Крупный пожар повредил баню, гараж и углярку в алтайском райцентре
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования
20 июля 2026, 19:34, ИА Амител
Ночью 19 июля в селе Крутиха произошел пожар на территории частного домовладения. Огонь охватил надворные постройки и создал угрозу распространения на соседние здания, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
По данным спасателей, возгорание произошло на улице Маяковского. К моменту прибытия первого пожарного расчета пламенем была охвачена кровля надворных построек.
Площадь пожара составила около 62 квадратных метров. В результате огонь повредил крышу и потолочные перекрытия гаража, бани и углярки.
Погибших и пострадавших в происшествии нет. В ликвидации возгорания были задействованы три сотрудника МЧС и две единицы техники.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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