Зачинщик смертельной драки на барнаульском Старом базаре получил два года условно
Обвинение запросило для Дмитрия Лопатина два с половиной года колонии
05 сентября 2023, 13:11, ИА Амител
Зачинщик резонансной драки на Старом базаре, случившейся в 2020 году, Дмитрий Лопатин получил два года условно с таким же испытательным сроком по статье об умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью из хулиганских побуждений с использованием оружия (п. "з" ч. 2. ст. 112 УК РФ). Приговор Лопатину вынесли 5 сентября в Центральном районном суде Барнаула.
Раз в месяц Лопатину нужно будет отмечаться у участкового. От денежных взысканий суд его освободил.
Обвинение запрашивало для Лопатина более суровое наказание: два с половиной года колонии-поселения, при том что максимальный срок по статье – до пяти лет лишения свободы.
Прокурор отмечал, что Лопатин не оборонялся и действовал умышленно. Но обвинение учитывало и смягчающие обстоятельства: частичное признание вины Лопатиным и его проблемы со здоровьем.
Напомним, что драка на Старом базаре произошла 26 июля 2020 года. В тот день Михаил Старцев в компании двух девушек – Лилии Ворогушиной и Лианы Лютовой – приехал на такси к зданию Старого базара, где находилось кафе "Винотека". Там он повздорил с Дмитрием Лопатиным, который агрессивно вел себя по отношению к посетителям.
Лопатин в какой-то момент достал из автомобиля трость и ударил девушек и Старцева. В драку ввязались супруги Рохловы, которые поддержали Лопатина. Павел Рохлов оттолкнул Ворогушину, а Дмитрий Старцев ударил Рохлова. Последний упал на асфальт и скончался.
В 2022 году суд признал Михаила Старцева виновным в смерти Павла Рохлова. Его приговорили к шести годам колонии строгого режима и постановили выплатить по миллиону рублей каждому члену семьи потерпевших (всего четыре миллиона рублей).
Однако на этом дело не закончилось. После Старцев начал судиться с Лопатиным из-за нанесенных ему травм. Следствие установило, что Лопатин умышленно ударил Старцева тростью по лицу, носу, по голове и левой руке. После этого мужчины упали на асфальт, и Лопатин нанес Старцеву не менее одного удара в голову и грудь. Тем самым Лопатин сломал Старцеву кость носа и нанес другие травмы.
Лопатин частично свою вину в избиении Старцева признал. В последнем слове на суде 5 сентября он отметил, что сожалеет о гибели Павла Рохлова, и сказал, что не был зачинщиком конфликта.
13:42:07 05-09-2023
Алкоголь - Зло!!!
16:07:18 05-09-2023
Гость (13:42:07 05-09-2023) Алкоголь - Зло!!!... поэтому боксёр и присел
16:44:28 05-09-2023
Гость (16:07:18 05-09-2023) поэтому боксёр и присел... Вдове в розовой кофточке пить надо меньше с Лопатой
09:13:43 06-09-2023
Гость (16:07:18 05-09-2023) поэтому боксёр и присел... а его подружка отмазалась (
14:32:21 05-09-2023
Вот так и живем.
16:08:16 05-09-2023
2 года? маловато. А мужика не вернуть..... А в вагнер попойдет? или акция закончилась? Че толку сидеть. сила есть - ума не надо, да и нету. Может от него на фронте толк будет?
16:47:42 05-09-2023
вдове бы еще выписали, что людей давила бухая , и мужика загубила
17:32:12 05-09-2023
3 года судили…,мда Было сразу ясно что отмороженный
18:54:17 05-09-2023
Кому куда дал?
08:32:03 06-09-2023
Посадить его по статье убийство и все, боксёра недоделанного