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Число погибших из-за землетрясения в Турции превысило 1500 человек

Разрушено более трёх тысяч зданий

06 февраля 2023, 22:26, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

При землетрясении в Турции погиб 1541 человек и 9733 пострадали, сообщает РИА Новости.

"На данный момент число погибших составляет 1541 человек, 9733 раненых, число разрушенных зданий 3471", – рассказал вице-президент Турции.

Напомним, разрушительное землетрясение произошло в понедельник ночью, 6 февраля, на территории нескольких провинций Турции и Сирии.

Ранее президент России Владимир Путин предложил помощь Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду из-за землетрясения в Турции и Сирии.

 

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Комментарии 3

  • Боженька все видит. Не надо было Байрактары посылать фашистам
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Жители Турции спасайте своих из завалов денно и ночно, просите помощь у других стран. Есть совсем немного времени у пострадавших. Приезжайте на помощь все кто сможет.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, А что с Японией и Германией не так, вдно ваша теория не работает))))
    07 февраля, Гость   Ответить
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