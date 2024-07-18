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МОК опубликовал список россиян, допущенных до Олимпиады в Париже

В итоговой список вошли 15 спортсменов

18 июля 2024, 21:40, ИА Амител

Олимпийские кольца / Фото: pxhere.com/ru/photo/1204701
Олимпийские кольца / Фото: pxhere.com/ru/photo/1204701

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил окончательный список из 15 российских спортсменов, которые получили разрешение на участие в Олимпийских играх в Париже.

Среди этих спортсменов – семь теннисистов: Павел Котов, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Елена Веснина и Диана Шнайдер.

Также в Играх смогут принять участие гребцы Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко, пловец Евгений Сомов, прыгунья на батуте Анжела Бладцева, а также велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица.

Все они будут выступать под нейтральным флагом. Некоторые российские спортсмены, несмотря на разрешение МОК, отказались от участия в Олимпиаде.

Спорт

Комментарии 7

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Гость

21:43:15 18-07-2024

Тут два варианта, либо гордиться что у нас есть спортсмены мирового уровня. Либо придать анафеме отрекшихся от родины.

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Гость

00:10:33 19-07-2024

Отказались - МОЛОДЦЫ!!!
А эти под партянкой будут выступать!?
Типа, под белым флагом - капитуляция!?

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Гость

07:50:18 19-07-2024

Гость (00:10:33 19-07-2024) Отказались - МОЛОДЦЫ!!! А эти под партянкой будут выступ... Ещё и провокации в свой адрес, и в адрес Нашей страны заполучат!...
А потом будут негодовать - как так они посмели, флаг со стола убрать, или музыку не ту поставить, или судить не справедливо...!?

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Гость

06:39:20 19-07-2024

Их полезно знать

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Мусик

09:49:52 19-07-2024

кстати реально пошло много соревнований регионального уровня.
если это пойдет на уровень россии - то будет оч.хор.
спортивный век спортсмена краток - поэтому каждый решает сам.

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Гость

10:37:25 19-07-2024

чем участвовать на позорных условиях, лучше отказаться сразу, и игнорировать.

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Гость

12:41:08 19-07-2024

Почему выступать, например, за чужеземный футбольный/хоккейный клуб не позорно, а ехать в качестве нейтральных атлетов на Олимпиаду позорно?

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