояться концерт Паши Техника, но его отменили. Организаторы пригласили всех обладателей билетов на концерт рэпера в Новосибирске, который планировался на 4 апреля. Но и это выступление не состоялось. Позже стало известно, что отмены концерта в Барнауле добилась кибердружина "Русской общины".