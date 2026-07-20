Крупный пожар повредил баню, гараж и углярку в алтайском райцентре

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования

20 июля 2026, 19:34, ИА Амител

Пожарные / Пожар / Частный дом / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Ночью 19 июля в селе Крутиха произошел пожар на территории частного домовладения. Огонь охватил надворные постройки и создал угрозу распространения на соседние здания, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным спасателей, возгорание произошло на улице Маяковского. К моменту прибытия первого пожарного расчета пламенем была охвачена кровля надворных построек.

Площадь пожара составила около 62 квадратных метров. В результате огонь повредил крышу и потолочные перекрытия гаража, бани и углярки.

Погибших и пострадавших в происшествии нет. В ликвидации возгорания были задействованы три сотрудника МЧС и две единицы техники.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Обстоятельства происшествия устанавливаются.