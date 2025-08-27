"Русские витязи" прилетят в Барнаул 28 августа

В администрации города отметили, что пока нет точной информации, совершат ли пилоты несколько пролетов над столицей Алтайского края

27 августа 2025, 17:24, ИА Амител

"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru

В Барнаул в четверг, 28 августа, прибудет авиационная группа "Русские витязи" для подготовки к выступлению на День города 30 августа.

Планируется, что летчики совершат несколько пролетов над столицей Алтайского края. Напомним, в 2024 году они пролетели над городом прежде чем приземлиться в аэропорту.

«Пока точной информации нет», – так ответили amic.ru в администрации Барнаула на вопрос, пролетят ли истребители над городом.

Выступление "Русских витязей" пройдет в субботу, 30 августа, с 17:00 до 18:00 над акваторией Оби. С полной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться на amic.ru.

