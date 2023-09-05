Зачинщик смертельной драки на барнаульском Старом базаре получил два года условно

Обвинение запросило для Дмитрия Лопатина два с половиной года колонии

05 сентября 2023, 13:11, ИА Амител

Суд / Фото: unsplash.com

Зачинщик резонансной драки на Старом базаре, случившейся в 2020 году, Дмитрий Лопатин получил два года условно с таким же испытательным сроком по статье об умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью из хулиганских побуждений с использованием оружия (п. "з" ч. 2. ст. 112 УК РФ). Приговор Лопатину вынесли 5 сентября в Центральном районном суде Барнаула.

Раз в месяц Лопатину нужно будет отмечаться у участкового. От денежных взысканий суд его освободил.

Обвинение запрашивало для Лопатина более суровое наказание: два с половиной года колонии-поселения, при том что максимальный срок по статье – до пяти лет лишения свободы.

Прокурор отмечал, что Лопатин не оборонялся и действовал умышленно. Но обвинение учитывало и смягчающие обстоятельства: частичное признание вины Лопатиным и его проблемы со здоровьем.

Напомним, что драка на Старом базаре произошла 26 июля 2020 года. В тот день Михаил Старцев в компании двух девушек – Лилии Ворогушиной и Лианы Лютовой – приехал на такси к зданию Старого базара, где находилось кафе "Винотека". Там он повздорил с Дмитрием Лопатиным, который агрессивно вел себя по отношению к посетителям.

Лопатин в какой-то момент достал из автомобиля трость и ударил девушек и Старцева. В драку ввязались супруги Рохловы, которые поддержали Лопатина. Павел Рохлов оттолкнул Ворогушину, а Дмитрий Старцев ударил Рохлова. Последний упал на асфальт и скончался.

В 2022 году суд признал Михаила Старцева виновным в смерти Павла Рохлова. Его приговорили к шести годам колонии строгого режима и постановили выплатить по миллиону рублей каждому члену семьи потерпевших (всего четыре миллиона рублей).

Однако на этом дело не закончилось. После Старцев начал судиться с Лопатиным из-за нанесенных ему травм. Следствие установило, что Лопатин умышленно ударил Старцева тростью по лицу, носу, по голове и левой руке. После этого мужчины упали на асфальт, и Лопатин нанес Старцеву не менее одного удара в голову и грудь. Тем самым Лопатин сломал Старцеву кость носа и нанес другие травмы.

Лопатин частично свою вину в избиении Старцева признал. В последнем слове на суде 5 сентября он отметил, что сожалеет о гибели Павла Рохлова, и сказал, что не был зачинщиком конфликта.