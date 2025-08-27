НОВОСТИОбщество

"Русские витязи" прилетят в Барнаул 28 августа

В администрации города отметили, что пока нет точной информации, совершат ли пилоты несколько пролетов над столицей Алтайского края

27 августа 2025, 17:24, ИА Амител

"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru
"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru

В Барнаул в четверг, 28 августа, прибудет авиационная группа "Русские витязи" для подготовки к выступлению на День города 30 августа.

Планируется, что летчики совершат несколько пролетов над столицей Алтайского края. Напомним, в 2024 году они пролетели над городом прежде чем приземлиться в аэропорту.

«Пока точной информации нет», – так ответили amic.ru в администрации Барнаула на вопрос, пролетят ли истребители над городом. 

Выступление "Русских витязей" пройдет в субботу, 30 августа, с 17:00 до 18:00 над акваторией Оби. С полной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться на amic.ru.

Предлагаем вспомнить лучшие моменты полета над Барнаулом шестерки Су-30СМ "Русских витязей" в 2024 году.  

Барнаул День города
Читайте также в сюжете: Барнаулу - 295! Столица Алтайского края празднует юбилей

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

19:58:32 27-08-2025

Не надо пролетать! А то барнаульцы перепугаются! А если еще с 13.00 до 15.00 это случиться, то вообще капец всем!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:52:25 27-08-2025

Год назад их город так встречал, столько хороших отзывов и благодарностей барнаульцы написали, так что всякую ерунду не нужно сочинять, Гость 119:58:32 27-08-2025.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:52:52 28-08-2025

Попросите перейти на сверхзвук над городом, третий год прошу!

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров