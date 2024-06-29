Бывший вокалист группы "Тараканы" признан иноагентом
Помимо него, в реестр включили еще пять персон
29 июня 2024, 10:03, ИА Амител
Дмитрий Спирин / Кадр из видео: YouTube-канал "Осторожно: Собчак"
Минюст включил в реестр иноагентов бывшего вокалиста группы "Тараканы" Дмитрия Спирина, сообщается на сайте ведомства.
Музыкант выступал против СВО, распространял фейки об РФ и ее армии, участвовал на информационных площадках иноагентов и распространял их материалы. Сейчас 49-летний артист живет за границей.
Помимо него, в обновленный реестр вошли экс-ведущая "Вестей" Фарида Курбангалеева, активистка Дарья Хейкинен, бывший член СПЧ Илья Шаблинский, журналист Александр Шуршев и политолог Константин Пахалюк.
11:07:40 29-06-2024
признан иноагентом ---- может лучше писать "признан получающим деньги из-за рубежа", это объясняет суть
19:56:05 29-06-2024
Гость (11:07:40 29-06-2024) признан иноагентом ---- может лучше писать "признан получающ... А какая разница? Нужно быть совсем отбитым, чтобы не понимать, что одно вытекает из другого.
09:56:11 30-06-2024
Таракан покакал,и за бугор.