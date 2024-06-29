Бывший вокалист группы "Тараканы" признан иноагентом

Помимо него, в реестр включили еще пять персон

29 июня 2024, 10:03, ИА Амител

Дмитрий Спирин / Кадр из видео: YouTube-канал "Осторожно: Собчак"

Минюст включил в реестр иноагентов бывшего вокалиста группы "Тараканы" Дмитрия Спирина, сообщается на сайте ведомства.

Музыкант выступал против СВО, распространял фейки об РФ и ее армии, участвовал на информационных площадках иноагентов и распространял их материалы. Сейчас 49-летний артист живет за границей.

Помимо него, в обновленный реестр вошли экс-ведущая "Вестей" Фарида Курбангалеева, активистка Дарья Хейкинен, бывший член СПЧ Илья Шаблинский, журналист Александр Шуршев и политолог Константин Пахалюк.