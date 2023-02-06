Число погибших из-за землетрясения в Турции превысило 1500 человек
Разрушено более трёх тысяч зданий
06 февраля 2023, 22:26, ИА Амител
Фото: ТАСС
При землетрясении в Турции погиб 1541 человек и 9733 пострадали, сообщает РИА Новости.
"На данный момент число погибших составляет 1541 человек, 9733 раненых, число разрушенных зданий 3471", – рассказал вице-президент Турции.
Напомним, разрушительное землетрясение произошло в понедельник ночью, 6 февраля, на территории нескольких провинций Турции и Сирии.
Ранее президент России Владимир Путин предложил помощь Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду из-за землетрясения в Турции и Сирии.
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