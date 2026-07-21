Крупный пожар охватил частный дом в барнаульском селе Власиха

Во время тушения спасатели эвакуировали один газовый баллон

21 июля 2026, 21:10, ИА Амител

Днем 21 июля в барнаульском селе Власиха на улице Юбилейной произошел крупный пожар. Информация о возгорании частного жилого дома и надворных построек поступила в дежурную службу от очевидцев, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

В условиях плотной жилой застройки существовала реальная угроза перехода пламени на соседнее домовладение. Распространение огня удалось остановить.

«К ликвидации возгорания привлечены силы и средства первого пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Алтайскому краю: шесть автоцистерн и 30 человек личного состава. Было задействовано четыре звена газодымозащитников для разведки и тушения внутри помещений», — передает пресс-служба.

Во время разведки спасатели эвакуировали один газовый баллон, предотвратив его разгерметизацию и более масштабное развитие пожара. Причины возгорания устанавливают дознаватели государственного пожарного надзора.