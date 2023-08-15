Обвинение запросило для зачинщика драки на Старом базаре Лопатина 2,5 года колонии

В тюрьме может оказаться уже второй участник драки на Старом базаре трехлетней давности

15 августа 2023, 14:24, Антон Дегтярев

Драка / Фото: unsplash.com

Гособвинение потребовало дать зачинщику драки на Старом базаре, произошедшей в 2020 году, два с половиной года колонии-поселения по статье об умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью из хулиганских побуждений с использованием оружия (п "з" ч. 2. ст. 112 УК РФ). Максимальный срок наказания по ней – до пяти лет лишения свободы. Сторона обвинения зачитало свое предложение суду на процессе 15 августа.

Что это за драка?

Резонансная драка на Старом базаре случилась 26 июля 2020 года. Тогда Михаил Старцев в компании двух девушек – Лилии Ворогушиной и Лианы Лютовой – приехал на такси к зданию Старого базара, где располагалось кафе "Винотека". При выходе из машины у них с Дмитрием Лопатиным возник конфликт, так как Лопатин агрессивно себя вел по отношению к посетителям. После небольшой стычки Лопатин достал из автомобиля биту, пошел к компании Старцева, а потом ударил и девушек, и обвиняемого.

В драку ввязались супруги Рохловы. Не разобравшись в причинах конфликта, они поддержали Лопатина и напали на Ворогушину, Лютову и Старцева. В какой-то момент Павел Рохлов оттолкнул Лилию Ворогушину, и Михаил Старцев нанес удар сбоку в челюсть Рохлову. Пострадавший упал на асфальт и скончался, не приходя в сознание.

В 2022 году Михаила Старцева суд признал виновным в смерти Павла Рохлова. Старцев утверждал, что оборонялся, однако суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима и постановил выплатить по миллиону рублей каждому члену семьи потерпевших (общая сумма – четыре миллиона рублей).

Михаил Старцев / Фото: amic.ru

За что судят Лопатина?

Однако на приговоре Старцеву дело не закончилось. Осужденный начал судиться и с зачинщиком драки Дмитрием Лопатиным из-за нанесенных ему травм. В итоге следствие установило, что Лопатин умышленно ударил Старцева тростью по лицу, носу, голове и левой руке.

После этого мужчины упали на асфальт, и Лопатин нанес Старцеву не менее одного удара в голову и грудь. У Старцева случился закрытый перелом кости носа и другие травмы. Тем самым Лопатин нанес Старцеву вред средней тяжести, считает следствие.

Лопатин частично признал вину в избиении Старцева. Обвинение уверено, что Лопатин не оборонялся, так как вернулся в машину за битой, а потом нашел компанию Старцева и агрессивно вел себя по отношению к ней.

Кроме того, события происходили на открытом пространстве, Лопатин мог избежать конфликта и не нуждался в самообороне, установило следствие. Таким образом, оно считает, что Лопатин действовал умышленно. Но обвинение учитывает и смягчающие обстоятельства – частичное признание вины Лопатиным и его проблемы со здоровьем. Отягчающих обстоятельств у обвиняемого нет.

Фото: Кадр из видео с камеры наблюдения

Ходатайства без поддержки

На процессе 15 августа суд завершил опрос свидетелей и выслушал ходатайства, которые подавал адвокат Старцева. Большинство ходатайств касалось еще одной резонансной истории с участием Лопатина, произошедшей 10 августа 2023 года. Тогда вместе с молодым человеком и девушкой он подъехал на автомобиле к СИЗО, в котором находился Старцев и его адвокат. Лопатин подошел к воротам СИЗО и стал справлять нужду. Его попытались остановить сотрудники изолятора, но Лопатил стал ругаться, сел в автомобиль и поехал. Однако авто врезалось в служебную машину кинологов. Лопатина доставили в изолятор, где он провел около суток. 11 августа мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения.

Адвокат Старцева требовал приобщить к делу этот инцидент, предоставить записи с камер видеонаблюдения и изучить фотографии с места ДТП, но суд ему в этом отказал. Кроме того, отказано было и в нескольких других ходатайствах, поданных защитником Старцева, – например, в выездном судебном заседании на месте драки. Судья удовлетворил только одну просьбу адвоката Старцева – о переносе прений сторон, теперь они пройдут 5 сентября. На этом процессе Лопатин должен зачитать последнее слово.