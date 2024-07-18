МОК опубликовал список россиян, допущенных до Олимпиады в Париже

В итоговой список вошли 15 спортсменов

18 июля 2024, 21:40, ИА Амител

Олимпийские кольца / Фото: pxhere.com/ru/photo/1204701

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил окончательный список из 15 российских спортсменов, которые получили разрешение на участие в Олимпийских играх в Париже.

Среди этих спортсменов – семь теннисистов: Павел Котов, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Елена Веснина и Диана Шнайдер.

Также в Играх смогут принять участие гребцы Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко, пловец Евгений Сомов, прыгунья на батуте Анжела Бладцева, а также велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица.

Все они будут выступать под нейтральным флагом. Некоторые российские спортсмены, несмотря на разрешение МОК, отказались от участия в Олимпиаде.