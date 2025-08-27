"Русские витязи" прилетят в Барнаул 28 августа
В администрации города отметили, что пока нет точной информации, совершат ли пилоты несколько пролетов над столицей Алтайского края
27 августа 2025, 17:24, ИА Амител
В Барнаул в четверг, 28 августа, прибудет авиационная группа "Русские витязи" для подготовки к выступлению на День города 30 августа.
Планируется, что летчики совершат несколько пролетов над столицей Алтайского края. Напомним, в 2024 году они пролетели над городом прежде чем приземлиться в аэропорту.
«Пока точной информации нет», – так ответили amic.ru в администрации Барнаула на вопрос, пролетят ли истребители над городом.
Выступление "Русских витязей" пройдет в субботу, 30 августа, с 17:00 до 18:00 над акваторией Оби. С полной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться на amic.ru.
Предлагаем вспомнить лучшие моменты полета над Барнаулом шестерки Су-30СМ "Русских витязей" в 2024 году.
19:58:32 27-08-2025
Не надо пролетать! А то барнаульцы перепугаются! А если еще с 13.00 до 15.00 это случиться, то вообще капец всем!
22:52:25 27-08-2025
Год назад их город так встречал, столько хороших отзывов и благодарностей барнаульцы написали, так что всякую ерунду не нужно сочинять, Гость 119:58:32 27-08-2025.
06:52:52 28-08-2025
Попросите перейти на сверхзвук над городом, третий год прошу!