"Русские витязи" пролетят над Барнаулом 28 августа

28 августа 2025, 08:21, ИА Амител

"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru

28 августа над Барнаулом пролетит авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи". Об этом сообщили в администрации города.

Авиагруппа прибудет в столицу Алтайского края около 15:00 часов, чтобы подготовиться к выступлению на День города 30 августа. Истребители совершат несколько пролетов над Барнаулом, после чего приземлятся в аэропорту.

«Тренировочных полетов в этом году не будет, пилотажная группа проведет свое выступление над акваторией реки Оби только на праздновании Дня города, 30 августа, в 17:00 часов», – отметили в барнаульской администрации.

Авиационная группа "Русские витязи" – это первая и до 2006 года единственная в мире команда, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель".Напомним, в прошлом году истребители также пролетели над городом, прежде чем приземлиться в аэропорту. Посмотреть лучшие моменты полета над Барнаулом шестерки Су-30СМ "Русских витязей" в 2024-м можно в фоторепортаже amic.ru.