Число погибших из-за землетрясения в Турции превысило 1500 человек

Разрушено более трёх тысяч зданий

06 февраля 2023, 22:26, ИА Амител

Фото: ТАСС

При землетрясении в Турции погиб 1541 человек и 9733 пострадали, сообщает РИА Новости.

"На данный момент число погибших составляет 1541 человек, 9733 раненых, число разрушенных зданий 3471", – рассказал вице-президент Турции.

Напомним, разрушительное землетрясение произошло в понедельник ночью, 6 февраля, на территории нескольких провинций Турции и Сирии.

Ранее президент России Владимир Путин предложил помощь Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду из-за землетрясения в Турции и Сирии.